Deelnemers ‘The Voice of Holland’ moesten ‘zwijgcontract’ tekenen: ‘10.000 euro boete als ze iets lekken’

In het contract van ITV, de producent van het programma, zou staan dat een deelnemer niets mag delen over wat er voor of achter de schermen gebeurt. De kandidaat mag “gedurende zijn deelname aan het programma en na afloop op geen enkele manier mededeling doen van hetgeen bij de deelname aan het programma tot zijn of haar kennis is gekomen”, aldus de deelnemersovereenkomst. In de ‘Volkskrant’ zegt een oud-deelnemer dat ze “knetterbang voor represailles” is. “Ik kan in mijn eentje nooit opboksen tegen RTL. Ik denk dat ik al buiten mijn boekje treed door dit te vertellen”, zegt ze over de zwijgplicht waarvoor ze getekend heeft.

RTL en ITV deden eerder een oproep aan slachtoffers en getuigen om zich wel te melden. “Het heeft voor ons prioriteit dat iedereen die zich wil melden en uitspreken over incidenten dat in alle vrijheid kan en mag doen”, meldde een woordvoerder van RTL dinsdag. “We willen iedereen die het slachtoffer is geworden van - of getuige is geweest van - ongepast gedrag rond The Voice of Holland, aanmoedigen om contact op te nemen met onze externe onderzoekers, die op vertrouwelijke basis met hen zullen spreken”, liet ITV weten.