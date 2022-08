‘Decision to Leave’: ons brein is overhit, ons hart is koud ★★★☆☆

Hae-jun (rol van Memories of Murder-acteur Park Hae-il) is het goudhaantje van de dienst moordzaken in de Zuid-Koreaanse havenstad Busan. Maar in de man zelf zit niet veel meer leven dan in de lijken die hij onderzoekt. Zijn huwelijk met de nette Jung-an (Lee Jung-hyun) vertoont nauwelijks nog een polsslag en zelfs dromen doet Hae-jun niet meer – daarvoor zou hij eerst ’s nachts de slaap moeten kunnen vatten.

Maar een nieuwe dode doet hem plots opleven, of meer bepaald de weduwe van het slachtoffer: de Chinese immigrante Seo-rae (Tang Wei) werd door haar man Ki Do-soo – een bergbeklimmer met losse handjes – mishandeld en gebrandmerkt alsof ze zijn persoonlijke bezit was. Zijn verbrijzelde lichaam wordt aan de voet van een berg teruggevonden: een ongeluk, of had Seo-rae een hand in zijn val?

Dat Hae-jun al snel het tweede begint te vermoeden kan zijn fascinatie voor Seo-rae niet temperen, integendeel. Al riskeert hij daardoor emotioneel even gebroken achter te blijven als het lichaam van Ki Do-soo. De geest van Alfred Hitchcock waart niet alleen door de Bernard Hermann-achtige muziek van Jo Yeong-wook, de hopeloos verliefde Hae-jun doet ook denken aan de geobsedeerde detective uit Vertigo.

Verslavend verlangen

Park (Oldboy, The Handmaiden) vertrouwt in deze film minder dan ooit op choquerend geweld en perverse wendingen. Decision to Leave is zijn versie van een romantische thriller: een film over verslavend verlangen, die het kat-en-muisspel van een moordonderzoek inzet als symbool voor het liefdesspel. Toch slaagt hij er nooit helemaal in om de passionele rush van de personages op de kijker te doen overslaan. Vooral in het tweede deel van de film, waarin de hoogspanning van het detective-element verslapt, viel het ons op hoe weinig het lot van deze gedoemde geliefden in onze kleren kroop.

Park mikt op het hart, maar (over)prikkelt vooral het hoofd. Ligt het aan onze gebrekkige kennis van het Koreaans of is Decision to Leave gewoon nodeloos ingewikkeld, met enkele nevenplots en -personages die onvoldoende worden gekaderd, laat staan afgerond? Zelfs bij een tweede kijkbeurt raakte ons brein nog steeds oververhit, terwijl ons hart koud bleef.

Toch zijn er redenen genoeg om te gaan kijken – en daarmee bedoelen we in de eerste plaats letterlijk ‘kijken’, als in: uw ogen de kost geven. Park en director of photography Kim Ji-yong toveren bewegingen uit de camera die je nauwelijks voor mogelijk hield en weerspiegelen knap de ontreddering van het hoofdpersonage met scheve kaders en bedrieglijke reflecties. De montage van Kim Sang-beom mag dan weer in filmscholen getoond worden als een schoolvoorbeeld van inventiviteit en slinkse humor. Dat Park in Cannes de prijs voor beste regie pakte, is de logica zelve.

Decision to Leave speelt vanaf 10 augustus in de bioscoop.