Debuutauteur Meziani: ‘Ik ben een arm kwijt. Maar ik heb geleefd. Dat kan niemand me afnemen’

Thrillerauteur Toni Coppers herkent veel in Samy Meziani’s levensloop. De jonge Gentse homo met Algerijnse roots stelt in De vrije man zijn turbulente levenswandel én vrijheidsdrang te boek. Die ontnam hem, na een zwaar auto-ongeval, wel een arm.

“Hoeveel boeken heb jij al geschreven? Vijfentwintig! Waar haal je de tijd en ideeën vandaan?” Samy Meziani (30) kan er niet bij hoe Toni Coppers (61) dat heeft klaargespeeld. Want hem kostte het zeven jaar én bergen kopbrekens om zijn autobiografisch debuut op papier te krijgen. Coppers repliceert rustig: “Schrijven is 10 procent inspiratie en 90 procent transpiratie, zei Willem Elsschot ooit. Er zijn dagen dat het mij ook totaal niet lukt. Dan ga ik wandelen. Uiteindelijk komt er wel iets of je werkt wat aan de opbouw van je verhaal. Een thriller zit bijna wiskundig in elkaar. Het is techniek maar ook discipline.”

Regen- en windvlagen bestoken ons gedurig op het terras van het Berchemse café waar Coppers en Meziani elkaar treffen, maar de krakende luifels tonen zich weerbaarder dan ze eruitzien. Het duo heeft geen lange snuffelronde nodig, de wederzijdse sympathie is ontwapenend.

Coppers, die als oprichter van de Fintro-prijs voor jonge artiesten voortdurend spiedt naar talent, is gecharmeerd door Meziani’s eerste boek, verschenen bij de Nederlandse uitgeverij Van Oorschot. “Overigens nadat alle Vlaamse uitgeverijen het hadden afgewezen”, merkt Meziani fijntjes op. Een gemiste kans?

De vrije man is alleszins een doorleefd verteld coming-of-ageboek waarin Meziani zijn alter ego Ziad een spreekbuis geeft. De Algerijnse jongen ligt aan de teugel in een traditioneel moslimgezin, hunkerend naar vrijheid. Maar als Ziad beseft dat hij homo is, raakt hij helemaal tussen wal en schip. Wanneer hij op zijn achttiende op kot gaat en zich overgeeft aan het Gentse nachtleven lopen de roes van de drugs, de drank en de liefde vervaarlijk in elkaar over. Tot het charismatische feestbeest Anna zijn pad kruist en ze na een nacht vol uitspattingen op een vrachtwagen knallen. Twee weken later ontwaakt Meziani uit een coma met een arm minder. Hoe hij mentaal en fysiek toch recht veerde en zich omschoolde tot leraar Nederlands-Frans vertelt hij onbelemmerd in De vrije man.

Op de cover prijkt Meziani in ontbloot bovenlijf, zonder zijn prothese. “Het was tijd om me opnieuw bloot te geven, hoe lastig ook. Het heeft superlang geduurd voor ik mijn prothese durfde te dragen en dan liefst nog met lange mouwen. Maar ik vind het nog altijd verschrikkelijk om dat stompje te zien.”

Toni, je hebt al vaker gezegd dat John le Carré een van je grote schrijversvoorbeelden is, als empathisch thrillerauteur die niet tegen bloed kan. Samy, had jij voorbeelden aan wie je je optrok?

Meziani: ‘Helemaal niet. Ik ben nooit een grote lezer geweest. Nochtans zat mijn vader altijd met zijn neus in de boeken. In eerste instantie schreef ik om alles te verwerken. Mijn inspiratiebron was de straat en het echte leven. Maar toen ik opnieuw studeerde om leraar Frans en Nederlands te worden, inspireerden Franse schrijvers als Camus en Proust me. Ik lees nu veel meer dan vroeger.”

Coppers: “Ga ervan uit dat alles van pas kan komen om een boek op poten te zetten. Het dagelijkse leven. Een artikel in de krant. Ik heb daar voelsprieten voor gekregen, na vijftien jaar schrijven. Soms verwerk ik elementen uit mijn eigen leven om mijn thrillers te kruiden.”

Samy, je voelt in elke zin jouw drang om dit verhaal op papier te zetten. Toch verraadt je stijl – robuust, franjeloos, gevoelig en niet zonder humor - het lef van een echte schrijver.

Meziani (lacht wegwuivend): “Dat compliment doet erg veel plezier.”

Coppers: “Ja, ik sluit me daarbij aan. Ik zou het echt zonde vinden als je het bij dit ene boek zou laten. Meestal zijn ‘verwerkingsboeken’ 100 procent navelstaarderij en een hoop gejammer. Of net een kurkdroge registratie. Maar jij tilt de gebeurtenissen op een hoger plan. Je geeft aan hoe je veranderd bent door de gebeurtenissen. Hoe word je een vrij mens? Dat zoek je uit.”

Meziani: “Dat vrijheidsmotief sloop daar langzaam in. Als hommage aan de Amazigh (de oorspronkelijke Berbernaam, DL) waaruit mijn familie stamt. Dat betekent ook ‘vrije man’. Eerst was het nogal sec opgetekend. Later ben ik drama gaan toevoegen. Een zware opgave om tussen al die hevige emoties – woede, verliefdheid, verdriet, mijn depressie na het ongeval – de juiste balans te vinden. Of ik een schrijfcursus heb gevolgd? Nee, mijn uitgever legde me het show don’t tell-principe uit, dat is alles.”

Een flink gedeelte van De vrije man gaat over de gewrongenheid tussen twee culturen en over de ontbolstering van je homoseksualiteit. Hoe je bijvoorbeeld als jonge snaak in de Zeeman graag keek naar de ‘ondergoedverpakkingen waarop mannelijke edele delen te zien waren’. Over leven in een gezin dat alles ‘onder een moreel vergrootglas legt’.

Meziani: “Ik ben van nature heel eerlijk. Maar ik besef wel dat ik soms diplomatischer moet zijn. Het was moeilijk opgroeien met de notie gay te zijn, omdat onze cultuur niet toeliet om daarover te praten. Mijn boek is een soort gesprek om de juiste woorden te vinden.”

Coppers: “Ik vind jou een ware verhalenverteller. Dat is wat mij ook vooruit drijft: een goed verhaal vertellen waar mensen iets aan hebben én waar vlees aan hangt. Waar dat bij mij vandaan komt? Door mijn moeder, die slechts tot haar twaalfde naar school ging maar schijnbaar moeiteloos verhalen verzon. Ze werkte in een sigarenfabriek in Sint-Truiden en daar onderhield ze haar jonge collega’s met allerhande verzinsels. Ze hingen aan haar lippen.”

‘De Berberse cultuur hangt als een zwaard van Damocles boven mijn hoofd en brengt mijn hele leven in een permanente tweestrijd’, staat er in De vrije man. En je wijst op het onbegrip van de doorsnee-Vlaming: ‘Mensen die in één cultuur opgroeien vertoeven vaak in een fortuinlijke onwetendheid.’

Meziani: “Bij ons was die tweespalt extra voelbaar. Omdat mijn moeder ervoor ijverde om mij op een katholieke school in te schrijven. Ze wilde me goed Nederlands meegeven. Wij waren de enige ‘buitenlanders’ op die Gentse school. En dan proef je opeens van die vrije westerse cultuur. Daar wou ik per se bij horen. Voor de buitenwereld deden mijn ouders alles om ons te integreren, maar binnenshuis bleven wij Algerijnen en waren de familie en onze cultuur zaligmakend. Als jongen was ik doodsbang van mijn ouders.”

Tot je als puber begon uit te gaan en te provoceren.

Meziani: “Ik zie mijn ouders doodgraag, dat maakt het extra complex, maar het ging vaak hard tegen hard. Toen ik een keer thuiskwam met een oorbel was dat voor mijn moeder een no-go. Volgens haar was dat een openlijk symbool van de gay community. Uiteindelijk hebben we het na een lang rondje bikkelen op een akkoordje gegooid. (Hij ontbloot zijn schouders en toont een patchwork van tatoeages.) Een oorbel mocht niet, maar een tatoeage wel. En je ziet, ik ben er helemaal voor gegaan. Dat rebelse kantje zit wel in mij.”

Je kraakt kwade noten over de schaamtecultuur in je gemeenschap. ‘Zonen en dochters hebben een ander gewicht op de schandeweegschaal’, noteer je.

Meziani: “In de meeste gevallen weten de ouders in de Algerijnse gemeenschap niet wat de zonen uitspoken. Maar o wee als ze hun dochter in een relatief kort rokje zien rondlopen. Dan is het kot te klein. Mijn zussen mochten zich niet schminken en er geen vriendje op na houden. Twee maten en twee gewichten, natuurlijk. Voor mijn broer was het veel makkelijker om een vriendin mee naar huis te brengen, dat kon ik niet met een jongen.”

Je experimenteerde ook met meisjes. En je zielsvriendin werd de roekeloze Anna, met wie je in een bijna fatale rollercoaster belandde.

Meziani: “Logisch, ik putte ook plezier uit de omgang met meisjes en ging er sporadisch mee naar bed. Maar toch wist ik snel dat ik gay was. Zet een beeldschone man en een beeldschone vrouw voor mijn neus en dan kies ik uiteraard voor de man (schalks). Maar als je over je gay zijn niet kunt praten met je ouders, dan woekert de zelfhaat in jou verder. Gelukkig kon ik in de beslotenheid van mijn slaapkamer via chats met jongens praten. Uiteindelijk was er maar één oplossing: op mezelf gaan wonen. Toen kwam gek genoeg Anna in mijn leven.”

Die jou in de hoogdagen van het Gentse uitgaansleven binnenloodste, met de Decadance, de partydrugs en compleet uit de hand lopende afters. Je idealiseerde Anna, maar het werd later letterlijk bijna een danse macabre?

Meziani: “In die periode voelde ik voor het eerst verbondenheid. Door Anna liet ik me volkomen meeslepen. Omdat ze compleet het tegenovergestelde van me was: vrijgevochten, geen remmingen, intelligent maar ook een tikje gevaarlijk. Ik voelde me tot mijn achttiende moederziel alleen. Ik had ouders, een tweelingbroer en twee zussen, maar ik leek wel een wees. Plots leer je mensen kennen die je aanvaarden zoals je bent, met wie je plezier beleeft. Er was nul discriminatie, niemand beoordeelde me. Als ik muziek uit die tijd opzet, zoals Florence and the Machine, voel ik me weer warm worden. Ik zou alles geven om nog eens een avond met hen allemaal aan de rol te gaan.”

Anna zat achter het stuur op die fatale avond, op 16 april 2013, na een zoveelste dolgedraaide nacht in de Gentse Overpoort. Zij kwam er met een schrammetje vanaf, Samy was voorgoed gehavend. “Ondanks het ongeval en de zware consequenties koester ik nu geen woede meer tegenover haar, hoewel ik in de eerste versie van mijn boek eerst met haar wou afrekenen, als payback. We zijn later samen over het drama gaan getuigen op scholen, via vzw Rondpunt, ook als waarschuwing. Als je drugs gebruikt, doe het dan verantwoordelijk. Als je drinkt of onder invloed bent, rijd niet met de auto. Stap ook niet in bij iemand die net een pilletje nam. Toch doen die tien intense maanden met Anna volstrekt niet fake aan. Ik heb geleefd. Dat kan niemand me afnemen. Ondanks het feit dat ik mijn arm ben verloren.”

Toni, toen ik je belde voor dit interview zei je meteen: ik herken me in Samy’s verhaal. Waarom raakt dit je zo midscheeps?

Coppers: “Als kleuter ben ik een jaar lang heel levensbedreigend ziek geweest en lag ik in quarantaine. Zelfs mijn moeder mocht me niet bezoeken. Dat zorgde op latere leeftijd voor veel onzekerheid en een wankel zelfbeeld. Daar droeg mijn opvoeding nog aan bij. De enige ambitie bij mijn ouders was dat ik een vaste job moest vinden, bij het leger, de post of de RTT. Dat was goed bedoeld, hé. Een groot stuk van mijn leven wou ik trouwens vooral aardig worden gevonden.

“En dan was er dat motorongeval op mijn achttiende, waardoor ik een half jaar in het ziekenhuis lag. Mijn dijbeen was verbrijzeld, maar ze konden het toch oplappen. Daarna deed ik regentaat, net als Samy. Maar ik had erg veel tijd nodig om met mezelf in het reine te komen. Samy’s arm konden ze niet redden. Maar hij heeft verdorie wel razendsnel geschakeld. Dat pakte me. Mij kostte het veel meer tijd en moeite om een ‘vrije man’ te worden. Nu schaam ik me allang niet meer dat ik mijn metier beheers en boeken verkoop. Maar loop vooral niet naast je schoenen. Je kunt zelfbewust zijn zonder een opschepper te zijn.”

Meziani: “Mooi gezegd, Toni. Ik ben best trots op het parcours dat ik heb afgelegd. Maar ik put er geen greintje eigendunk uit.”

Coppers: “Er was nog een reden waarom ik graag met jou wilde praten, Samy. Je bent koortsachtig op zoek naar verbinding. Vandaag maak ik die door te schrijven, via mijn boeken. Misschien ook omdat ik meer vertrouwen heb? De vorig jaar overleden John le Carré zocht altijd opnieuw uit hoe mensen met elkaar omgaan. Hij was in staat om menselijke zwakheden bloot te leggen. Daar gaat het bij mij ook om. Dat heeft iets therapeutisch.

“Die kwetsbaarheid valt op, Samy. Je bent niet te beroerd om je eigen falen bloot te leggen, zoals wanneer je in het revalidatiecentrum toch weer begon te roken. Het vergt moed om die kleine kantjes te tonen.”

Toch was Meziani beducht voor hevige reacties op zijn boek. “Kijk naar wat Lale Gül overkwam na Ik wil leven. Doodsbedreigingen, politiebewaking… Nee, liever niet. Mijn ouders mochten niet de dupe zijn van wat ik neerschreef. Daarom piekerde ik lang over een pseudoniem. Maar mijn titel is De vrije man, dus ik moest wel mijn eigen auteursnaam gebruiken. Veel mensen uit de Algerijnse gemeenschap zijn nu opgetogen dat ik eindelijk vrijuit spreek.”

Ten slotte: je verhuisde van Gent naar Brussel, onder meer omdat gay zijn er makkelijker aanvaard wordt. Toch is ook daar sprake van escalerende homofobie?

“Er is in Brussel absoluut een grotere, opener internationale homogemeenschap. Ik voel me er meer op mijn gemak. Maar ik loop er niet hand in hand met mijn vriend, want daar komen gegarandeerd problemen van. En kussen in het openbaar doen we ook niet. Als Berber word je extra geviseerd door je eigen gemeenschap. Wanneer ik word belaagd, zijn het bijna altijd mensen uit mijn eigen cultuur. Triest.”