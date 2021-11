‘Dealer’ schippert tussen hoop en wanhoop ★★★★☆

Johnny (indrukwekkend veelzijdige debuutrol van Sverre Rous) is een boefje van veertien. Hij slaapt in een home, maar leeft en werkt op straat. Een minidrugsdealer met een grote bek. Zie hem in slow motion op zijn lowrider rondcruisen door de Antwerpse nacht, die – zoals wel vaker in dit genre – baadt in neonlicht en vettig zwart.

Met zijn vertrouwde setting en esthetiek lijkt Dealer op het eerste gezicht een conventioneel straatdrama. Maar al snel wordt duidelijk dat regisseur Jeroen Perceval (acteur in Rundskop, coscenarist van D’Ardennen) zijn debuutfilm in een gevoeligere, en vooral duisterdere richting stuurt. Dealer is geen Patser.

Het verhaal schippert tussen hoop en wanhoop. Johnny, die opgroeit zonder vader en ook niet op zijn verslaafde moeder (Veerle Baetens) kan rekenen, snakt naar geborgenheid. Wanneer hij bevriend raakt met steracteur Antony Ophoff (Ben Segers), lijkt hij een reddingsboei beet te hebben. Of trekt eenzame Antony – die ’s avonds in een luier op de planken staat met een pikdonkere monoloog over lust en pijn – hem alleen maar dieper in de miserie?

Verblind door pijn

Perceval laat zijn acteurs schitteren: Ben Segers en Bart Hollanders tonen zich allebei van hun grimmigste kant, zonder in tweedimensionale clichés te vervallen. Hollanders flirt met de karikatuur, maar ondergraaft die op de juiste momenten met een onverwachte kwetsbaarheid. Veerle Baetens vervolledigt de triade van onverantwoordelijke volwassenen, die zodanig door hun eigen pijn verblind zijn dat ze elk sprankeltje hoop op een betere toekomst voor Johnny vermorzelen. Dealer staart door kinderogen in de afgrond van de menselijke ziel.

Is deze film altijd even geloofwaardig of perfect gedoseerd? Nee, maar dat zijn onze eigen nachtmerries ook niet. Dealer is een zwart beest dat je in zijn donkere hol sleept en je hart oppeuzelt. Als dat te heftig klinkt voor u, dan is het dat misschien ook. Maar wij waren diep geraakt door dit droeve schouwspel. Perceval verplicht je om na te denken over de kwetsbaarheid van kinderen, en de verantwoordelijkheid die we allemaal dragen om een wereld te bouwen waarin zij kunnen floreren. Want wanneer grote mensen zich als kinderen gedragen, zullen kinderen nooit groot worden.

Dealer speelt vanaf 10 november in de bioscoop.