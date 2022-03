‘Dealer’, ‘Grond’ en ‘Beau Séjour’ grote winnaars van De Ensors 2022, geen enkele vrouw wint hoofdprijs

Resultaten - De Ensors 2022

Beste Documentaire (Film)

ALL-IN

Dark Rider

Four Seasons in a Day

Hi My Name is Jonny Polonsky - WINNAAR

Holgut

Beste Documentaire (TV-Serie)

Als je eens wist - seizoen 2

Als je ons kan horen

Borderline

Het leven in kleur - WINNAAR

Het Scheldepeloton

Beste Geluid

Eddy De Cloe - Beau Séjour 2

Geert Vlegels - Grond

Simone Galavazi - Cool Abdoul

Yanna Soentjens - Dealer - WINNAAR

Yanna Soentjens, Arne Winderickx - F*** You Very, Very Much

Beste Muziek

Faisal Chatar, Yello Staelens - Grond

Jeroen Swinnen - Beau Séjour 2

Jeroen De Pessemier, Lieven Van Pée- Cool Abdoul

King Dick, Yorgos Tsakiridis, Mounir Hathout - F*** You Very, Very Much

Stan Lee Cole - Dealer - WINNAAR

Beste Scenario (TV-Serie)

Bert Scholiers - F*** You Very, Very Much

Esther Gerritsen, Christophe Dirickx, Frank Ketelaar, Halina Reijn - Red Light

Nico Moolenaar, Piet Matthys, Bart Uytdenhouwen, Pieter De Graeve - Undercover 3

Sanne Nuyens, Roel Mondelaers, Bert Van Dael - Beau Séjour 2

Wannes Cappelle, Zouzou Ben Chikha, Dries Heyneman - Grond - WINNAAR

Beste Scenario (Film)

Habacuc Antonio De Rosario, Teodora Ana Mihai - La Civil

Jean-Claude van Rijckeghem - Mijn vader is een saucisse

Jeroen Perceval - Dealer - WINNAAR

Jonas Baeckeland, Fikry El Azzouzi, Wouter Van Haver - Cool Abdoul

Nico Moolenaar, Bart Uytdenhouwen - Ferry

Beste Regie (Film)

Jeroen Perceval - Dealer - WINNAAR

Teodora Ana Mihai - La Civil

Jonas Baeckeland - Cool Abdoul

Cecilia Verheyden - Ferry

Anouk Fortunier - Mijn vader is een saucisse

Beste Regie (TV-Serie)

Adil El Arbi, Bilall Fallah & Mathieu Mortelmans - Grond

Anke Blondé & Wouter Bouvijn - Red Light

Bert Scholiers, Jonas Govaerts - F*** You Very, Very Much

Joël Vanhoebrouck - Undercover 3

Kaat Beels, Nathalie Basteyns - Beau Séjour 2 - WINNAAR

Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (Film)

Ben Segers - Dealer

Elise Schaap - Ferry

Frank Lammers - Ferry

Nabil Mallat - Cool Abdoul - WINNAAR

Sverre Rous - Dealer

Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (Film)

Bart Hollanders - Dealer - WINNAAR

Idries Bensbaho - Cool Abdoul

Monic Hendrickx - Ferry

Veerle Baetens - Dealer

Viviane De Muynck - Red Sandra

Beste Acteerprestatie in een Hoofdrol (TV-serie)

Carice van Houten - Red Light

Frances Lefebure - F*** You Very, Very Much

Gene Bervoets - Beau Séjour 2

Natali Broods - Déjà Vu

Yassine Ouaich - Grond - WINNAAR

Beste Acteerprestatie in een Ondersteunende Rol (TV-serie)

Els Olaerts - F*** You Very, Very Much

Emilie De Roo - Beau Séjour 2

Jonas Geirnaert - F*** You Very, Very Much

Geert Van Rampelberg - Red Light - WINNAAR

Greet Verstraete - Beau Séjour 2

Beste Kortfilm



Binge Loving - WINNAAR

De dag die wit was

Forestkeeper

Los Veo

Z bratem

Beste Animatie

Boerke

Meneer Papier - WINNAAR

Mush-Mush en de Zwammetjes

Ninja Express

Rintje 2

Beste Jeugdfictie

3Hz

De Familie Claus 2

De Gebroeders Schimm

Mijn vader is een saucisse - WINNAAR

Sinterklaas en Koning Kabberdas

Beste TV-Serie

Beau Séjour 2

F*** You Very, Very Much

Grond - WINNAAR

Red Light

Undercover 3

Beste Film

Cool Abdoul

Dealer - WINNAAR

Ferry

La Civil

Rookie