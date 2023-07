‘Deadloch’: bloeddorstige zeehonden, moorden en opvallend veel lesbische vrouwen

Hoe komt het toch dat politieseries vaak zo serieus en oppervlakkig zijn, zelfs als er goede, grappige acteurs in meespelen? Kate McLennan en Kate McCartney, Australische comedians die samen als ‘the Kates’ satirische tv-programma’s maken, vroegen zich dat gelijktijdig af. Beiden hadden net kleine kinderen, stortten zich in hun slapeloze nachten op detectives en keken vol verbazing naar de ernst die Olivia Colman, een gerespecteerde maar ook erg grappige actrice, toonde bij de Britse serie Broadchurch. Dat kon anders en beter, vonden ze. Tijdens de lockdowns schreven ze samen Deadloch, waarvan de laatste aflevering pas op Amazon Prime verscheen.

Dat Deadloch staat omschreven als een comedy doet niet echt recht aan de chaos die je aantreft bij het kijken van de serie. Er komen moorden in voor, bloeddorstige zeehonden, opvallend veel lesbische vrouwen, een mannenvoetbalteam. Een hele rits aan clichés over moderne politieseries, feminisme en diversiteit en inclusie wordt overgenomen en vakkundig vermorzeld.

Deadloch is een fictief klein vrijzinnig kustdorp in Tasmanië, het eiland aan de zuidrand van Australië. Aan de vooravond van het Winter Feastival, het jaarlijkse culinaire en culturele festival met hellenistische schreeuwceremonies en optredens van het vrouwenkoor, vinden twee tieners het lichaam van de plaatselijke mannelijke voetbalcoach op het strand. Hij is naakt.

De plaatselijke politie lijkt niet voorbereid op een moordonderzoek, alleen de serieuze brigadier Dulcie Collins (Kate Box) weet hoe je zoiets aanpakt. Ze woont pas kort in Deadloch, ze liet zich overplaatsen en degraderen vanuit Sydney na een akkefietje daar. Het hoofdkantoor stuurt detective Eddie Redcliffe (Madeleine Sami) vanuit Darwin om het moordonderzoek te leiden.

Eddie heeft alle eigenschappen van de eendimensionale detective: vooringenomen, maakt de ene schuine grap na de andere, heeft meteen denigrerende bijnamen voor de andere agenten en heeft als outfit steeds hetzelfde openhangende hemd met bloemmotief. Enige verschil met de klassieke detectiveseries: Eddie is een vrouw.

Dulcie, die alles precies volgens het boekje wil doen, voelt zich tegengewerkt. En ook Dulcie’s vrouw Cathie, een dierenarts die niet begrijpt waarom Dulcie zo serieus met haar werk bezig is en haar op de meest ongepaste tijden begroet met koosnaampje ‘Sexy’, moet niets hebben van Eddie: die zou een bedreiging kunnen zijn voor hun relatie.

Terwijl het mysterie rond de moord complexer wordt en de dorpelingen steeds weer terug op de lijst mogelijke daders verschijnen, komen Eddie en Dulcie heel langzaam dichter bij elkaar. Eddie blijkt uit de categorie ruwe bolster, als ze haar tijdelijke onderkomen in Deadloch moet verlaten vindt ze onderdak in de campingwinkel, waar ze therapeutische monologen houdt met een paspop. Maar ook de personages uit het dorp en de politiemensen zijn stuk voor stuk gelaagde en grappige persoonlijkheden, die ook nog eens heel overtuigend in hun rol zitten.

McLennan en McCartney hebben met deze serie laten zien dat het wél kan, een actuele detectiveserie die niet alleen grappig is maar vooral ook spannend tot het eind. Of er een tweede seizoen komt is nog niet duidelijk, het is sowieso te hopen dat dit duo vaker dergelijke projecten zal doen want deze frisse wind is meer dan welkom in serieland.

Deadloch is te zien op Amazon Prime.