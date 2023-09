‘Dead Shot’: thriller zonder liflafjes in het midden van het Noord-Ierse conflict ★★★★☆

Michael O’Hara (Colin Morgan) is als vijftienjarige verleid door het IRA, het Iers Republikeins Leger dat strijdt voor het losweken van Noord-Ierland uit het Verenigd Koninkrijk en de aanhechting ervan bij Ierland. Op het moment dat zijn vrouw zwanger is van hun eerste kind - in de tussentijd heeft hij meerdere dodelijke slachtoffers gemaakt - heeft hij het IRA verlaten. Althans, dat denkt hij, want de organisatie laat niemand uit vrije wil vertrekken. En omwille van de meerdere doden op zijn conto wordt hij nog altijd opgespoord door de SAS, een elite-eenheid van het Britse leger.

Aan het begin van Dead Shot, we schrijven 1975, valt O’Hara in een hinderlaag van de SAS waarbij zijn vrouw om het leven komt. Zelf kan hij ontsnappen en zweert hij wraak te nemen op de militair die de trekker heeft overgehaald, Tempest (Aml Eysan Ameen). Met hangende pootjes vraagt hij hulp aan het IRA, dat hem daardoor weer in zijn macht heeft. Wat volgt is een kat-en-muisspel tussen O’Hara en Tempest, tussen het IRA en een twijfelachtige eenheid van de Londense politie, waarnaar Tempest is overgeplaatst. Voor beide strijdende groepen geldt dat het doel zowat alle middelen heiligt.

Poppenspelers

Veertien jaar na de weinig memorabele horrorfilm The Uninvited, leveren de Guard Brothers met Dead Shot eindelijk een nieuwe film af. In de Britse pers kan die op weinig clementie rekenen, waarbij hen vooral een gebrek aan inzicht in de Noord-Ierse kwestie wordt verweten. Maar The Troubles zijn helemaal niet het onderwerp. Ze vormen slechts de achtergrond waartegen de regisseurs de morele dilemma’s schetsen van twee individuen die de speelbal zijn van hogere machten. De vraag daarbij is: kunnen ze zich loswrikken van hun respectieve poppenspeler en hun lot in eigen handen nemen?

Opvallend, de Guards hebben geen behoefte aan veel backstory voor hun twee hoofdpersonages. Alleen het allernoodzakelijkste komen we over hen te weten. Ook de nevenpersonages kennen we alleen in relatie tot de protagonisten. Alle liflafjes zijn weggesneden. Dat is onmiskenbaar een pluspunt, want zo blijft de focus op de tweestrijd tussen beide mannen.

Dead Shot is een thriller, afgekruid met een flinke snuif melodrama, film noir en zelfs western. Hoewel de jaren 70 met een groot gevoel voor detail opgeroepen worden, hoeden de regisseurs zich voor een inhoudsloos realisme. Ze springen inventief om met licht en kleur - verbluffend hoeveel tinten rood er bestaan. Hun beeldkaders zijn op een onopvallende manier uitgekiend en de camera is immer op de juiste plek neergepoot. Altijd verfrissend als filmmakers het primaat van het scenario durven te negeren en de beelden laten spreken.

‘Dead Shot’ speelt vanaf morgen in de bioscoop.