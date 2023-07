‘Dead Reckoning, Part One’ blijft onmogelijk straffe actie serveren ★★★★☆

De centrale stunt uit Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One was een half jaar geleden al overal op het internet te zien: Tom Cruise, voor de zevende keer in de rol van supergeheim agent Ethan Hunt, stuurt zijn motor over de rand van een klif, en stort aan een duizelingwekkende snelheid in de afgrond. Enkele ademloze seconden later gooit hij – net op tijd – een valscherm op. Slik!

Het filmpje staat al zes maanden online, maar dat doet niets af aan de ongelooflijke impact die deze halsbrekende toer in de film heeft. Integendeel: wanneer je achter Hunts rug de bewuste klif ziet opduiken – wij hebben hem al gespot, hijzelf nog niet! – beginnen je vingers meteen te tintelen van de voorpret. En wanneer het een minuutje later tijd is voor de stunt in kwestie, voelt die enkel maar magischer, net omdat je op YouTube al kon zien hoe Cruise de levensgevaarlijke sprong zelf uitvoerde. Wij betrapten onszelf erop dat we letterlijk op het puntje van onze stoel gingen zitten, om Cruises heldenmoed van nog dichterbij te kunnen aanschouwen.

En die motorsprong is niet eens de meest indrukwekkende actiescène in deze film. Over de krankzinnige finale verklappen we nog niets, behalve dat deze vooruit dendert als een op hol geslagen trein. Maar ongeveer in het midden van dit 163 minuten lange spektakelstuk zit ook een heerlijke, met humor doorspekte autoachtervolging door het historische centrum van Rome.

Christopher McQuarrie (die de twee vorige MI-films regisseerde) maakt een standaardscène uit het actiegenre weer fris door Hunt en zijn doelwit/sidekick Grace (Hayley Atwell) samen in een soort elektrisch botsautootje te laten plaatsnemen. Wanneer ze op de hielen gezeten worden door een monsterlijke Humvee (bestuurd door Pom Klementieff), lijkt het alsof je toekijkt hoe een schoothondje opgevreten wordt door een wolf – dit is maar een van de vele scènes waarin het uitstekende geluid de actie nog scherper maakt.

Weg van eenheidsworst

Mission: Impossible – Dead Reckoning, Part One zit vol met dit soort klassieke, bijna ouderwetse actiescènes die op de beste, meest verfrissend mogelijke manier uitgevoerd worden. Daarmee sturen McQuarrie en Cruise een duidelijke boodschap uit: dít is waar cinema terug naartoe moet. Naar artisanaal, goed bedacht spektakel, en weg van de luie, fantasieloze eenheidsworst die ontstaan is door de wildgroei van computereffecten. Geef hen eens ongelijk.

Wellicht niet toevallig staat het gevaar van technologie ook centraal in de plot. Want ja, er is tussen al het stuntwerk ook plaats voor een plot. En wel eentje die doet vermoeden dat de makers een glazen bol hadden. Hunt neemt het deze keer namelijk niet op tegen een superschurk van vlees en bloed, maar tegen de Entiteit, een artificieel intelligent programma dat uit is op werelddominantie. McQuarrie houdt het verhaal spannend, maar ook simpel genoeg om ons te laten focussen op de essentie: Cruise die rondbuitelt in scènes die AI nooit had kunnen bedenken.

Mission: Impossible - Dead Reckoning, Part One speelt vanaf 12/07 in de bioscoop