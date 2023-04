‘Dead Island 2’: de zombiegame die meermaals uit de dood herrezen is

Een blakende zon, ritselende palmbomen, kasten van villa’s en op hersenen beluste ondoden: dat is in een notendop wat je krijgt in zombiegame Dead Island 2. Dat deze sequel überhaupt het levenslicht ziet, mag een klein wonder heten.

Zombies en videogames: noem een beter duo. De zich vaak in hordes verplaatsende, slome maar genadeloze gedrochten bewijzen zich sinds jaar en dag een ideaal vijandtype in de virtuele wereld, ongeacht het genre. De voorbeelden zijn legio, met het rudimentaire Zombie Zombie (1984) voor de ZX Spectrum-thuiscomputer als pionier.

De voornaamste uitschieters zijn wellicht de langlopende horrorreeks Resident Evil en het recentelijk met glans verfilmde The Last of Us – ook al gaat het daar in de regel niet om zombies, maar om ‘geïnfecteerden’ bij wie een schimmel lelijk huisgehouden heeft. Champignombies, zo u wil.

Zombies en de bekende Santa Monica-pier in 'Dead Island 2'. Beeld RV

Het in 2011 verschenen Dead Island voert de speler mee naar Banoi, een fictief eiland gelegen naast Papoea-Nieuw-Guinea. In dit schijnbaar paradijs verandert de lokale bevolking algauw in – u raadt het al – bijtgrage naarlingen. Bedoeling is om in eerstepersoonsaanzicht te overleven met een van de vier speelbare, en bovendien immune personages in een actievolle openwereldgame waarin jouw vaardigheden gestaag verbeteren.

Waar je in de meeste zombiegames al schietend korte metten maakt met belagers, ligt hier meer de nadruk op man-tegen-mangevechten met onder meer baseballknuppels en katana’s.

Lijdensweg

Dead Island werd lauwwarm ontvangen. De contradictoire mix van idylle en gruwel kreeg veel lof, maar een veelvoud aan technische mankementen gooide roet in het eten. Toch gaf uitgever Deep Silver na vijf miljoen verkochte exemplaren en de eveneens wisselvallige uitbreiding Riptide (2013) groen licht voor een vervolg. Al zou dat de start inluiden van een lange lijdensweg.

Na creatieve meningsverschillen lieten de Poolse ontwikkelaars van Techland het project vallen. Zij zouden zich vervolgens storten op de veel populairdere Dying Light-reeks, eveneens zombiegames met een veel hoger tempo en freerunningelementen. Die franchise bereikte dit jaar nog de kaap van 30 miljoen verkochte exemplaren.

De 'gore' in deze game is van een ongezien detail dankzij het F.L.E.S.H.-schademodel. Beeld RV

De Duitse studio Yager nam het roer over. Op E3 in 2014, de grootste gamesbeurs ter wereld die recentelijk opgedoekt werd, loste Deep Silver een felbesproken trailer. Daarin jogt een lid van de beau monde – met oortjes in en zich dus van geen kwaad bewust – langs Venice Beach op de tonen van een uptempo rock-’n-rollnummer terwijl op de achtergrond een heuse zombieapocalyps uitbreekt. Ondanks de hype werd het sindsdien oorverdovend stil rond het vervolg.

In 2015 kreeg Sumo Digital het project in handen – eveneens tevergeefs. En in 2019 gaf Deep Silver zijn eigen interne studio Dambuster (bekend van de geflopte shooter Homefront: The Revolution) een laatste poging, dit keer met succes. De game bleek eindelijk levensvatbaar. Sterker zelfs: hij zou – o ironie – een week vroeger dan gepland in de rekken liggen.

“We zijn eigenlijk compleet opnieuw begonnen”, zegt huidig technical art director Dan Evans-Lawes. “Enkel de setting van Los Angeles hebben we bewaard. Sowieso maakten we ons zorgen in het begin. Het leek een vergiftigd geschenk. Maar omdat de ontwikkeling zo lang aansleepte, verwachten mensen een slechte game. Tijdens testsessies zijn ze aangenaam verrast en dat levert ons gek genoeg meer goodwill op.”

All outta gum

Een ambitieuze videogame bouwen is sowieso een duur en tijdrovend huzarenwerk, maar development hells leiden zelden tot een succesvol eindresultaat. Een van de beruchtste voorbeelden is Duke Nukem Forever, een in 2011 verschenen shooter rond het politiek incorrecte jarennegentigicoon, bekend van de slogan ‘It’s time to kick ass and chew bubble gum – and I’m all outta gum’.

Liefst veertien jaar deed 3D Realms, dat onder meer met financiële perikelen kampte, erover om het te ontwikkelen. Toen de game eindelijk op het schap lag, was hij zowel op technisch als inhoudelijk vlak hopeloos verouderd. Vooral Duke Nukems kijk op vrouwen bleek een reliek uit een ander tijdperk.

Ook The Last Guardian (2016) van Team Ico kende een hobbelig parcours. Dit actieavontuur draait rond de vriendschap tussen een jongetje en Trico, een reusachtige mengelmoes van een hond, kat en vogel. Dat Trico zowel orders moest opvolgen als over een eigen willetje moest beschikken, gaf het AI-departement van de Japanse studio kopzorgen.

Schietijzers zijn aanwezig, maar de nadruk ligt op man-tot-mangevechten met voorhamers en consorten. Beeld Deep Silver

Hoewel de uiteindelijke game, die negen jaar na zijn oorspronkelijke aankondiging uitkwam, eerder gunstig onthaald werd wegens de unieke sfeer en aandoenlijke plot, werd de logge besturing en Trico’s mak luistergedrag vooral frustrerend bevonden.

Vandaag, twee consolegeneraties later, is Dead Island 2 verschenen. De sequel, die de speler onderdompelt in het met ondoden bezaaide ‘Hell-A’ – tot nader order géén eiland, maar goed – lijkt het juk van de development hell niet helemaal van zich af te schudden.

Ondanks interessante innovaties, zoals het F.L.E.S.H.-schadesysteem dat je toestaat zombies in nooit eerder gezien detail tot pulp te meppen, doet de kern-gameplay iets te lineair en oldskool aan. De campy, sarcastische toon en de opnieuw tegenstrijdig zonnige setting werken prima, maar het scenario is te dun en het continue vlees hakken te repetitief. Geschikt voer voor aspirant-slagers, dat dan weer wel.

Dead Island 2 (Deep Silver) is verschenen voor PlayStation 4 & 5, Xbox One, Series S/X & PC.