‘De ziel van de natie is in gevaar’: britpop scoort in het stadion, maar Engeland kwijnt langzaam weg

Dinsdag is Blur headliner op de Lokerse Feesten. De iconische Britse band uit de jaren 90 is weer helemaal terug, en hetzelfde geldt voor nog wel wat andere exponenten van de fameuze britpop. Of daarmee ook de zelfbewuste geest van die Britse muzikale topjaren een comeback maakt, is maar zeer de vraag.

In 1994 was Luis Chuva 14. Hij bracht de zomervakantie door bij zijn grootouders in Costa Nova in Portugal toen hij op een zondag iets op tv zag wat zijn leven zou veranderen: de clip van ‘Girls and Boys’ van de Britse band Blur.

De zanger, Damon Albarn, keek gekleed in trainingspak met zijn met eyeliner geaccentueerde ogen verleidelijk in de camera en zette daarop een upbeat song in over Britse toeristen op seks- en zuipreis aan de Middellandse Zee.

Het vrijpostige nummer kon niet verder staan van Chuva’s eenvoudige leventje, met Albarn die met zijn regionaal Brits accent zong over “Girls who want boys / Who like boys to be girls”. Toch zei Chuva in een interview onlangs dat hij “gehypnotiseerd was”.

Al snel kamde de tiener Portugese muziekbladen uit op zoek naar informatie over Blur en andere zogenaamde britpopbands zoals Pulp, Suede en Oasis. Hij nam hun songs op van de radio. Hij kreeg bootlegtapes van hun concerten te pakken en droomde ervan die zelf bij te wonen.

En Chuva nam een besluit: bij de eerste de beste gelegenheid zou hij naar Londen verhuizen. Vanuit het slaperige Portugal van de jaren 90 bekeken, oogde Groot-Brittannië optimistisch, opwindend, kleurrijk. “Het leek the place to be”, zegt Chuva.

Euforie

Chuva is nu 44 en woont al bijna twee decennia in Londen. En hij heeft een drukke zomer, want britpop is back. Zowat dertig jaar na de doorbraak van het genre en de opkomst van het ruimere culturele fenomeen Cool Britannia spelen de grootste groepen van weleer opnieuw megaconcerten in het Verenigd Koninkrijk en voeren ze affiches aan op festivals in de hele wereld.

Deze maand bracht Blur The Ballad of Darren uit, hun eerste album in acht jaar, en speelde de band twee uitverkochte concerten in het Wembley Stadium in Londen, dat plaats biedt aan 90.000 mensen. Chuva was er twee keer bij.

Pulp, nog zo’n britpop-icoon, is opnieuw aan het touren. (Ook daar was Chuva bij.) Er gaan zelfs geruchten over een mogelijke Oasis-reünie – ook al drukten Noel en Liam Gallagher, de broers die spil van de turbulente band vormen, die hoop snel de kop in tijdens aparte radio-interviews, want naar eigen zeggen praten ze niet met elkaar.

De comebacks oogstten euforische recensies, maar de context is heel anders voor de Britse popmuziek dan in de jaren 90.

In die periode was de britpop razend populair in Australië, Canada, Japan en Europa. In de Verenigde Staten was het enthousiasme iets minder groot, maar ook daar leefde de nodige sympathie voor de Britse cultuur. In 1996 riep Newsweek Londen uit tot de coolste stad ter wereld. In 1997 wijdde Vanity Fair 25 bladzijden aan de bands, kunstenaars, chef-koks en ontwerpers die van Groot-Brittannië het absolute gidsland maakten. In hetzelfde jaar noemde het magazine The New Yorker de Britse muziekscene “een schrikwekkend paradijs”.

Daar blijft nog weinig van over. Noch de Britse, noch de internationale media verwijzen nog naar Groot-Brittannië als the place to be op muzikaal vlak, ook al heeft het met sterren als Ed Sheeran, Adele en Harry Styles wel één en ander in de aanbieding. Als het gaat over de Britse muziekscene, dan voeren berichten over concertzalen die de deuren sluiten de boventoon - één per week dit jaar, meldt de Music Venue Trust. Of er wordt ingezoomd op de brexit, die het steeds moeilijk maakt voor Britse bands, dj’s en rappers om te touren in het buitenland.

Fans van Blur voor het concert in het Wembley Stadium onlangs. De britpop lijkt helemaal terug. Beeld JEREMIE SOUTEYRAT / NYT

Lokale nieuwsmedia hebben het dan weer over de besparingen op kunst- en cultuursubsidies, of de teloorgang van het muziekonderwijs op school.

Onlangs hadden we het er met Albarn over in zijn opnamestudio in West-Londen. Volgens hem zijn er wel degelijk dingen die nog niet zijn veranderd sinds de hoogdagen van de britpop. Hij is nog “totaal geobsedeerd door dit land”, zei hij, én hij schreef nog altijd songs met teksten die “zijn gekapt uit blauwe steen uit Stonehenge”.

Maar er zijn ook grote verschillen, ziet hij. Albarn is intussen 55 en moet kniebeschermers dragen op het podium. De uitdagingen zijn duidelijk als het gaat om de Britse productie van nieuwe muzieksterren. “De ziel van de natie is in gevaar, als je het dan toch dramatisch moet uitdrukken. Muziek is ook cruciaal voor onze plek in de wereld.”

Chuva, de Portugese muziekfan, voelt die verandering naar eigen zeggen ook - niet alleen wat de Britse muziek betreft, maar voor de algehele Britse gemoedsgesteldheid. “Het weer is hier altijd grijs geweest”, zegt hij. “Nu is alles grijs.”

De opkomst van de britpop begin jaren 90 - een passepartoutterm voor zowat alle vormen van gitaarmuziek die destijds uit Groot-Brittannië voortkwamen - was in veel opzichten een reactie op wat zich in de VS afspeelde. Eind 1992 trok Blur naar de Verenigde Staten voor een tour van 44 concerten. Dat viel tegen: Amerika was in de ban van de grunge, en bleek totaal onverschillig voor de charmes van de dansbare indiepop van de band.

Niet lang daarna kleefden journalisten de term ‘britpop’ op het genre. In één adem accentueerden ze ook de afkeer van de Amerikaanse muzieksmaak. De britpop was geboren, en in het Verenigd Koninkrijk verdrongen de bands elkaar om onder dat label een gooi te doen naar de top van de hitcharts.

De muziek van Blur leek het genre het best te belichamen, met spitse songteksten over het leven in het moderne Engeland. Maar al snel sprongen andere bands op de kar, zoals Elastica - een besmuikt-coole band met roots in de punk - en het ietwat gezwollen Oasis. Elk hadden ze hun eigen ideeën over ‘britishness’, maar een zekere vrijpostigheid en een geloof in eigen kunnen was wat hen bond.

En het duurde niet lang voor Britse politici een opportuniteit ontwaarden. In 1995 nodigde Tony Blair, op dat moment de leider van de oppositiepartij Labour, Albarn uit voor een vergadering in het House of Parliament. Bij een gin-tonic bestookten Blair en een spindoctor de zanger met vragen. Eén ervan was volgens Albarn zelf: “Wat verlangen jonge mensen volgens jou van hun overheid?”

“Ik begreep het niet”, zegt Albarn nu. “Ik dacht dat hij me alleen een keer wilde ontmoeten.”

Goed gevoel

Twee jaar later, toen Blair Brits premier werd, weigerde Albarn een uitnodiging voor een receptie met mensen uit het Britse culturele veld in 10 Downing Street, de ambtswoning van de eerste minister. Het was hem duidelijk dat het de nieuwe regering uitsluitend te doen was om een mooi fotomoment met beroemde Britse muzikanten.

Als de britpop Britten een goed gevoel gaf over zichzelf, dan gaf het ook mensen in het buitenland een goed gevoel over Groot-Brittannië.

Derek Miller, een 46-jarige Amerikaanse acteur, zei in een interview dat hij meteen viel voor Blur toen hij hen als tiener in Chicago hoorde. De muziek had niet het machismo van de Amerikaanse rock, zei hij. “Het straalde iets uit dat louter om plezier draaide.”

Als student aan de Indiana University Bloomington leerde hij andere britpopfans kennen. (Op de universiteitsradio liep een programma met uitsluitend britpop, en de presentator sprak met een fake Brits accent, wist Miller nog.) Toen hij afgestudeerd was, verhuisde hij naar Groot-Brittannië. Hij woont tegenwoordig in Yorkshire en heeft een zoon die Jarvis heet, naar de leadzanger van Pulp.

In gesprekken die we onlangs voerden vertelden andere niet-Britse britpopfans vergelijkbare verhalen. Jess Mo zei dat ze op 18-jarige leeftijd naar Londen verhuisde vanuit een dorp met “letterlijk vijf huizen” op een eiland voor de Zweedse kust, vanwege haar liefde voor Blur. Anne-Sophie Marsh, een Française, vertelde dat ze naar een fanclub van Pulp schreef om advies te vragen over de Britse universiteit waar ze moest gaan studeren. Uiteindelijk verhuisde ze naar Brighton.

De meeste experts die we spraken voor dit artikel – muzikanten, academici en journalisten – waren het erover eens dat de huidige Britse muziekscene niet meteen fans naar het land zal lokken. De redenen daarvoor hadden weinig te maken met de kwaliteit van de Britse muziek. Volgens Albarn schrijven sommige, vooral online actieve jonge muzieksterren songs met “universele referenties”, waardoor fans zelfs niet beseffen dat ze Brits zijn. Dat geldt trouwens ook voor zijn eigen groep Gorillaz, zegt hij. “Ik denk niet dat het erg Engels overkomt. In Amerika denken ze dat het Amerikaans is. Nu je het zegt: in Engeland denken ze waarschijnlijk ook dat het Amerikaans is.”

De enige geïnterviewde die niet pessimistisch was over de invloed van de Britse muziek in de nabije toekomst, was een Amerikaan, maar wel iemand die veel weet over ‘soft power’. Joseph Nye is een politicoloog en een voormalige werknemer van het Pentagon. Eind jaren 80 formuleerde hij het idee dat staten geen geweld hoeven te gebruiken om te verkrijgen wat ze willen. Dat kan evengoed door sympathie bij het publiek te kweken, stelde hij. Op het eerste gezicht, vertelt hij, is de Britse popster tanende. “Ik hoor veel vertellen over K-pop”, zegt hij, Koreaanse artiesten zoals BTS. “Over britpop hoor ik niet zo veel.”

Blur-fans in het Wembley Stadium, dat plaats biedt aan 90.000 toeschouwers. Beeld JEREMIE SOUTEYRAT / NYT

Maar de mensen blijven volgens hem wel luisteren naar iconische Britse bands zoals The Rolling Stones en The Beatles, en dat zal nog decennia zo blijven. Het doet er bijna niet toe wat de britpop teweeg heeft gebracht: het land blijft een culturele wereldmacht dankzij zijn muzikale geschiedenis. “Ik zeg niet dat Groot-Brittannië voor de eeuwigheid op zijn lauweren kan rusten”, zegt Nye. “Maar lauweren verwelken wel niet.”

Onlangs speelde Blur in het Wembley Stadium en stonden er lange rijen fans uren voor het optreden zou gaan beginnen. Het leek het punt van Nye te onderstrepen. Velen droegen een Blur-T-shirt. Anderen waren op zijn jaren 90 gekleed, met vissershoedjes en Fred Perry-T-shirts. Onder die diehardfans zaten er maar weinig Britten. Ze kwamen naar eigen zeggen uit Estland, Zuid-Korea, Italië, de Verenigde Staten, Frankrijk. Velen waren speciaal voor het concert overgevlogen.

Onder hen dus ook Chuva, de Portugese fan. Een paar uur later stond die helemaal vooraan toen Blur hits als ‘Song 2’ - kent u wel van het Woo-hoo!’-refrein – en zijn favoriet ‘Girls and Boys’ speelde. Nadat de band met ‘The Universal’ – een euforische song uit 1995 - een orgelpunt had gezet, plaatste Albarn zijn handen op de knieën, emotioneel en fysiek afgemat.

Het was een “echt speciale” avond, meldde Chuva. Hij hoopte alleen dat de - al wat oudere - bandleden niet uitgeput waren. Hij had namelijk ook tickets voor de volgende dag.

© The New York Times