De winnaar van ‘De slimste mens’ is bekend: ‘Rustig blijven is de truc om ver te geraken’

(Opgelet: dit artikel bevat spoilers)

De finale van ‘De slimste mens’ werd een spannende Nederland-België, met Merol, Arjen Lubbach en Geert Meyfroidt. Maar er kan er natuurlijk maar eentje echt ‘De slimste mens’ zijn. Het geheim van de winnaar? Kalmte. ‘Na alle coronadrukte voelde ‘De slimste mens’ als vakantie.’

Bijna kroonde een Nederlander zich dit jaar tot ‘slimste mens ter wereld’. Maar intensivist Geert Meyfroidt gaf in de finale eerst Arjen Lubach en daarna Merol het nakijken, en zorgde er zo in extremis voor dat de eretitel in eigen land bleef. Helemaal volgens het scenario dat hij zelf voorspelde.

U gaf op voorhand aan dat u het meest bang was voor Merol. Waarom schatte u haar zo hoog in?

“Ze is slim, weet heel veel en blijft door associëren zonder dat ze blokkeert. Ook al zat Merol met een bepaalde vraag vast, dan nog bleef ze proberen. Vaak kwam ze op die manier toch nog met een heleboel antwoorden. En dan is er natuurlijk nog haar leeftijd. De slimste mens onderging dit seizoen een forse verjongingskuur. Op de kandidatenlijst stonden heel wat jonge mensen. Dan weet je dat ook de vragen wat jonger zullen worden. Daar was ik bang voor. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik net iets te oud was voor dit programma. Recente films en muziek en de celebrity’s die daaraan vasthangen, vormen een hiaat in mijn algemene kennis. Ik ging ervan uit dat ik daarop afgerekend zou worden.”

Dat gebeurde uiteindelijk niet, met dank aan de mentale rust die u volgens vriend en vijand uitstraalde. Was dat uw grootste troef?

“Ik denk het wel. Rustig blijven is echt de truc om ver te raken in dit programma. Tijdens mijn eerste passage ben ik een paar keer heel nerveus geworden toen ik mijn tegenspelers naar het einde van de aflevering toe plots weer dichterbij zag sluipen. Die zenuwen hebben ervoor gezorgd dat ik er toen ben uitgespeeld. Aan de finaleweken ben ik met een andere mindset begonnen. Ik had niks meer te verliezen, mijn parcours was al mooi geweest. Dat helpt. Als je met te veel ambitie aan de start komt, dreig je aan stress ten onder te gaan. Het hielp ook dat ik al zeven afleveringen had gespeeld voor de echte finale. Ik heb elk van die afleveringen bovendien gewonnen. Dat zorgde voor een zekere rust. Voor Merol, die er koud werd ingesmeten, was het veel moeilijker om meteen opnieuw in te pikken.”

U maakt in het UZ Leuven de coronacrisis nu al twee jaar vanop de eerste rij mee. Helpt dat om een programma als De slimste mens in zijn perspectief te zien?

“Het hielp alleszins om de rust te bewaren. Wanneer ik in de studio arriveerde, wist ik dat de grootste stressmomenten van de dag achter me lagen. Voor de meeste andere kandidaten was dat net andersom. Ken je het gevoel dat je krijgt wanneer je eindelijk het vliegtuig in mag stappen na een hele dag haasten om op tijd op de luchthaven te raken? Alle stress vloeit van je af en je kunt alleen maar denken: ‘Laat de vakantie maar beginnen.’ (lacht) Dat was precies hoe ik me voelde in de studio van De slimste mens.

Vielen de opnames te combineren met uw bezigheden in het ziekenhuis?

“De finaleweken vielen net in een periode waarin ik twaalf dagen op rij moest werken. Dat was wel zwaar. Ook omdat de opnames vaak uitliepen. Zo’n 3-6-9-ronde duurt door het constante zeveren en lachen gemakkelijk anderhalf uur. Dan durf je als kandidaat weleens denken: ‘Komaan gasten, doe eens voort. Ik moet morgen weer vroeg op.’ Maar al bij al viel de impact op mijn werk wel mee. Ik heb één keer een shift gewisseld en een paar keer aan collega’s moeten vragen om in te springen wanneer ik iets vroeger weg moest.”

Die collega’s vonden het niet vreemd dat u in volle coronacrisis tijd besteedde aan iets triviaals als een televisiequiz?

“Ik heb niet het gevoel dat iemand daar een probleem mee had. Alle reacties waren positief. Kijk, iedereen bij ons werkt keihard, maar die crisis duurt nu al twee jaar. Dat hou je niet vol zonder af en toe eens tijd te maken voor ontspanning. Het is ook niet omdat ik in De slimste mens zit dat ik mijn job minder goed zou doen. Trouwens, toen ik heb toegezegd om mee te doen, ging ik ervan uit dat de ergste crisis al voorbij zou zijn op het moment van de opnames. We leefden toen nog in de hoop dat de vaccins alles zouden oplossen.”

Merkt u de impact van uw deelname ook op straat? Wordt u vaak herkend?

“Een aantal mensen kende me natuurlijk al van passages in actualiteitenprogramma’s allerhande. Maar dit is van een andere grootteorde. Misschien heb ik dat een beetje onderschat. Die bekendheid is ook niet iets waar ik op uit ben. Ik heb aan De slimste mens meegedaan omdat ik graag quiz, niet om er na afloop een soort BV-carrière aan te breien. Ik heb dat ook niet nodig. Dat is in mijn geval nergens goed voor. In mijn vakgebied wordt succes niet afgemeten aan je populariteit. Wij worden gelukkig op andere criteria beoordeeld.”

U hebt met uw overwinning ook meteen een ticket voor volgend jaar op zak. Dan mogen alle ex-winnaars onder elkaar uitmaken wie de ‘allerslimste mens’ wordt. Kijkt u daarnaar uit?

“Xavier Taveirne en Gilles De Coster zijn twee goede vrienden. Het wordt wel leuk om tegen hen te spelen. Maar voor de rest heb ik de deelnemerslijst nog niet grondig bekeken. Of ik van iemand bang ben? Ik was wel verbaasd toen ik vorig jaar las hoe grondig Catherine Van Eylen zich op haar deelname had voorbereid. Al dat studeren hoeft eigenlijk niet, denk ik. Maar dat zullen we volgend jaar dus zien.”