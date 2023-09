De wereldwijze ‘conscious’-rap heeft er een nieuwe koningin bij: Noname predikt de fluwelen revolutie

In ons eindejaarslijstje met beste hiphopplaten van 2023 prijkt zonder twijfel Sundial van Noname. Onder dat alias stelt Fatimah Warner zichzelf en de wereld in vraag, elegant en onderzoekend, omzwachteld met zijdezachte jazzfunk. Een triomf.

Het is tijd voor een nieuw type revolutie. Zo voelt het althans aan op Sundial, de derde, wervelende worp van Noname. Want de revolutie van de rapper uit Chicago doet bovenal sensueel en schaamteloos introspectief aan. Het is een machtsgreep die in eerste instantie de couppleger zelf in vraag stelt, opvallend genoeg. Noname dissecteert en analyseert zichzelf, haar vermeende medestanders, hun motieven, hun aanpak. Zulks doet ze met donzige, zangerige raps die haast fluisterend of mompelend worden gebracht langsheen stonede jazz en broeierige nachtclubfunk. D’Angelo en Erykah Badu zijn nooit ver weg. Wie tuk is op geëngageerde straatdichters zoals Last Poets, Gil Scott-Heron of Ursula Rucker zal smullen van Sundial.

Wat luistert het fris weg, zo een rapper die niet om de haverklap met zichzelf te koop loopt, die niet bang is van de eigen kwetsbaarheid en niet domweg een knieval maakt voor uiterlijke schijn en kapitalistisch vermaak. Zou u denken, toch? Wie zulks beweert, vergeet wellicht dat hiphop de voorbij vier decennia met de regelmaat van de klok zijn ranzigste Dionysus een corrigerende tik gaf. Noname surft namelijk op een golf van een caleidoscopisch hiphopcontinuüm waarin zowat elke tien jaar een mainstreamvariant wordt gecounterd door een alternatievere, kritischere stijl.

‘Backpack rap’

Wat die laatstgenoemde betreft, maakt men wel eens gewag van ‘jazz rap’ – gebaseerd op het gestoei met klassieke Afro-Amerikaanse genres zoals blues, jazz, gospel, soul en funk – of van ‘backpack rap’, een veralgemenende term die verwijst naar het mentale rugzakje dat de rappers met zich meedragen: politiek geïnspireerd, sociaalvoelend, anti-autoritair en zelfrelativerend.

In deze politiek turbulente tijden, waar ook nog eens jonge mensen als nooit voorheen hun eigen identiteit in vraag stellen, stikt het niet verwonderlijk van dat type hiphop. Maar in tegenstelling tot het verleden beperkt backpack rap zich niet langer tot het ondergrondse. Kendrick Lamar is het meest voor de hand liggende voorbeeld, maar ook jong geweld zoals Denzel Curry of Vince Staples en zelfs de in ongenade gevallen Kanye West wortelen in het maatschappijkritische subgenre dat terugloopt tot aan hiphopgroep A Tribe Called Quest, eind jaren 80.

Coachella

Als Fatimah Warner oftewel Noname terugplooit op zo een rijke geschiedenis, hoe origineel is ze dan nog? Waarmee onderscheidt ze zich dan wél? Met haar veelvoudige perspectief en haar in de hiphop haast ongezien nederige en meedogenloze teksten.

Ze waarschuwt ons voor valse profeten, voor de geprefabriceerde empathie van witte rapfans en links georiënteerde media die sinds Black Lives Matter kritiekloos mensen van kleur op een piëdestal hijsen en terloops zwart activisme commercialiseren voor eigen gewin. Daarbij schuwt ze de controverse niet en tackelt ze genadeloos hiphophelden zoals Jay Z, Beyoncé, Rihanna en Kendrick vanwege hun samenwerkingen met machtige bedrijven zoals de NFL, die de artiesten liet optreden tijdens de Super Bowl. Ze voerden simpelweg “propaganda for the military complex”, zo beweert Noname.

Verderop steekt ze de hand in eigen boezem omdat ze zwichtte voor een groot mainstreamfestival zoals Coachella: “Go, Noname, go / Coachella stage got sanitized / I said I wouldn’t perform for them / And somehow I still fell in line”, klinkt het. De boodschap? Iedereen is corrumpeerbaar, maar doe toch maar je stinkende best om dat níet te zijn.

Radicale boekenclub

Die schrandere, als vloeiende funk voortrollende raps mogen niet verbazen. Fatimah Warner groeide immers op met een moeder die een Afro-Amerikaanse boekenwinkel uitbaatte. Als tiener raakte ze in de ban van slam poetry, volgde ze poëzieworkshops en vond ze haar eigen stem via YouMedia, een interactief lesprogramma van de Harold Washington Library in Chicago waar kinderen uit verschillende sociale milieus creatief leerden omgaan met online-content.

Vandaag bestiert Warner zelf een intussen gerenommeerde boekenclub, de Noname Book Club, die fictie en non-fictie van de Afrikaanse diaspora wil promoten. Zulks doet ze vanuit de Radical Hood Library, een gemeenschapscentrum in L.A., dat fungeert als een op communistische leest geschoeide coöperatieve voor zwarte Amerikanen. In tijden waar in de VS zogezegd controversiële boeken uit bibliotheken worden gebannen en een hysterische afkeer heerst voor de zogeheten critical race theory, lijkt Nonames onderneming geen overbodige luxe.

Sundial doet aan als een groovy synthese van bovenstaand activisme. Waar Noname’s eerste bejubelde mixtapes, Telefone en Room 25, op charmante wijze voor de eigen parochie predikten, strekt Sundial zich behaaglijk uit tot voorbij puristische genregenoten om zich ongegeneerd tegen soul- en popliefhebbers aan te vlijen. Het is een magnum opus van een “shadow walker, moon stalker, black author, librarian, contrarian”, een vrouw die rapfans diets maakt dat het genre niet ophoudt bij Doja Cat, Cardi B en Coi Leray. In haar nummers flirt Noname op ongeziene wijze met haar eigen inconsequente, allesbehalve onfeilbare zelf. Op ontwapenende wijze ontrafelt ze haar eigen menselijkheid en tegelijkertijd die van u en van mij.

Sundial is nu uit