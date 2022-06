De wereld zou er zoveel beter aan toe zijn mocht hij de vrouw in handen zijn gegeven

Was het op 31 oktober 1997 mijn moeder geweest die men liet zakken in de heuvelrug aan het eind van de Hoefstraat in plaats van mijn vader, dan had men nog geen maand later met mij hetzelfde kunnen doen. Ofwel zou ik van grondeloos verdriet de hand aan mezelf hebben geslagen, ofwel, en waarschijnlijker, was de hongerdood mijn deel geworden. Mijn vader was een waardeloze kok.

Die ene week in mijn tijd op de Vijfhoek dat ik mijn moeder heb moeten missen omdat een vriendin haar per se de Moezel wilde tonen, was – en ik wik deze woorden nauwkeurig – een culinair Auschwitz. Werd dan toch eens afgeweken van een op frietvet gestoeld recept, dan kreeg ik iets op mijn bord wat de maître ‘vispaté’ had gedoopt, wellicht omdat het niet veel meer betrof dan tonijn uit blik gedoopt in mayonaise. Extra punten werden toegekend voor het dresseren in de vorm van een vis.

Het was niet van niet willen. De beste koks zijn nu eenmaal vrouwen, hoezeer Njam! ook het tegendeel propageert. Iemand afblaffen in een gaarkeuken, jazeker, laat dat aan een man over, maar de enige die mij gestoofd witloof heeft kunnen doen eten, was een vrouw. Gisteren heb ik, een man, iets gemaakt dat, afgaand op de ingrediënten, had moeten leiden tot gehaktballen maar bij mijn moeder onder geen beding ter tafel zou komen, al was het maar uit esthetische overwegingen. Zelfs niet om haar sigaret in te doven.

Vrouwen hebben meer oog voor detail. Je ziet het op je bord, je ziet het in hun kledij, hun make-up, hun juwelen of net het gebrek eraan, in de kunst die ze elke dag opnieuw van zichzelf weten te maken. Je leest het in hun woorden. Laat zij praten en hoor mij zwijgen.

Zelfs hun namen zijn mooier. Klaterende klinkers, zachte j’s en l’en, een enkele r om het gemiddelde op te krikken. Ze zijn eleganter, hun lichamen zoveel milder voor het oog, hun schouders, handen en halzen zoveel delicater. Elke glooiing een triomf. En wijl een kapsel mannen in de weg zit tot het eindelijk wil uitvallen, koesteren en cultiveren vrouwen hun haren met producten en allerhande werktuigen tot ze iets zijn geworden waarin je nachtenlang je neus zou willen begraven.

Ze zijn slimmer. Ze zijn empathischer. De wereld zou er zoveel beter aan toe zijn mocht hij de vrouw in handen zijn gegeven. Thatcher mag dan veel kapot hebben gemaakt, Groot-Brittannië zou Paul McCartney op de blote knieën moeten danken dat het geen man was die het de jaren 80 door heeft moeten loodsen. Hoe groot de gruwel ook was die onder Moeder Teresa’s habijt schuilging, één op een handvol willekeurige priesters heeft erger op zijn kerfstok.

Vrouwen zijn beter. Altijd, op ieder gebied. Ik hoop dat ooit een moment mag aanbreken waarop ik me niet meer schuldig moet voelen er geen te zijn.

