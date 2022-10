‘De weg kwijt’ is prima stand-up, maar Nigel Williams zoekt nog naar ritme

Een microfoonstatief, een kruk, witte spots op zijn gezicht en enkele rode op de achterwand. Nigel Williams heeft het podium van de Berchemse schouwburg Corso laten aankleden als dat van een traditionele comedyclub. De Antwerpenaar met het Britse accent noemde zichzelf in deze krant stand-upfundamentalist en dat blijft hij, ook al keert hij met De weg kwijt terug naar de wat grotere podia.

Eigenlijk wilde de 68-jarige comedian na zijn laatste zaalshow Accident de parcours (2016) gewoon thuiszitten en een oude zak worden, maar voor hij het wist stond hij weer te stand-uppen in cafés en achterafplekken, waar hij steevast werd verwelkomd door een rij ruggen van stamgasten. Williams vertelt erover met een kwinkslag naar de periode toen hij nog een lidkaart van de PVDA had: “Vroeger liep ik rond met een vlag: ‘Alle macht aan het volk.’ Nu zeg ik: eerst een selectie maken.”

Je kan het kleintjes vinden voor iemand die prat gaat op zijn eigen afkomst als fabrieksarbeider om zo over de gewone burgerman te praten, maar dan negeer je dat Williams met scherp schiet op alles dat zich in een straal van een kilometer rond zijn eigen voeten bevindt. De eerste drie rijen van de zaal om te beginnen, maar ook kokette Antwerpse madammekes en hipsters die zich met een boek van Sartre ophouden in het fameuze jazzcafé Hopper.

Rousseau

Williams heeft het – niet als eerste comedian – ook over woke. Hij vertelt schamper over de lijst met 93 genders die hij ergens vond – bij zijn concullega Alex Agnew waren het er een paar weken geleden nog 300. De mededeling dat hij vroeger zijn seksuele oriëntatie ontdekte door alles te bespringen wat hij tegenkwam, levert Williams een gullere lach op dan hij verdient. Zijn grappen over politici, van Conner Rousseaus ‘turnsloefen’ tot de 23.000 euro die Liesbeth Homans elke maand verdient – “allemaal statiegeld” – zijn zelfs ronduit flauw.

Hoe verder in de set, hoe duidelijker het wordt dat de komiek voorlopig nog wat ritme mist om een schouwburg voor een langere tijd op het puntje van de pluchen stoelen te houden. Anderhalf uur in je eentje het podium vullen is toch anders dan de helft van de tijd in een line-up of een kleinere zaal. Meer dan eens zegt hij langs zijn neus weg hoelang hij al heeft gespeeld of dat hij zijn tijd bijna heeft volgemaakt, wat de flow van de avond ook echt neerhaalt.

Toch zijn het drie sterren geworden, nipt maar verdiend. Twee sterren zou aangeven dat het een slechte show was en dat was het simpelweg niet. Williams trekt ons over de streep met een paar tot op de seconde perfecte stukken stand-up en dan vooral het verhaal over hoe de erudiete bezoekers van Jazz Middelheim ondersteboven werden gemoshpit door de fans van Iggy Pop. Op zijn best heeft hij aan één perfect getimede grimas genoeg, een eigenschap van de ware stand-upper. Helemaal de weg kwijt is Williams dan ook zeker niet.

Gezien op 14 oktober in Schouwburg Corso, Berchem