De weekenden zijn er om te verpozen en te mijmeren, en te vluchten in de koppijnwijn wanneer het even minder gaat, maar de weekenden van Joris Hessels verlopen anders. Waar anderen aan de aperitief gaan, richt hij op vrijdag na de werkuren zijn hart in als het koninkrijk van de empathie – een weekendverblijf voor mensen die op doortocht zijn richting een droom, hoe groot of klein die ook mag zijn.

“Uitlach-tv is passé. Ik maak mensen liever schoon dan ze in hun hemd te zetten”, zei Joris Hessels in 2018 bij het uit de doeken doen van zijn mission statement als tv-maker. Wat de Vlaming sindsdien soms op zijn beeldscherm te zien krijgt, is er alleen maar lachwekkender op geworden, maar de Gentbruggenaar is altijd zichzelf gebleven. Taxi Joris, Radio Gaga, De weekenden: een groot deel van de tijd staat de camera op Joris Hessels gericht, maar hij laat vooral anderen stralen.

De weekenden is aan zijn derde seizoen toe, en opnieuw brengt Hessels gedurende enkele weekends acht mensen samen die in het begin vreemden zijn voor elkaar. Wat ze gemeen hebben, is een hoge gunfactor. Alle acht hebben het voornemen om de weg naar de toekomst af te leggen zonder achteruitkijkspiegel – ze zijn in het verleden al genoeg in aanraking gekomen met malaise.

Dana walste vorige week goedlachs de eerste aflevering binnen, keuvelend over wodka, haar viervoeter Toby en Poolse zoetigheden. Maar achter haar fraaie façade vreet de schimmel die eenzaamheid is aan wat ooit stevige fundamenten waren. “Mijn grootste droom op dit moment is een thuis hebben. Wat ik heb is een huis, een dak boven mijn hoofd”, zei ze. Dana is tien jaar geleden haar man verloren aan kanker. 2022 moest het jaar worden waarin ze zich niet langer door het leven sleurt, maar erdoor walst, zoals enkel Dana kan walsen.

“Ik had tot voor kort nooit ervaren wat het is om gelukkig te leven”, bekende Cis – model, tuinaannemer én begrafenisondernemer – tegenover Joris Hessels. “Mijn collocatie is het beste wat mij ooit is overkomen”, had Magali eerder nog gezegd. Het zijn openingszinnen die op Tinder niet werken, afkomstig van mensen voor wie ik wel naar rechts zou swipen. Ondanks de tegenslagen blijven ze het licht vinden in het donker, en dat roept alleen maar bewondering op.

Voor De weekenden werden ze een jaar lang gevolgd. Nu het achttal in twee afleveringen is voorgesteld, volgt vanaf volgende week het relaas van twaalf – allicht – moeilijke maar inspirerende maanden. Want mooie, warme mensen zien filosoferen, snikken en grinniken in het bijzijn van animator Joris Hessels, drager van het barmhartig gen, leidt tot mooie, oprechte en noodzakelijke televisie.

De weekenden, elke dinsdag om 21.15 uur op Canvas en VRT MAX.