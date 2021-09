De wedergeboorte van een felle dwerg: Antwerpse ModeMuseum heropent

Na drie jaar renovatiewerken heropent het Antwerpse ModeMuseum de deuren. Resultaat? Een fantastische plek om klassiekers en nieuwe ontwerpen te ontdekken

Terwijl medewerkers nog heen en weer lopen met natte verfkwasten en de bar van het gloednieuwe museumcafé in sneltempo wordt aangevuld, loopt Kaat Debo, directeur en hoofdcurator van het MoMu, tevreden door de indrukwekkende hal. Leuk om te zien: de monumentale trap is er nog steeds de eyecatcher. De timing voor de opening werd door corona een paar keer naar achteren verschoven, maar niettemin is Debo ontzettend blij, vertelt ze. En heel nieuwsgierig naar wat gaat komen. “Na drie jaar heb ik echt nood aan een publiek en aan journalisten die me feedback te geven. Dat geeft me energie.”

Met een budget van acht miljoen euro werd het museum grondig gerenoveerd en uitgebreid door B-architecten, maar met respect voor de oorspronkelijke architectuur van Marie-José Van Hee. Debo: “We wilden in de eerste plaats de infrastructuur aanpassen aan de noden van vandaag en een museum tonen zoals men dat in 2021 verwacht.” Het resultaat? Welgeteld 800 vierkante meter extra ruimte voor het tonen van een deel van de museumcollectie, goed voor zo’n 35.000 stuks. De ingang werd naar de straat gebracht om nog meer volk te lokken, er is een auditorium bijgekomen, een kleine museumshop, en een museumcafé in samenwerking met het Antwerpse restaurant Graanmarkt 13. Bovendien werden de bestaande tentoonstellingsruimtes gestript en van nul weer opgebouwd, zelfs de depots werden onder handen genomen.

Meer dan een museum

De ambities zijn dan ook niet mis. “We hebben de afgelopen jaren heel erg ingezet op onderzoeksprojecten, want de ambitie is om meer dan een museum te zijn. Het gaat hier niet enkel over het tonen van objecten, we willen een plek zijn waar er een dialoog over mode en cultuur op gang komt. Bovendien zijn we al jaren bekend voor onze bijzondere scenografieën, daar willen we op voortwerken. Ook belangrijk: dank zij de uitbreiding kunnen we het ganse jaar door geopend blijven, wat voordien niet het geval was.”

En de heropening vindt niet alleen plaats binnen de museummuren. Zo gaf de stad Antwerpen de opdracht voor een festival dat mode in het urbane parcours wil opnemen. Met de modeafdeling van de Antwerpse academie werd het project Fashion Balls opgezet: gekleurde kunststof bollen van verschillende grootte waarin de toevallige passant kan plaatsnemen voor een Instagram-waardige selfie. En in samenwerking met Flanders DC, het platform dat Vlaams talent wil stimuleren, loopt er in november een interessante samenwerking tussen ontwerpers en boetieks waarvoor muzikant Baloji als curator fungeert: twintig duo’s van creatievelingen ontwierpen (mode)objecten die in evenveel boetieks te koop worden aangeboden.

Kaat Debo, directeur van het MoMu. Beeld Wouter Maeckelberghe

Dat klinkt allemaal bijzonder ambitieus, dus rijst de vraag of het museum nog meer dan vroeger een wereldspeler wil zijn. Debo: “We zijn een middelgroot Belgisch museum dat op internationaal niveau meespeelt met onder meer het Costume Institute van het Metropolitan Museum (in New York, MDM) en het Victoria & Albert Museum (in Londen, MDM). Dat zijn de reuzen hé, wij zijn de kleine maar felle dwerg. (lacht) Onze rol hebben we in het verleden al opgeëist omdat we anders zijn: we fungeren als een museum op mensenmaat, en hebben niet de ambitie om blockbusters die nog op tien andere plekken te zien zijn naar Antwerpen te halen. We willen in de eerste plaats tentoonstellingen maken die een impact hebben op een zo breed mogelijk publiek. Net dat aspect maakt dat we internationaal de nodige aandacht krijgen.”

Platform

Ze beklemtoont graag dat het MoMu voor leven zorgt in de buurt rond de Nationalestraat en zo trafiek genereert voor de talloze boetieks daar. Maar dat de Antwerpse mode na de Antwerpse Zes en de tweede generatie, met onder meer Raf Simons, A.F. Vandevorst en Veronique Branquinho, wat gas heeft teruggenomen, wil ze absoluut niet gezegd hebben.

“Ook vandaag genereert deze stad nog een heleboel modetalent. Denk aan Demna Gvasalia, Glenn Martens of een label als Bernadette. Maar ik denk spontaan ook aan Meryll Rogge of juweelontwerpster Stephanie D’heygere. Alleen is de manier waarop een label wordt opgestart nu heel anders. Vroeger werd een carrière al snel internationaal, en ik weet niet of dat altijd de beste keuze was. Sowieso is er nog heel veel talent dat we een platform willen geven door het op te nemen in de collectie of in een expositie. Voor onze museumshop zijn we trouwens samenwerkingen aangegaan met jonge ontwerpers én gevestigde waarden, ook een manier om hun werk onder de aandacht van een publiek te brengen.”

Tot slot: wanneer gaat ze tevreden zijn? “Dat ben ik nu al”, lacht ze. “We hebben iets ambitieus neergezet en daar ben ik enorm trots op. Het hoeft niet per se groter en beter, maar wel kwalitatief en professioneel. Wanneer ik hoor dat bezoekers geëmotioneerd zijn door wat ze hier hebben gezien… dan ga ik het gelukkigst zijn”.

Het MoMu heropent op 4 september met twee tentoonstellingen. Naast een selectie uit de permanente collectie is er E/Motion, een expo die terugblikt op de voorbije drie decennia en de rol die mode daarin heeft gespeeld. Op 25 september opent P.LACE.S., over de rol van Antwerpen in de internationale kanthandel. Mode2021antwerpen.be