‘De waterlelies van Monet zijn bijna mooier dan de natuur’

Wat betekent kunst voor u?

“Voor mij betekent kunst een creatie die me tot rust brengt, blij maakt en waar ik uren naar kan kijken zonder dat ze me verveelt.”

Heeft u kunst van huis uit meegekregen?

“Mijn vader verzamelde antieke schilderijen, meubels en oude fototoestellen. Hij kon ’s zondags om 5 uur opstaan om naar de rommelmarkten te gaan en als eerste te snuisteren in de kofferbakken van auto’s, en zo unieke vondsten doen. Misschien heb ik die passie om unieke stukken te ontdekken van hem.”

Waar haalt u uw informatie over het wel en wee in de kunstwereld vandaan?

“Met vriendinnen hebben we een groepje ‘straffe madammen en kunst’; zo bezochten we Rinus Van de Velde en de werken van David Hockney in Bozar in Brussel, en kregen we een persoonlijke rondleiding in het atelier van Albert Pepermans. Mijn informatie haal ik van mijn kunstminnende vriendinnen, online of uit de krant.”

Waar bekijkt u het liefste kunst?

“Het liefst bekijk ik kunst online of in galerijen. Op citytrips bezoek ik graag musea zoals het MoMA en het Metropolitan Museum in New York.”

Marilou van Lierop – ‘Momentary Crack’ (2021), Frank Taal Galerie. Beeld GalleryViewer

Hoe vaak per jaar koopt u kunst?

“In 2020 kocht ik een beetje impulsief drie schilderijen van Albert Pepermans, omdat ik ze allemaal mooi vind en niet kon kiezen – ook al kom ik plaats tekort om ze op te hangen. Online kocht ik werk van Zélie Rouby, keramische objecten uit de serie Organique.”

En waar koopt u dan: in de galerie, op een kunstbeurs, op een veiling of online?

“Een schilderij koop ik liefst op een kunstbeurs of in een galerie. Unieke vondsten koop ik dan weer op 2dehands.be of via online veilingen zoals Catawiki.”

Is het belangrijk dat u en uw partner het altijd eens zijn over een aankoop?

“Uiteraard bespreek ik mijn aankopen met mijn partner. Meestal is er geen discussie: onze smaken zijn gelukkig gelijkaardig.”

Marc Lagrange – ‘Capricorn’ (2011), SmithDavidson Gallery. Beeld GalleryViewer

Is er een galerie waar u een speciale band mee heeft?

“Sinds ik fan geworden ben van Albert Pepermans, ben ik graag op de hoogte van de exposities bij Galerie Schönfeld. Absolute Art Gallery in Knokke is ook een favoriet, ik kocht er White Nanou van Marc Lagrange.”

Als u een onbeperkt budget had, van wie zou u dan een werk aankopen?

“Claude Monet. Zijn waterlelies zijn een lust om naar te kijken: bijna mooier dan de natuur!”

Wie zijn uw favoriete kunstenaars?

“Albert Pepermans, omwille van zijn rock-’n-roll-gehalte, de kleurencombinaties en de vrolijkheid die zijn werken uitstralen. Marc Lagrange vanwege de subtiele verfijndheid, de schoonheid en de mooie zwart-witschakeringen. En Marielou Van Lierop, omdat ze bewust omgaat met geometrische formules in haar creaties en ik er telkens weer iets nieuws in ontdek.”

