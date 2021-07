De Warmste Week draait opvallende beslissing terug: actie gaat toch opnieuw geld inzamelen

De Warmste Week zet vanaf dit jaar jongeren in de cockpit van de actie. Drie ambassadeurs van de actie werden gisteren al bekendgemaakt. Gloria Monserez (StuBru, Ketnet), Kawtar Ehlalouch (MNM) en Stéphan Tanganagba (Op Kot, Eén) zijn de gezichten van de actie.

Maar zij zijn op zoek naar versterking.

De Warmste Week wil uiteindelijk 21 ambassadeurs rekruteren die Vlaanderen op sleeptouw nemen rond een thema dat de jongeren bezig houdt. Dit jaar wordt dat ‘kunnen zijn wie je bent’. Dat thema kwam naar voor uit een onderzoek van de VRT-studiedienst bij jongeren tussen 16 en 24 jaar. Daaruit bleek dat de toenemende intolerantie en polarisering in onze samenleving een thema is waarvoor jongeren bereid zijn in actie te komen.

Breed gedragen

Door de kaart van de jongeren te trekken en te kiezen voor ambassadeurs die niet per se een link hebben met Studio Brussel probeert de openbare omroep van De Warmste Week een zo breed mogelijk gedragen actie te maken. De solidariteitsactie begon vijftien jaar geleden in de schoot van Studio Brussel, maar de jongste jaren probeert de VRT steeds nadrukkelijker de actie ook over de andere merken van de openbare omroep te spreiden. De nieuwe invulling van De Warmste Week lijkt de volgende stap in die strategie.

Opmerkelijk is dat er dit jaar -in tegenstelling tot de vorige editie- wel opnieuw geld ingezameld wordt. Tijdens de vorige editie van de actie lag de klemtoon op het rechtstreeks helpen van anderen. Het ingezamelde bedrag was minder van tel. Een beslissing die tot onvrede leidde bij een heleboel vzw’s die elk jaar een forse financiële injectie kregen dankzij De Warmste Week.

Dit jaar kunnen die hun kas opnieuw spijzen. Al zullen ze dan wel met een concreet project moeten komen dat binnen het thema ‘kunnen zijn wie je bent’ past. Bij de VRT denken ze dan bijvoorbeeld aan projecten die mensen met een visuele beperking helpen sporten bij sportclubs of maatwerkbedrijven die kansen creëren voor nieuwkomers.

De Warmste Week wordt zoals steeds vlak voor Kerstmis georganiseerd van 18 tot 24 december. Vanop verschillende plekken in Vlaanderen zal dan live televisie en live radio gemaakt worden. Hoe dat er concreet uit zal zien, wordt later bekend gemaakt.