De waarheid is glibberig in schitterend rechtbankdrama ‘Anatomie d’une chute’ ★★★★★

In de afgelegen Alpenchalet van schrijfster Sandra Voyter (Sandra Hüller) en haar man Samuel (Samuel Theis) schalt oorverdovende muziek door de luidsprekers. Terwijl Sandra beneden een interview probeert te geven aan een doctoraatsstudente, draait Samuel op zolder de volumeknop nog wat verder open. De sfeer is geladen. Dat het een bizarre steeldrum-cover van 50 Cents populaire raphit P.I.M.P. is die elk gesprek in huis overstemt, geeft een verrassend absurde draai aan de situatie. Die bijzondere muziekkeuze zet de toon voor de film in zijn geheel: regisseur Justine Triet (Sybil) neemt een overbekend genre - het rechtbankdrama - en zet het op zijn kop.

Meer dan een traditionele rechtbankthriller is Anatomie d’une chute een Franse antwoord op Noah Baumbachs Marriage Story, maar dan met een dodelijke wending. Luttele minuten na de hierboven beschreven scène ligt Samuel namelijk dood in de sneeuw. Is hij van het balkon gesprongen, of heeft Sandra hem naar beneden geduwd?

Tijdens het proces dissecteren advocaten en experten niet alleen Samuels val, maar ook de duikvlucht die zijn huwelijk met Sandra heeft genomen. Had Sandra redenen om haar man dood te wensen, of was hij suïcidaal? Elk pijnlijk detail uit hun verleden wordt opgerakeld, en dat voor de ogen (of vooral oren) van hun elfjarige zoon Daniel (Milo Machado Graner). Die is slechtziend, maar visualiseert in zijn hoofd elk woord dat op het proces wordt uitgesproken, hoe gruwelijk concreet ook.

Depp vs. Heard

Wat zich in de rechtbank afspeelt, doet geregeld denken aan de zaak Johnny Depp vs. Amber Heard, of Woody Allen vs. Mia Farrow - maar dan met een dode tegenpartij. De waarheid is glibberig, en wanneer alles op de straatstenen ligt, blijft uiteindelijk vooral pijn over, en weinig opheldering. Triet probeert dan ook voorbij de schuldvraag te kijken, door de machtsstrijd en de kwetsuren die dit koppel verscheurden, onder de loep te leggen. Ze zoekt het haast banaal menselijke in het sensationele. In tijden waar we allemaal heel snel een oordeel klaar hebben over levens waar we zo goed als niets van afweten, durft deze film de vraag te stellen of er wel iets bestaat als een objectieve, onbetwistbare waarheid. Is de tijdsgeest zwart-wit, dan bepleit Triet grijsheid.

De Duitse Sandra Hüller schittert in een mysterieuze hoofdrol. Haar weerbarstige vertolking voegt een extra laag toe aan het verhaal: wordt een vrouw die zo onomwonden dingen benoemt en ruimte inneemt, niet strenger beoordeeld dan een man? Haar jonge tegenspeler Milo Machado Graner is zo mogelijk nog indrukwekkender. Zijn intelligente, maar ook diep ontredderde blik blijft je nog langer achtervolgen dan dat verduivelde steeldrumriedeltje uit de openingsscène.

‘Anatomie d’une chute’ speelt vanaf 30/08 in de bioscoop.