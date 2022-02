‘De verraders’: misschien had men toch even bij ‘De mol’ moeten te rade gaan

Eerst even een inkijkje in de eigen keuken. In een poging om ook het eigen personeel te overtuigen naar De verraders te kijken, had DPG Media - het moederbedrijf boven deze krant en VTM - er niets beters op gevonden dan wat reclame te maken in de mess. Dus werden alle dienbladen er vorige week bedekt met reclame voor het programma, reclame met daarop een van de deelnemende BV’s. Eén manco in de campagne: de BV op het dienblad. Aan de boomertafel zat iedereen met de mond vol tanden, tot onze chef digitaal aanschoof. De BV in kwestie bleek Jamie-Lee Six te zijn, ex-actrice in de Ketnet-reeks D5R en vooral ook influencer.

Het zou een aardig formatje kunnen zijn: wie is de BV? Met de stortvloed aan realityprogramma’s, tv-quizjes en andere fictiereeksen van de voorbije jaren is het aantal BV’s, of wat daarvoor moet doorgaan, scherper gestegen dan de inflatie de voorbije maanden. De boekskes doorbladeren is nu iedere week opnieuw een ontdekkingstocht in BV-land. Maar zelfs dat helpt niet, zo blijkt. Het deelnemersveld van De verraders heeft naast Six nog wel aardig wat deelnemers voor wie het predikaat ‘Bekend’ toch iet of wat geforceerd lijkt.

Nochtans moeten de bekende kandidaten voor extra pigment zorgen, had de bedenker van het format in deze krant gezegd. “Het gaat immers om mensen die je als kijker op zijn minst denkt een beetje te kennen. Dan is het extra schrikken als die onder druk van de omstandigheden dingen doen die je niet van hen verwacht.” Maar wat als je geen flauw idee hebt wie Six, Hannelore Simoens, Issam Daka, Ward Lemmelijn of Nora Dari zijn? Hoe kan je dan iets verwachten van hen?

Een beetje extra pigment had sowieso niet misstaan in De verraders, en dat ligt geeneens aan de BV’s - we zullen hen voor het gemak maar zo blijven noemen. In de eerste aflevering van het programma, een soort omgekeerde De mol met drie ‘mollen’ die je als kijker al kent, namen de achttien BV’s de trein naar een kasteel terwijl ze de meest te wantrouwen sujetten onder hen aanduidden. Eens in het kasteel gingen ze in een kringetje zitten, alwaar de drie verraders werden aangeduid. En tussendoor werd er vooral geleuterd, héél véél geleuterd. Over wie te vertrouwen was. En wie niet. Over wie de verrader kon zijn. En wie zeker niet. Het is al even spannend als in de boekskes op zoek gaan naar nieuwe BV’s.

Nee, misschien had men toch even bij De mol moeten te rade gaan. Nul BV’s, en toch ben je meteen helemaal mee. Met een openingsscène die elk jaar opnieuw straffer wordt, met afleveringen die bol staan van de activiteiten en mindgames waar je hersenen van gaan koken, zelfs al in de eerste aflevering. Daar zit pas pigment in.

‘De verraders’, elke maandag op VTM