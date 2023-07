De verfilming van ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ vond Milan Kundera een ramp

Met de dood van de Tsjechische schrijver Milan Kundera (94) – die zich liefst als Frans romancier afficheerde – verliest de internationale literatuur een onbetwistbaar boegbeeld van de ideeënroman.

Ooit, midden jaren tachtig, leek lezend West-Europa bijna collectief De ondraaglijke lichtheid van het bestaan (1984) te verslinden. Toen daar in 1988 de succesrijke verfilming van Philip Kaufman bovenop kwam, met Daniel Day-Lewis en Juliette Binoche in de hoofdrollen, groeide deze filosofische liefdesroman tegen de achtergrond van de Praagse Lente (verteld vanuit vier verschillende perspectieven) uit tot een soort generatiebijbel. De titel blijft ook nu nog in de taal doorzinderen. Ironisch genoeg vond Milan Kundera de verfilming een ramp “omdat ze de geest van het boek niet eerbiedigde”. Sindsdien verbood hij filmadaptaties.

'De ondraaglijke lichtheid van het bestaan' (1984). Beeld RV

De veelbekroonde Kundera, die de Nobelprijs altijd net misliep, bezat het recept voor toegankelijke, scherpzinnige romans, waarin hij zich ontpopte tot sarcastisch seismograaf van de liefde én de condition humaine. Romans als Het leven is elders (1973), Het boek van de lach en de vergetelheid (1978) of Onsterfelijkheid (1988) voorzag hij van bijna intuïtieve diepzinnigheid, gelardeerd met humor en ironie, én verfrissende inzichten in het amoureuze verkeer. “Misschien nog opvallender, als je bedenkt dat grootheid in de moderne literatuur bijna een synoniem is van ‘vervelend’, is hoe onderhoudend Kundera schrijft”, vond Alain de Botton.

Collega-schrijvers als Julio Cortázar, Patrick Modiano en Philip Roth bewonderden hem. Niet voor niets vond Kundera de postmodernistische ideeënroman het uitverkoren vehikel om de volheid van het leven te vatten: “Elke roman zegt tegen de lezer: ‘De zaken zijn gecompliceerder dan jij wel denkt.’” Kundera plaatste zich daarbij in de traditie van Diderot, Cervantes, Kafka of Robert Musil.

Hoaxverspreiders

Kundera – al een paar keer doodverklaard door hoaxverspreiders – overleed gisteren, op 11 juli, in zijn Parijse appartement na een langdurig ziekbed. In Frankrijk, waar hij in 1975 als Tsjechische vluchteling belandde, leidde Kundera een teruggetrokken bestaan met zijn vrouw Vera, ooit een beroemde Tsjechische televisiepresentatrice. Interviewers en pottenkijkers weerde hij sinds 1985 consequent af. Toch koesterde Frankrijk hem als een goudschat, zeker toen hij in 1981 de Franse nationaliteit kreeg en uit erkentelijkheid rechtstreeks in het Frans begon te schrijven.

Milan Kundera Beeld rv

Dat zijn oeuvre in 2011 in de roemruchte Pléiade-reeks werd opgenomen, als eerste nog levende auteur, was een evenement. Af en toe getuigde iemand over een kortstondige ontmoeting. De Franse journalist Matthieu Galey typeerde Kundera: “Zijn accent geeft hem een oneindige charme en die blauwe ogen brengen je in een soort baan om de aarde. Hij heeft iets van een bokser, en van de paus. Warm, beschermend. Geeft je fysiek vertrouwen. Het tegenovergestelde van zijn boeken.”

Libertijnse erotiek

Kundera, geboren in het Tsjechische Brno, vond het zelf “een grap” met “een metafysische betekenis” dat hij precies op 1 april van het jaar 1929 het licht zag. De zoon van een begaafd pianodocent – wat doorschemerde in de muzikale meerstemmigheid van zijn oeuvre - had eerst steile ambities als dichter, en studeerde in Praag scenarioschrijven en regie. Kundera liep er in de pas van de communisten die in 1948 aan de macht kwamen, niet vies van enig opportunisme om zijn vroege geschriften gepubliceerd te krijgen. Maar vooral met het vileine De grap (1965, geprezen door de Franse dichter Louis Aragon) en de speelse verhalen uit Lachwekkende liefdes (1968) sloop bitterheid binnen over de communistische illusie. De wrijvingen met de Tsjecho-Slowaakse autoriteiten escaleerden: in 1970 royeerde de Tsjecho-Slowaakse Schrijversbond Kundera en hij werd geïntimideerd en geschaduwd.

'De grap' (1965). Beeld rv

Kundera koos het hazenpad na het brute neerslaan van de Praagse Lente in 1968 door de Sovjet-Unie. Uiteindelijk verloor Kundera, “verbannen satiricus van het totalitarisme”, aldus AP, in 1979 zijn Tsjecho-Slowaakse nationaliteit, pas in 2019 verwierf hij opnieuw de Tsjechische nationaliteit. Elke vertaling naar het Tsjechisch stuitte op zijn njet. Hoe tragisch ook, toch luidt de emigratie naar West-Europa voor Kundera een “literaire renaissance” in, zo stelde Le Monde vast, “zeker na de val van de Berlijnse Muur en hernieuwde interesse in Centraal-Europese literatuur”.

Met romans als De ondraaglijke lichtheid van het bestaan, Het leven is elders en Het boek van de lach en de vergetelheid jongleerde hij met thema’s als (libertijnse) erotiek, spotlust, sterfelijkheid, het verwerpen van kitsch en nostalgie.

'Het leven is anders' (1973). Beeld rv

Studentenhuis

Resoluut afkerig bleef Kundera van autobiografische interpretaties. “Alle romans van alle tijden buigen zich over de raadsels van het ik”, vond hij weliswaar, maar “de romanschrijver sloopt het huis van zijn leven om met die stenen het huis van zijn roman te bouwen”, klonk het in De kunst van de roman (1986). Toch kwam de auteur in nauwe schoentjes toen het Tsjechische weekblad Respekt hem in 2008 beschuldigde dat hij in 1950 als communistisch politie-informant en leider van een studentenhuis een jonge ex-piloot zou hebben verklikt. Kundera ontkende fel en noemde het “de moord op een auteur”.

Recenter kreeg Kundera andersoortige tegenwind: de Britse schrijver Jonathan Coe verweet Kundera in 2015 in The Guardian een overweldigend ‘androcentrisme’: “Ik vermijd het woord misogynie, omdat ik niet denk dat Kundera vrouwen haat of er vijandig tegenover staat, maar hij ziet de wereld wel vanuit een exclusief mannelijk gezichtspunt.” Dat kan, vond Coe, zijn langetermijnreputatie schaden. Le Figaro merkt op dat latere, nog sterker filosofisch getinte romans als Traagheid (1995), Onwetendheid (2001) en Het feest van de onbeduidenheid (zijn laatste uit 2014) “babbelziek” en “vol van retorische trukjes” zaten.