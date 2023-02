De verborgen geschiedenis van WO II: Kazerne Dossin zoomt in op vervolging van homoseksuelen tijdens naziregime

“Een schepsel van ongeveer 28, bruin van huid, zwart van haar, met de onvermijdelijke neus.” Andreas Claessens moest weinig weten van Martha Geiringer, een Joodse doctoraatsstudente uit Wenen, die na de annexatie van Oostenrijk door Duitsland naar ons land was gevlucht. Geiringer kon onderduiken ten huize Claessens-Fontaine in Gent. Die laatste, Yvonne Fontaine, was een van de eerste vrouwelijke geneeskundestudenten in ons land en erg geëmancipeerd en vrijgevochten. Patriot ook, in tegenstelling tot Claessens, die steeds meer in collaboratiekringen verkeerde.

Wat Claessens vooral tegen de borst stootte was dat zijn vrouw en Geiringer naar elkaar toegroeiden en Fontaine uiteindelijk het echtelijk bed ruilde voor dat van Geiringer. Hij verklikte Geiringer aan bij de beruchte Gentse SS-officier en collaborateur Willem Verhulst, de hoofdrolspeler ook in Stefan Hertmans’ documentaireroman De opgang. Geiringer werd op 15 februari 1943 gedeporteerd vanuit de Dossinkazerne naar Auschwitz-Birkenau. Daar werd ze vermoord.

Yvonne Fontaine Beeld Kazerne Dossin

Het verhaal van Fontaine en Geiringer bleef lange tijd onbekend, zelfs voor de eigen familie. Ondertussen is er een straat in Oostakker naar haar vernoemd en werd er vorige zomer nog een struikelsteen voor het Gentse huis gelegd, ter herinnering aan Martha Geiringer. Maar het verhaal is typerend voor dat van vele andere homoseksuelen en lesbiennes onder het nazibewind - de expo gebruikt die termen omdat die toen gangbaar waren, van lgbtq+ was nog geen sprake: het bleef lange tijd onbelicht en onbekend. Pas de laatste drie decennia wordt er ook meer en meer onderzoek naar gedaan. De expo Homo’s en lesbiennes in nazi-Europa, die eerst in het Mémorial de la Shoah in Parijs te zien was en in Kazerne Dossin een extra Belgisch en Nederlands luik kreeg, wil daar iets aan doen.

Ontucht

“Op tegennatuurlijke ontucht tussen personen van het mannelijk geslacht of tussen mensen en dieren staan gevangenisstraffen. Daarnaast kan dit leiden tot ontzetting uit de burgerrechten.” Het in 1871 ingevoerde artikel 175 van het Duitse strafwetboek vormde de basis waarmee homoseksuelen vervolgd werden - vrouwen bleven buiten schot. “Men dacht dat vrouwen onderling geen seks konden hebben, dus bleef het buiten beschouwing en was er geen probleem”, zegt Anne-Sophie Van Vyve van Kazerne Dossin.

Eind negentiende eeuw waren voorzichtig de eerste homobewegingen ontstaan in Duitsland. Enkele decennia later, in de roaring twenties, was er in grote steden als Parijs en Berlijn ook een bruisende scene, waar homo’s en lesbiennes - zij het nog in den duik - elkaar ontmoetten in bars en privésalons. Ook toen de NSDAP, de nazipartij, opgang maakte, veranderde er aanvankelijk nog niet zoveel. Een strekking was wel rabiaat homofoob, maar tegelijk had je iemand als Ernst Röhm, hoofd van de Sturm­ab­tei­lung (SA), die zelf homoseksueel was. Ook de vriendschap tussen mannen en de lichaamscultus werd gestimuleerd - iets wat je ook nu nog ziet bij extreemrechtse (jongeren)bewegingen. Ook in veel kunstwerken - de films van Leni Riefenstahl - zag je een homo-erotische esthetiek.

Aan de wat dubbelzinnige houding kwam helemaal een einde toen de communistische propaganda homoseksualiteit als een ‘fascistische perversie’ omschreef. De homofobe strekking, met SS-voorman Heinrich Himmler als grote voorganger, won het pleit. De Nacht van de Lange Messen in 1934, waarin Röhm na een machtsstrijd werd kaltgestellt, vormde een keerpunt. Het zette de deur open voor de vervolging - en later - de moord op vele homoseksuelen. Van Vyve: “Ze draagden niet bij aan de lebensraum: we moeten ons voorplanten en een sterk ras kweken. Alles wat daar niet aan bijdroeg, was een last.”

Genezen

Homoseksuelen moesten zich dus aanpassen, of beter: laten genezen. “Er was een heel ander idee over homoseksualiteit: het was een ziekte, besmettelijk, iets waar de jeugd tegen beschermd moest worden”, zegt Van Vyve. “Men sprak er in die termen over om de mensen te stigmatiseren. Maar men dacht ook dat het te genezen was. In Buchenwald werd er zelfs op hen geëxperimenteerd, waardoor zeker één man om het leven kwam.”

De roze driehoek zou uitgroeien tot een symbool van de homobeweging. Beeld rr

Wie zich niet schikte, zou dat voelen. Het naziregime zou een honderdduizendtal homoseksuelen registreren. De helft liep een veroordeling op - doorgaans een gevangenisstraf -, tussen de 5.000 en de 15.000 mannen werden naar een concentratiekamp gestuurd. Daar kregen ze ook de kenmerkende roze driehoek opgespeld, wat later nog een symbool zou worden van de homobeweging. De meeste homoseksuelen kwamen om in de kampen. Lesbiennes hadden meer geluk: ze werden niet vervolgd, zolang alles in het geniep gebeurde. Schijnhuwelijken waren een oplossing, anderen gingen in ballingschap.

In bezet België traden de nazi’s niet zo hardhandig op; er was geen actieve vervolging. “België was een veilige haven op dat vlak”, zegt Van Vyve. “Maar de geaardheid was wel een reden om mensen op te jagen, al was de reden om ze op te pakken dan bijvoorbeeld hun Joods zijn of hun rol in het verzet.” Dat zag je ook bij Martha Geiringer. Zij werd niet gedeporteerd omdat ze een relatie had met een vrouw, maar omdat ze Joods was.

Homo’s en lesbiennes in nazi-Europa, Kazerne Dossin, tot 10 december.