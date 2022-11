De val van Weinstein verfilmd: ‘Hoe meer hij ons bedreigde, hoe gemotiveerder we waren om alles uit te brengen’

Vijf jaar nadat een New York Times-artikel over Harvey Weinstein de #MeToo-beweging volledig deed losbarsten, wordt het onderzoek verfilmd in She Said. Wij spraken met de echte journalisten en hun fictieve tegenhangers, over hoe Weinstein ten val werd gebracht, wat er sindsdien veranderde en wat nog beter moet.

“Als ik terugdenk aan hoe gevaarlijk het vroeger was voor ons, vrouwen, moet ik bijna lachen.” De doorwinterde actrice Patricia Clarkson, die in She Said de New York Times-adjunct-hoofdredacteur Rebecca Corbett speelt, windt er geen doekjes om. “Toen ik in 1985 startte als actrice, waren vrouwen vogelvrij. Er waren simpelweg geen grenzen voor mannen in deze sector. Ze nodigden ons uit bij hen thuis, namen ons mee op tripjes, ze lieten ons dialogen overlopen op hun hotelkamer... Alles mocht. En als er iets misging, kon je nergens terecht, want alle machtsposities werden bekleed door mannen. Ze waren allemaal medeplichtig. Vandaag zijn we gelukkig lichtjaren verwijderd van die toestand. De laatste vijf jaar heeft er een aardverschuiving plaatsgevonden.”

De vrouwen die die aardverschuiving in gang zetten, heten Jodi Kantor en Megan Twohey. Als onderzoeksjournalisten voor The New York Times publiceerden ze op 5 oktober 2017 een ophefmakend artikel waaraan ze maanden hadden gewerkt. Daarin brachten ze aan het licht hoe Harvey Weinstein, een van de machtigste filmproducenten in Hollywood, decennialang zijn positie misbruikte om jonge vrouwen aan te randen en te verkrachten, en vervolgens hun stilzwijgen afkocht met dwingende geheimhoudingsovereenkomsten. Het artikel van Kantor en Twohey was zo waterdicht dat de filmwereld niet langer om de waarheid heen kon: Weinstein viel van zijn sokkel, en met hem een heel systeem van horen, zien en zwijgen. De #MeToo-beweging, die meer dan tien jaar eerder was opgericht door activiste Tarana Burke, ging plots door het dak.

Megan Twohey (l., rol van Carey Mulligan) en Jodi Kantor (Zoe Kazan) in 'She Said'. Beeld Universal Pictures

Vijf jaar nadat Kantor en Twohey de filmwereld zo grondig dooreen hebben geschud, worden ze er zelf deel van: She Said toont het verhaal achter hun onderzoek. “Het is redelijk verbijsterend om onszelf nu als filmpersonages op het grote scherm te zien”, lacht Jodi Kantor in een videogesprek. “Normaal zijn wij degenen die de vragen stellen, en de details proberen los te peuteren die we nodig hebben voor ons verhaal”, vult Megan Twohey aan. “Nu waren de rollen omgedraaid: plots zat Carey Mulligan (die Twohey speelt, LTR) mij nauwlettend te observeren en me de pieren uit de neus te vragen. Niet de positie waarin ik me het comfortabelst voel.” (lacht)

Ook het idee dat de grote Hollywood-machine met hun onderzoek aan de haal zou gaan, voelde voor deze nauwgezette journalisten wat akelig. Twohey: “Het was zeker een oefening in loslaten. We hielden toch een beetje onze adem in, in afwachting van het eindresultaat. Maar toen we de film uiteindelijk te zien kregen, waren we erg onder de indruk. De makers hebben dit verhaal heel accuraat en integer verteld, met dezelfde zorg die Jodi en ik ook aan het onderzoek hadden besteed.”

Maria Schrader, de Duitse regisseur van She Said, beaamt: “Dit verhaal vroeg om een sobere, feitelijke benadering. Het feit dat alles waargebeurd is, en dat elk personage verwijst naar een bestaande persoon in de echte wereld, dwong me om dat gevoel van realiteit ook in de film te leggen. Ik wilde alle ruimte geven aan de mensen in beeld, en mijn camera bijna onzichtbaar maken.”

Spannend en onmogelijk

Jodi Kantor en Megan Twohey waren bepaald geen groentjes toen ze zich in 2017 vastbeten in het Weinstein-dossier. Twohey had in The New York Times eerder al getuigenissen verzameld van vrouwen die door Donald Trump aangerand werden, Kantor legde onder meer mistoestanden op de werkvloer bij Starbucks en Amazon bloot. Maar dit onderzoek, dat hen naar de hoogste Hollywood-regionen leidde, was toch van een andere orde, vertelt Kantor.

“Het feit dat we in contact moesten zien te komen met bekende filmactrices, voelde tegelijk erg spannend en onmogelijk. Want ik wilde niet via hun agents of vertegenwoordigers gaan, maar rechtstreeks naar de bron. En aangezien ik helemaal niet thuis was in de entertainmentwereld – ik kende tot voor kort geen enkele acteur persoonlijk – moest ik heel creatief zijn om hun gegevens te bemachtigen. Ik stuurde briefjes naar hun familieleden, of aan kennissen-van-kennissen, en ik vroeg hen om die aan de personen in kwestie door te spelen.”

Als het al lukte om telefoonnummers te pakken te krijgen, begon de volgende uitdaging: de vrouwen aan de praat krijgen. “Daarvoor moest ik zelf een soort actrice worden”, zegt Kantor. “Want als je iemand aan de telefoon verrast met zo’n extreem persoonlijke, heftige vraag, kun je maar beter binnen de 45 seconden het vertrouwen van die persoon zien te winnen. Soms lukte dat: in de eerste weken kon ik al praten met Rose McGowan, Ashley Judd en Gwyneth Paltrow. Maar er waren ook veel andere vrouwen die blokkeerden, of gewoon de telefoon ophingen.

“Ik ging dus op zoek naar de perfecte ‘dialoog’. Daarom vroeg ik aan Megan, die al ervaring had met dit soort gesprekken, hoe zij in het verleden slachtoffers over de streep had getrokken. En zij reikte me deze redenering aan: ‘Ik kan niet veranderen wat jou is overkomen, maar als we samenwerken, kunnen we jouw ervaring misschien wel gebruiken om iets ten goede te veranderen’. En dat bleek inderdaad de juiste aanpak: de beste motivatie voor iemand om te praten, is de hoop dat ze met hun getuigenis een publiek debat op gang kunnen brengen.”

Scène uit 'She Said', met rechts Patricia Clarkson als 'New York Times'-adjunct-hoofdredacteur Rebecca Corbett. Beeld Universal Pictures

Kantor en Twohey kregen het vertrouwen van heel wat vrouwen, en de makers van She Said deden er op hun beurt alles aan om dat niet te beschamen: “De scènes met de getuigen waren voor ons misschien wel het belangrijkste element van de film”, zegt Maria Schrader. “Om hun getuigenissen helemaal juist te krijgen, hebben we de echte personen nauw bij het proces betrokken: samen zochten we naar de juiste bewoordingen en het juiste perspectief. En Ashley Judd speelt zichzelf in de film. Ik vind het heel krachtig hoe zij haar eigen verhaal, en de manier waarop ze in de film wordt afgebeeld, zelf in handen neemt.”

Uit respect voor de vrouwen die over hun ervaringen met Weinstein getuigden – en voor vrouwen in het algemeen – vond Schrader het erg belangrijk dat het seksueel misbruik in de film buiten beeld zou blijven: “Het was gewoon niet nodig om het te tonen. Er zijn al zoveel films waarin verkrachtingen en andere gewelddaden afgebeeld worden. Ik wilde niet nog meer beelden van geweld tegen vrouwen de wereld in sturen. Dat was vanaf het begin heel helder.”

Doodsbedreigingen

Schrader en co. wilden de nadruk namelijk niet leggen op het slachtofferschap van deze vrouwen, maar op hun enorme moed en veerkracht. Hoofdrolspeelster Carey Mulligan: “Deze vrouwen wisten dat ze doodsbedreigingen riskeerden door openlijk over hun ervaringen te getuigen. Ik bedoel, Ashley Judd kon op een bepaald moment niet meer in haar eigen huis verblijven omdat ze er niet meer veilig was... En toch besloten ze om te praten. Dat is buitengewoon.” Zoe Kazan, die Jodi Kantor speelt in de film: “Ik ben de vrouwen die getuigd hebben enorm dankbaar. Ze hadden het gevoel in een zwakke positie te staan, maar ze hebben toch gepraat, en hebben daarmee de wereld veranderd.”

Ook de moed van de New York Times-journalisten wordt in de film in de verf gezet. She Said toont hoe zij altijd bleven doorduwen, voorbij alle obstakels. “De grootste hindernis was om genoeg bewijslast te verzamelen”, zegt Jodi Kantor. “Toen we al ver in het onderzoek gevorderd waren, nam onze chef Rebecca Corbett ons apart in een bar. Ze vroeg ons wat we nu precies in handen hadden. Toen moesten we voor onszelf toegeven dat het artikel niet klaar was voor publicatie: we wisten zoveel, we hadden het vertrouwen van zovele vrouwen gekregen, maar niemand wou op dat moment on the record gaan. Het idee dat we het hele verhaal misschien wel naar ons graf zouden meenemen, was ondraaglijk.”

En dan was er natuurlijk nog Harvey Weinstein zelf, die zich weerde als een duivel in een wijwatervat. “Uit onze gesprekken met getuigen en voormalige medewerkers van hem, wisten we dat Weinstein iemand was die mensen op allerlei manieren intimideerde om zijn zin te krijgen”, zegt Megan Twohey. “En naarmate ons onderzoek vorderde, begonnen we dat ook aan den lijve te ondervinden. Hij probeerde ons artikel tegen te houden door zijn machtige advocaten te laten dreigen met rechtszaken tegen The New York Times. Later ontdekten we zelfs dat hij privédetectives op ons en onze bronnen had afgestuurd. Vlak voordat het artikel gepubliceerd werd, viel Weinstein zelfs ongenodigd op de redactie van The New York Times binnen met zijn advocaten. Maar het heeft allemaal niet mogen baten. Wij voelden ons zelf nooit onveilig. En eerlijk gezegd, hoe meer hij dreigde, hoe gemotiveerder we waren om het stuk in de krant te krijgen en hem eindelijk de gevolgen van zijn daden te laten dragen.”

Zwijgen is niet langer goud

Op 5 oktober 2017 gebeurde dat, en Weinstein – die alle beschuldigingen steeds bleef ontkennen – werd in 2020 veroordeeld tot 23 jaar cel. Maar het belangrijkste gevolg van het artikel in The New York Times is dat seksueel geweld vandaag veel meer bespreekbaar is dan vroeger, vindt Carey Mulligan: “Dit verhaal heeft de filmwereld, en de wereld in het algemeen, grondig veranderd. Er is een conversatie op gang gebracht over ongewenste intimiteiten op de werkvloer. Mensen worden nu op hun gedrag aangesproken. Er is een nieuwe norm gesteld, die vroeger gewoon onbestaand was. Vandaag tekenen we gedragscodes en worden er workshops rond intimidatie op het werk gegeven. Er zijn intimiteitscoördinatoren aanwezig op de set. Tot voor kort bestond dat allemaal niet.”

Vrouwen zijn niet alleen mondiger geworden sinds #MeToo, ze zijn nu ook gewoon talrijker in de filmwereld, stelt Patricia Clarkson vast: “Vrouwen zijn eindelijk opgestaan. Traag maar zeker klimmen we op in deze industrie, naar de allerhoogste machtsposities. Ik zie meer vrouwen dan ooit tevoren in de filmwereld. Ik heb net twee films gedraaid waarbij ik op de set omringd werd door zoveel vrouwen. Bij deze film was dat ook het geval. En wanneer we met velen zijn, zijn we veilig. Je merkt vandaag dat mensen hun ogen openhouden. Als iemand iets ziet gebeuren, komt die meteen checken: ‘Wat was er aan de hand? Ben je oké?’ Dat was vroeger niet zo. Nooit. Nu is zwijgen eindelijk niet langer goud.”

Heeft #MeToo dan echt alles opgelost? Want ook vandaag, ondanks de veranderde tijdsgeest en een aantal nieuwe regels, gebeuren er nog steeds zaken die niet kunnen, in de filmsector en daarbuiten. Bovendien blijft het moeilijk om met die ervaringen naar buiten te komen – de schaamte rond het thema mag dan wat afgenomen zijn, ze bestaat nog steeds, en ook machtsverhoudingen blijven totale transparantie bemoeilijken. “Natuurlijk zijn niet alle problemen in de afgelopen vijf jaar weggetoverd”, beaamt Megan Twohey. “Er is nog veel werk te doen, dat is duidelijk. Als journalisten is het sowieso niet onze taak om die problemen op te lossen. We zijn geen activisten. Onze taak is om de waarheid aan het licht te brengen, en dat zullen we blijven doen.”

Ook Zoe Kazan vindt dat er nog een lange weg af te leggen is. “Om echte, diepgaande verandering te krijgen, moet ook ons collectieve, culturele begrip van gender veranderen. Het begint bij de manier waarop we met onze kinderen spreken over wederzijdse toestemming. Pas als daar een grote verandering optreedt, kan al de rest echt beginnen evolueren.” Carey Mulligan treedt haar bij: “Precies. Daarom mogen we niet verwachten dat alles zomaar van de ene op de andere dag opgelost raakt. Het is een traag proces. Maar de zaken gaan wel in de goede richting, zoveel is zeker.”

She Said speelt vanaf 23/11 in de bioscoop.