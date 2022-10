De trends en momenten die u moet onthouden van de internationale modeweken

Liefhebbers van het beter textielwerk kunnen weer opgelucht ademhalen, want modemaand september is voor het eerst in drie jaar weer wat ze ooit geweest was. Hoewel er vorig jaar ook al shows georganiseerd werden om de nieuwe collecties tentoon te stellen, moesten heel wat designers toen vanwege geldende covidmaatregelen hun kat in plaats van hun kleding sturen. Nu de meeste restricties opgeheven zijn, durven we weer naar de toekomst te kijken, naar de trends die komende lente en zomer de mode zullen domineren.

De rouwstoet

Gothic? For spring? Best wel groundbreaking. Maar ook ontzettend nu. Mode is immers steeds een reflectie van en op de maatschappij en met de oorlog in Oekraïne, de stijgende energieprijzen, de torenhoge inflatie, de dreiging van klimaatverandering en vrouwenrechten die in verschillende landen onder druk staan, rouwen we om een optimistisch toekomstbeeld.

Dat was ook te zien op de catwalks. Donkere silhouetten met sluiers, lange jurken met kap, kantwerk, lederen jassen met lange handschoenen en kruisbeelden zijn niet meteen wat je verwacht bij de presentatie van een zomercollectie, maar wel wat onder meer Prada, Saint Laurent en Versace over de runway stuurden.

Versace - Milan Fashion Week. Beeld Photo News

Voor Maria Grazia Chiuri van Dior kaderde het donkere kantwerk in een slimme ode aan Catharina de’ Medici, een Italiaanse die, net als Chiuri, in Frankrijk het modebeeld mee bepaalde.

Eindjes aan elkaar knopen

Ontwerpers toonden opvallend veel losse eindjes die al dan niet weer aan elkaar moesten geknoopt. Ofwel in de vorm van ogenschijnlijk onverwijderde rijgnaden aan pantalons of blazers, ofwel minder subtiel in de vorm van franjes aan de boord van een jas zoals bij Bottega Veneta, langs de pijpen van een broek bij Diesel of zelfs volledig tot een jurk verwerkt.

Ook macramé en andere touwstructuren waren te zien in geknoopte tops bij Dries Van Noten of open breiwerk dat deed denken aan moderne maliënkolders. Het resultaat kon ingesnoerd lijken, zoals bij de rijgsluitingen met veters die korsettops of zelfs rokken bij elkaar hielden, of net een vakkundige rommelboel.

De opengewerkte kostuums met schijnbare scheuren die afgewerkt werden met tulle bij Undercover en de vele jurken en tops met uitgesneden stukken maken duidelijk dat deconstructie ook komend seizoen nog een belangrijke rol zal spelen in onze kleerkast.

Y2K-hedonisme

De catwalks waren uiteraard niet enkel een weerspiegeling van de duistere puinhoop die de wereld momenteel mag lijken, maar ook een moment om weelderigheid te vieren. Dat gebeurde bij Jeremy Scott, die de collecties van Moschino steevast doorspekt met humor en knipogen – dit keer met behulp van opblaasflamingo’s en ander zwembadspeelgoed.

Maar de drang naar escapisme via hedonisme zat ook vervat in de heropleving van de zogenaamde Y2K-esthetiek, de modetrends die aan het begin van deze eeuw populair waren. Die werd onder meer belichaamd door de show van modehuis Fendi, dat een hele collectie wijdde aan de iconische handtas uit dat tijdperk: de baguette.

Ook andere merken doken in de archieven en herinterpreteerden glitters, tube tops, minirokjes met lage tailles, grafische T-shirts en zelfs cargobroeken voor de lente van 2023. Dé referentie was te zien bij Versace, waar Y2K-partygirl Paris Hilton in een roze glitterjurkje over de catwalk liep.

Paris Hilton. Beeld Photo News

Opvallende momenten

Tijdens de internationale modeweken showen honderden huizen hun collecties, dus het is belangrijk om headlines te halen met opvallende stunts en celebs. Zo mocht Kanye West de show van Balenciaga openen en sloot Cher die van Balmain af. Kim Kardashian ging dan weer een stylingsamenwerking aan met Dolce & Gabbana, nochtans een designerduo dat op Instagram ooit had gezegd dat de Kardashians “de cheapste familie ooit zijn”.

Bij Michael Kors was er een duchtig becommentarieerd The Devil Wears Prada-moment toen actrice Anne Hathaway in een kapsel en outfit die leken op die van haar personage Andy in de film plaatsnam naast hoofdredactrice Anna Wintour, op wie de film gedeeltelijk gebaseerd is. Het rebelse merk AVAVAV voerde kritiek “op het hele circus van de modeweken” door een parodiemodeshow op te zetten waarbij alle modellen op dramatische wijze struikelden op hun haast monstrueus hoge hakken.

Hét gebeuren dat echter alle kranten haalde, was te zien bij Coperni, waar topmodel Bella Hadid enkel gekleed in een slip de catwalk op stapte en prompt bespoten werd door twee mannen die haar lichaam onder een witte vloeistof bedekten. Een tikkeltje vulgair op het eerste gezicht, maar de techniek die gebruikt werd heet ‘Fabricon’, kort voor ‘fabric in a can’, waarbij synthetische en katoenvezels in vloeibare vorm op de huid belanden, waarna ze meteen opdrogen. Enkele minuten nadat Hadid bijna naakt de catwalk opstapte, paradeerde ze voor het publiek in een witte jurk die naadloos de contouren van haar lichaam volgde.

Model Bella Hadid wordt op de catwalk 'aangekleed'. Beeld AFP

Hoewel de modeweek van Parijs pas op dinsdag eindigt, en grote namen als Chanel en Louis Vuitton de revue nog moeten passeren, wordt het moeilijk om dat moment te overtreffen.