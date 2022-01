De trein is een mirakel op bielzen, en in nog geen veertig minuten toont Kobe Ilsen ons waarom

Frederik De Backer zet de blik op oneindig. Vandaag: het tweede seizoen van #weetikveel.

Leer de Britten het blik bonen ten vroegste bij het middagmaal en bij voorkeur nooit aan te boren, aan een zwembad te liggen zonder er hun maag in te ledigen, hun economie niet naar de verdoemenis te volksraadplegen, maar níét hoe ze een informatief televisieprogramma moeten maken. Al is het onderwerp een oorstokje, de fabriek die ze fabriceert of de vent die er handmatig het katoen omheen windt, ik koter nimmer als voorheen. Telkens weer duikelen ze ergens een leraar op die er altijd goed maar nooit té uitziet, gemarineerd in charmant fatsoen en een feilloze taalbeheersing, om ons rond te leiden in de wondere wereld van wat dan ook. Dankzij de televisie de debiliteit ontstijgen in plaats van omarmen, ergens ver weg van hier kan het nog.

Op een manier siert het ónze openbare omroep dat hij de reddingsboei die hij de leergierige in 2022 toewerpt, #weetikveel geheten, naast van Kobe Ilsen ook van zo’n stoffige hashtag voorziet, als om te zeggen: “Vrees niet, lieve mensen, we zijn nog niet helemáál afgegleden, bij ons is het nog gewoon 2012: Albert is koning, Elio premier, en de enige kapjes waar extreemrechts tegen is, bevinden zich nog gewoon boven op moslimhoofden.” Vandaag is een hashtag toch vooral het handvat aan een emmer gal.

In #weetikveel, naar het gelijknamige programma van Radio 1, nog zo’n golfbreker in een zee van drek, gaat Ilsen op zoek naar antwoorden op vragen die niemand zich per se stelt, maar daarom niet minder interessant zijn. Integendeel, denk je weleens, rondkuierend in het morele maanlandschap tussen Aalst en Ninove, waar je weliswaar graag woont, maar nog veel liever indien alleen.

In de eerste aflevering van dit nieuwe seizoen gaat het over de trein, slechts één schakering in de van mosgroen naar kakbruin evoluerende regenboog van frustraties die te allen tijde over dit land hangt. Mensen staan niet meer stil bij het logistieke wonder dat ons verkeersnet is, of het nu asfalt of grind is waarover ze zich bewegen. We kunnen zonder hulp geen watje meer uit ons oor peuteren, maar o wee als we vijf minuten langer dan verhoopt op een perron moeten doorbrengen. Toegegeven, ook ik heb weleens verwijld in een coupé waarin een penetrant bouquet me onder een vief klotsen in een vuilnisbakje tegemoet kwam drijven, maar dat lag meer aan de afnemers dan aan de aanbieders van zoveel rijcomfort.

De trein is een mirakel op bielzen, en in nog geen veertig minuten toont Kobe Ilsen ons waarom. Ook dat kan dus nog, een tv-programma van minder dan een uur. Kennis komt ons in kruimelvorm tegemoet, nonsens met hele broden tegelijk.

Op het scherm in onze schoot glijdt de ledigheid voorbij, het landschap verstoken van onze aandacht.

Het tweede seizoen van #weetikveel is vanaf vandaag te zien op Eén en VRTNU.