De toppers van het culturele najaar: zeven expo’s die uw hart zullen raken

Een grootse retrospectieve van Marina Abramovic, Francis Alÿs trok naar Oekraïne en Vlaamse topstukken in het MAS. Dit zijn de expo’s die de cultuurredactie van De Morgen met stip in de agenda noteerde.

Marina Abramovic

Liefhebbers van de kunst van de Servische Marina Abramovic (1946) moeten dit najaar in Londen zijn, waar een driedubbele portie Abramovic wordt voorgeschoteld. Haar tentoonstelling in de Royal Academy werd tot tweemaal toe uitgesteld, mede door het coronavirus. De expo opent nu eindelijk op 23 september, en daar bovenop vindt in de English National Opera de Britse première plaats van haar operaproject 7 Deaths of Maria Callas. En aan de overkant van de rivier neemt het Marina Abramovic Institute (MAI)begin oktober grote delen van het Southbank Centre over.

Marina Abramovic verrichte sinds het begin van haar carrière in Belgrado in de jaren 70 pionierswerk op het gebied van performance art. In haar werk verkent ze haar fysieke en mentale grenzen. Haar performances ritualiseren de eenvoudige handelingen van het dagelijks leven. Op die manier genereert ze een verhoogd bewustzijn van haar publiek.

Marina Abramovic. Beeld Europa Press via Getty Images

Ze creëerde enkele van de belangrijkste vroege performancekunstwerken uit de geschiedenis, zoals Rhythm 0 uit 1974. Daarin bood ze zichzelf aan haar publiek aan als experimenteel object omringd door potentiële marteltuigen en raakte op die manier gewond. Het publiek ging zo ver dat ze haar de volgende ochtend met schaamrood op de wangen excuses aanboden.

De tentoonstelling in Londen zal die sleutelmomenten uit Abramovic’ carrière tentoonstellen door middel van beeldhouwkunst, video, installatie en performance. Haar werken worden opnieuw uitgevoerd door een volgende generatie performancekunstenaars, opgeleid met haar methodes in het MAI.

In 2010 wijdde het Moma in New York een retrospectieve aan haar werk getiteld Marina Abramovic: The Artist is Present. Haar performance daar droeg toen dezelfde titel als de expo en duurde ook even lang, drie maanden zat de kunstenaar gedurende de openingstijden van het MoMA in stilte op een stoel in het atrium van het museum. Bezoekers konden tegenover Abramovic plaatsnemen om haar recht in de ogen te kijken. In totaal zat de kunstenaar 736 uur en 30 minuten op de stoel, en maakte zij oogcontact met ruim 1.500 mensen. The Artist is Present wordt nu opnieuw geënsceneerd met archiefbeelden.

Wat boeiend is aan een Abramovic-expo is dat je ze nooit twee keer in dezelfde vorm zal zien, geen bezoek is hetzelfde als het voorgaande. Op die unieke ervaringen mikt ook de Royal Academy. Wie niet tot in Londen raakt dit najaar krijgt volgend voorjaar een herkansing in het Stedelijk museum in Amsterdam. (svh)

Van 23 september tot 1 januari, Royal Academy of Arts, Londen

Francis Alÿs

Spelen is een basisbehoefte zoals eten en slapen, stelt kunstenaar Francis Alÿs (1959). Kinderen spelen om de realiteit die ze tegenkomen op te slorpen. Hun spelletjes imiteren, bespotten en tarten de regels van de volwassen maatschappij die hen omringt.

Sinds 1999 documenteert Francis Alÿs tijdens zijn vele reizen spelende kinderen op openbare plaatsen. Na zijn presentatie voor de Vlaamse inzending voor het Belgische Paviljoen van de Biënnale van Venetië vorig jaar presenteert Alÿs een nieuwe, meer uitgebreide opstelling van The Nature of the Game. Voor de Biënnale bracht de kunstenaar een grote reeks kinderspelen die hij tijdens de pandemie maakte in de Democratische Republiek Congo, België, Hongkong, Mexico en Zwitserland, in dialoog met een reeks van discrete schilderijen op klein formaat. Voor Wiels trok hij naar Oekraïne, en vond daar inspiratie voor enkele nieuwe films. Hij confronteert ze met de filminstallatie The Silence of Ani (2015), waarin kinderen verstoppertje spelen in de ruïnes van een oude Armeense stad aan de rand van het huidige Turkije. Met behulp van vogelgeluiden wekken de kinderen de illusie dat de stad weer tot leven komt. (svh)

Van 7 september tot 7 januari 2024, Wiels, Brussel

‘Tim Burton’s Labyrinth’

Na Madrid en Parijs strijkt Tim Burton’s Labyrinth neer in Brussel. Binnenkort kan je je onderdompelen in het universum van de regisseur, bekend van films als Edward Scissorhands en Corpse Bride. De expo is opgevat als een labyrint. De bezoeker zoekt zelf de weg langs de bekende projecten van Burton. Ruim 150 originele tekeningen en ontwerpen zijn er te zien, net als een pak decorreproducties, kostuums en levensgrote figuren. De door films als Charlie and the Chocolate Factory en Alice in Wonderland geïnspireerde kamers roepen Burtons wereld verder tot leven. (svh)

Vanaf 20 oktober, Tour & Taxis, Brussel

Maison Gainsbourg

Fans van Serge Gainsbourg proberen al jaren van op straat een glimp op te vangen van het bijzondere interieur en de exotische objecten ten huize Gainsbourg in Parijs. Binnenkort kunnen ze gewoon een ticketje kopen om te snuisteren in de tot de verbeelding sprekende woning. Aan de overkant van de straat, in de Rue de Verneuil, kunnen ze een bijbehorend museum aan de overkant van de straat bezoeken. Het leven van de charismatische chansonnier wordt er gereconstrueerd aan de hand van zijn werk en zijn legendarische verzameling muziekinstrumenten, souvenirs en snuisterijen. (jm)

Vanaf 20 september, Maison Gainsbourg, Parijs

Het met graffiti versierde huis van Serge Gainsbourg in de Rue de Verneuil in Parijs. Beeld AFP

‘Her Voice’

Her Voice brengt fotografen van binnen- en buitenland samen die zich lieten inspireren door Chantal Akerman (1950-2015). Akerman was een van de meest onverschrokken filmmakers van haar generatie. In 1975 werd ze op slag beroemd met Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, een sleutelwerk van de feministische avant-gardecinema. Bijna vijftig jaar later is haar werk nog steeds actueel. De expo laat zien hoe Akermans werk voortleeft in de hedendaagse kunst, met werk van toonaangevende fotografen als Frida Orupabo, Carmen Winant en Manon de Boer. (svh)

Vanaf 27 oktober in FOMU Antwerpen

Een scène uit 'Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles' Beeld TMDb

Zeldzaam en onmisbaar, topstukken van het MAS

Schilderijen van Magritte, Ensor en Rubens, de enige tekening door Michelangelo van Vlaanderen, middeleeuwse manuscripten en een aardglobe van Mercator... Ze kregen de voorbije jaren allemaal het etiket ‘zeldzaam en onmisbaar’ omwille van hun uitzonderlijke waarde. Naar aanleiding van het 20-jarig bestaan van het Topstukkendecreet brengt de expo Zeldzaam en onmisbaar een honderdtal werken samen die op de lijst van Vlaamse topstukken staan. Waar je normaal heel Vlaanderen moet doorkruisen om ze te zien, zijn ze nu uitzonderlijk samen te bewonderen. (jm)

Van 31 oktober tot 25 februari 2024, MAS, Antwerpen

Jan Van Imschoot

Aan de wereld van Jan Van Imschoot (1963) komt, zoals de titel van de expo doet vermoeden, nog lang geen einde. Zijn oeuvre wordt gekenmerkt door kritische en dramatische thema’s. Daarnaast bevat het talrijke referenties naar kunstenaars, van Tintoretto tot Tuymans en van Goya tot Matisse. Behalve de geschiedenis van de westerse schilderkunst dienen ook film en literatuur als pijlers in Van Imschoots creatieve universum. The End is Never Near stippelt een chronologisch traject uit dat ruim dertig jaar omspant langs meer dan tachtig doeken. (svh)

Van 7 oktober tot 3 maart 2024, S.M.A.K., Gent