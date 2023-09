De toppers van het culturele najaar: acht series om te verslinden

Een nieuw seizoen van De Twaalf, de vroege jaren van Ferry en het langverwachte vervolg van Sex Education. Het belooft weer een mooi serienajaar te worden. De cultuurredactie van De Morgen lijstte alvast de series op waar zij naar uitkijkt.

Ferry

Als xtc-kaïd Ferry Bouman wist Frank Lammers tweeëneenhalf seizoenen lang Tom Waes van het scherm te spelen in Undercover. Na de solofilm Ferry uit 2021 borduurt deze achtdelige reeks verder op hoe het jonge schoffie zichzelf opwerkt tot de bollenkoning van de Nederlands-Brabantse onderwereld. Maar natuurlijk ook hoe hij zijn geliefde Danielle (Elise Schaap) leert om te gaan met zijn duistere kantjes, en hoe hij zijn bende bij elkaar haalt.

Zo’n prequel geeft de mogelijkheid om oude personages terug te brengen die al in het eerste seizoen van Undercover het hoekje om gingen, zoals de geslepen John Zwart (Raymond Thiry) en de onbenullige trawant Jurgen Van Kamp (Kevin Janssens). Terwijl ook nieuwe figuren opduiken: voordat Ferry de grote danskaramellenexporteur uit Undercover wordt, moet hij eerst nog even om – of over - drugbaas Arie Tack (Steef Cuijpers) en een beruchte motorbende heen. Verder mogen we nevenrollen van Koen De Graeve en Dirk Roofthooft verwachten.

De jaren worden voor niemand van ons minder meedogenloos, dus het valt nog te zien hoe Lammers hier in beeld wordt gebracht als de enkele decennia jongere versie van het personage dat hem al onsterfelijk heeft gemaakt. (rme)

Vanaf 3 november op Netflix

‘Sex Education’

Wie slapeloze nachten overhield aan de laatste seizoensfinale van Sex Education weet straks eindelijk wat er gebeurde nadat de protagonisten Otis en Maeve uit elkaar werden gerukt. Zullen de twee elkaar eindelijk vinden? Hoe moet dat dan nu Maeve in de VS studeert? Een hoop oudgedienden blijft gelukkig op post in het vierde, allerlaatste seizoen. De fenomenale Gillian Anderson, bijvoorbeeld, als de chaotische sekstherapeute die toevallig ook Otis’ moeder is. En de toptalenten Ncuti Gatwa (Eric in de serie) en Connor Swindells (Adam Groff) mogen nog één keer schitteren. (svs)

Vanaf 21 september op Netflix

‘De twaalf: De Assepoestermoord’

Nog voor er ook maar een minuut van was uitgezonden werd het eerste seizoen van De twaalf bedolven onder lof. De reeks viel in de prijzen op het televisiefestival in Cannes en werd een instanthit op de internationale televisiemarkt. Ook in eigen land boekte het rechtbankdrama kijkcijfersucces. Logisch dus dat er meteen aan een vervolg werd gedacht. Met De Assepoestermoord komt dat langverwachte tweede seizoen nu ook eindelijk op het scherm.

Aan het concept werd zo weinig mogelijk gerommeld. We volgen net als in seizoen 1 een assisen-jury die een oordeel moet vellen in een complexe moordzaak. Achter de camera staat met Kaat Beels (Tabula Rasa, Beau Séjour) opnieuw een regisseur die al haar strepen heeft verdiend. En voor die camera maken een reeks grote namen het mooie weer. Koen De Graeve is de verdachte, Peter Van Den Begin zijn advocaat en jong talent Lou Miller speelt zijn dochter. In de jury duiken onder andere Emilie De Roo, Bart Hollanders en Viv Van Dingenen op. Succes gegarandeerd.

Vanaf zondag 3 september op VRT 1

Koen De Graeve en Lou Miller in het nieuwe seizoen van 'De Twaalf' Beeld _ VRT

‘Lessons in Chemistry’

Wees maar eens een briljante chemicus in het Amerika van de vroege jaren 50, met alleen dat kleine tegenslagje dat je een vrouw bent. In Lessons in Chemistry leert Elizabeth Zott (Brie Larson) dat de patriarchale samenleving geen oren heeft naar haar uitstekende laboratoriumwerk en duikt na een ontslag uit het labo waar ze tewerkgesteld was dan maar de keuken in. Maar niet zomaar een keuken: die van een kookprogramma op televisie, waar ze een natie van andere verveelde vrouwen – en ineens ook hun echtgenoten – meer leert dan alleen maar appeltaart bakken. (rme)

Vanaf 13 oktober op Apple TV

‘De club’

De term midweekfictie heeft bij VRT meestal een wat zure nasmaak. Gemaakt met net iets minder budget, net iets minder tijd en net iets minder grote namen op de callsheet kunnen dat soort reeksen zelden hun voet zetten naast het betere werk dat op zondagavond staat geprogrammeerd. Maar De club krijgt het voordeel van de twijfel. De reeks, rond een aantal koppels bij wie het vervullen van hun kinderwens behoorlijk wat voeten in de aarde heeft, werd namelijk mee bedacht door Leander Verdievel. En die bewees met Gevoel voor tumor eerder al dat hij dit soort fictie over gevoelige onderwerpen naar een hoger niveau kan tillen. Met onder andere Dominique Van Malder, Evelien Bosmans en Janne Desmet in de hoofdrollen is er ook aan grote namen geen gebrek.

Vanaf 6 september op VRT 1

Dominique Van Malder en Janne Desmet in 'De club' Beeld _ VRT

‘Gen V’

Bij het onder ideeënarmoede kreunende Marvel bingen ze maar beter maniakaal The Boys. Die Amazon-reeks is een van de weinige superheldenseries die het genre eindelijk wat zuurstof bezorgen – in dat peloton rijden ook Watchmen en Invincible mee. Na drie op euforie onthaalde seizoenen landt nu de eerste spin-off: Gen V, genoemd naar V, het chemische goedje waarmee men stervelingen omturnt tot superhelden. Het scenario draait om een universiteit voor zogenaamde ‘sups’ waar al snel het bloed van de muren druipt. Wordt Gen V even subversief, satirisch en smerig als The Boys? Duimen maar! (svs)

Vanaf 29 september op Amazon Prime Video

Justified: City Primeval

Acht jaar nadat hij Harlan County (Kentucky) verliet, duikt U.S. Marshall Raylan Givens (Timothy Olyphant) opnieuw op in een revival van hard-boiled-neowesternreeks Justified. Met deze keer het al even armetierige Detroit als decor, een nieuwe nemesis (Boyd Holbrook, als de ‘Oklahoma Wildman’), en een tienerdochter (Olyphants eigen dochter Vivian) om te behoeden voor kwade verlokkingen. Net als de kernreeks (2010-2015) is City Primeval gebaseerd op een verhaal van Elmore Leonard. Alleen werd dat hertimmerd door het originele hoofdpersonage te vervangen door Givens. (rme)

Vanaf 6 september op Disney+

‘Exen’

Wanneer ze bij VTM een fictiereeks met veel toeters en bellen aankondigen is dat niet noodzakelijk goed nieuws. Of zijn we De Bende van Jan De Lichte al vergeten? Maar in het geval van Exen worden die toeters en bellen misschien wel terecht bovengehaald. Geen pruiken en korsetten deze keer, wel een eigentijdse reeks over relaties en hoe ingewikkeld die kunnen zijn. De enige gelijkenis met Jan en zijn bende is het indrukwekkend lijstje namen in de aftiteling.

Exen werd bedacht door Bert Van Dael, die eerder ook al een serieuze vinger in de pap had bij Clan, Beau Séjour en De twaalf. Pieter Van Hees (Undercover, Chaussée d’Amour) is regisseur van dienst. En dan hebben we het nog niet over de cast gehad. Comedian Serine Ayari heeft haar eerste hoofdrol te pakken als Yasmine, de toekomstige bruid van Gilles (Bart Hollanders), die zich na een losbandige voorgeschiedenis wil settelen. Maar in aanloop naar dat moment komen Gilles’ exen Flo (Charlotte Timmers), Ruth (Ella-June Henrard), Clara (Janne Desmet) en Inge (Eva Binon) al behoorlijk hard aan het huwelijksbootje schudden.

Vanaf maandag 4 september op Streamz, later in september op VTM