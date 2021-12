‘De tijdloze’ van Studio Brussel komt naar tv met Michèle Cuvelier

Het is niet verwonderlijk dat Cuvelier de host wordt van ‘De tijdloze’ op Canvas, ze is zelf al jaren een fan van het programma: “Ik ben zelf ergens tussen mijn 14de en 15de een Studio Brusselaar geworden en binnen de kortste keren raakte ik vergroeid met ‘De tijdloze’. Net zoals veel luisteraars dat vandaag nog altijd doen, volgde ik de ontwikkelingen op de voet en kon ik oprecht triest zijn wanneer een favoriet van me een duik maakte of, erger nog, uit de lijst tuimelde.”

Het programma zal eruit zien als een talkshow waarin mee wordt afgeteld naar ‘De tijdloze 100'. Er komt dus zeker veel muziek aan bod, maar ook gasten met wie Cuvelier op zoek gaat naar de verhalen achter de lijst en de nummers: “Waarom blijven songs gedurende een bepaalde periode bovenaan staan? Daar gaat onder andere Bent Van Looy naar op zoek. Dat moet toch met de tijdgeest te maken hebben?”

Cuvelier sprokkelt niet alleen verhalen over de nummers in de lijst. Ze probeert ook uit te zoeken wat een nummer nodig heeft om het label ‘tijdloos’ te krijgen: “Lennert Coorevits van Compact Disk Dummies speurt naar een rode draad door al die nummers. De meeste daarvan zijn vrij lang, hebben een gitaarsolo en zijn best verdrietig. Negentig procent is in mineur-akkoorden geschreven. Bij het stemmen hebben luisteraars het duidelijk voor triestige muziek.”

Of ‘Black’ van Pearl Jam weer op de eerste plaats zal staan, kan ook Cuvelier nog niet zeggen: “Maar ‘The chain’ van Fleetwood Mac (vorig jaar op plaats 2, red.) komt wel stevig opzetten. Misschien hebben de StuBru-luisteraars weleens zin in een vrouwenstem. Veranderende tijden?”

‘De tijdloze’, Canvas, 21 uur. ‘De tijdloze 100', vrijdag 31/12 tussen 10 en 20 uur op Studio Brussel.