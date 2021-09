De tijd dat een leerkracht een condoom over een raap spande, is voorbij. Vandaag leert de jeugd van ‘Sex Education’

Elmo Lê van zet de blik op oneindig. Vandaag: het derde seizoen van Sex Education.

Het overvalt mij weleens dat ik terugdenk aan vroeger en mijmer over een leven zonder influencers en internettrollen – in mijn hoofd vertoef ik dan in de jaren 90, toen een voetbalschoen nog geen blits balletschoeisel was, maar een lompe klomp met noppen. Vroeger was veel beter, maar zeker niet alles.

De wereld is erop vooruitgegaan. De tijd dat een willekeurig uitgekozen leerkracht uit Moerkerke-Damme voor de les seksuele voorlichting een raap uit de grond rukte om er voor een klas tieners een condoom over te spannen, is voorgoed voorbij. Vandaag leert de jeugd – de arme stakkers die opgroeien met Viktor Verhulst in primetime op tv – van Sex Education.

In januari 2019 was de Britse fictiereeks over de klunzige zoon van een sekstherapeute die op school een commerce had in seksadvies een instant hit. Otis Milburn, Maeve Wiley, Eric Effiong en de rest van de Moordale Secondary School smokkelen sindsdien op geheel eigen wijze taboeonderwerpen in miljoenen huiskamers.

Je kan als Goedele Liekens zijnde een alienfetisjist aan de tand voelen. Dan stomp je kinderlijke vragen als ‘Voelt een alienlul stekelig aan?’ in een reportage van 50 minuten. Bij zulke programma’s ligt de nadruk doorgaans op het ‘anders zijn’, terwijl Sex Education een diepgravende studie is van het leven op een middelbare school, vermomd als een vederlichte komedie.

Zo krijg je al drie seizoenen lang een inkijk in de geest van Lily Iglehart. Ze maakt erotische alienstrips. Ze houdt van rollenspel. Ze had lange tijd te maken met vaginisme. En in het nieuwe seizoen overvalt haar een gevoel van schaamte. Niets daarvan wordt in het belachelijke getrokken. Sex Education behandelt dat wat nog te vaak als abnormaal wordt beschouwd – gevoelens en gedachten waarvoor u in het geniep naar Google surft in de hoop er gelijkgezinden te vinden.

Er bestaat een allesomvattend woord voor wat Sex Education is: taboedoorbrekend. Wat de Netflix-hit zo goed maakt, is dat de makers nooit verhalen vertellen met een opgestoken, betuttelende wijsvinger. Daarnaast: de reeks is grappig. Het is in de eerste plaats entertainment en geen educatie. De geitenhumor in seizoen 3 is van een hoog niveau. De scène waarin Moordale kennismaakt met Hope, het nieuwe schoolhoofd, is de dosis verrukking waarmee ik voortaan elke ochtend wil opstaan.

Ondanks een penisprobleem in het begin van het seizoen wijkt Sex Education voorzichtig af van het seksadvies. Achter de intrede van leerling Cal en directrice Hope en de verhaallijn van Eric en Adam schuilen kleine en grote levenslessen over identiteit, schaamte, dromen en hoop.

Want jemig, wat blijft Sex Education slim, grappig en leerrijk. Veel beter dan dit wordt een reeks over tieners niet.

Sex Education is te zien op Netflix.