De tien kanshebbers op de Oscar voor Beste Film (en waar u ze kunt bekijken)

The Power of the Dog

Waar gaat het over?

De Oscarfavoriet speelt zich af in het Montana van de jaren 1920, waar twee eenzame broers samen een grote ranch runnen. De oudste, alfamannetje Phil, leeft in adoratie voor zijn overleden mentor Bronco Henry, een haast mythische cowboy die hem stierenkloten leerde afsnijden en bergen leerde lezen. De jongste, George, is in zowat alles Phils tegenpool: minder snugger, maar ook minder bitter. Wanneer George verliefd wordt op serveuse Rose, en haar samen met haar zoon Peter naar de ranch haalt, slaat Phil groen uit van jaloezie.

Hoeveel nominaties?

The Power of the Dog maakt kans op 12 Oscars:

• Beste Film

• Beste Acteur: Benedict Cumberbatch

• Beste Actrice: Kirsten Dunst

• Beste Acteur in een Bijrol: Kodi Smit-McPhee

• Beste Acteur in een Bijrol: Jesse Plemons

• Beste Regisseur: Jane Campion

• Beste Bewerkte Scenario: Jane Campion

• Beste Productiedesign

• Beste Geluid

• Beste cinematografie

• Beste Montage

• Beste Originele Muziek

Waar kan ik kijken?

The Power of the Dog is te zien op Netflix.

Dune

Waar gaat het over?

Filmmaker Dennis Villeneuve baseert zich op de bekende sciencefictionroman van Frank Herbert uit 1965 en neemt ons mee naar het jaar 10191. Naar de planeet Arrakis: een hellegat waar de dagtemperatuur schommelt rond de 60 graden Celsius, en waar kolossale zandwormen de uitgestrekte woestijn teisteren. Maar Arrakis is de enige planeet in het universum waar de ‘spice’ kan geoogst worden, een kostbare stof die leven geeft en ongelimiteerd ruimtereizen mogelijk maakt.

Hoeveel nominaties?

Dune maakt kans op 10 Oscars:

• Beste Film

• Beste Geluid

• Beste Visuele Effecten

• Beste Productiedesign

• Beste Originele Muziek: Hans Zimmer

• Beste Montage

• Beste Make-up en Hairstyling

• Beste Kostuumdesign

• Beste Cinematografie

• Beste Bewerkte Scenario

Waar kan ik kijken?

Dune is tegen betaling beschikbaar via Apple TV, Google Play, Rakuten TV en Telenet.

Belfast

Waar gaat het over?

In dit coming-of-ageverhaal blikt regisseur Kenneth Branagh door kinderogen terug op de Troubles die zijn jeugd tekenden. Toen hij acht was, besloten zijn ouders om het oplaaiende geweld tussen protestanten en katholieken in de Noord-Ierse hoofdstad Belfast te ontvluchten. Die hoogstpersoonlijke geschiedenis verfilmt hij in het bitterzoete Belfast.

Hoeveel nominaties?

Belfast maakt kans op 7 Oscars:

• Beste Film

• Beste Originele Scenario: Kenneth Branagh

• Beste Actrice in een Bijrol: Judi Dench

• Beste Acteur in een Bijrol: Ciarán Hinds

• Beste Geluid

• Beste Regisseur: Kenneth Branagh

• Beste Originele Nummer: ‘Down to Joy’, Van Morisson

Waar kan ik kijken?

Belfast speelt sinds 2/3 in de cinema.

West Side Story

Waar gaat het over?

Gebaseerd op de bekende gelijknamige musical, die op zijn beurt inspiratie vond bij Romeo en Julia, vertelt West Side Story het verhaal van een verboden liefde tussen twee leden uit rivaliserende bendes in New York City. Tegen de achtergrond van een metropool waarin tig verschillende bevolkingsgroepen hun plaats proberen te vinden, beginnen Tony en María aan de onmogelijke taak een brug te vormen tussen twee op het eerste gezicht totaal verschillende groepen.

Hoeveel nominaties?

West Side Story maakt kans op 7 Oscars:

• Beste Film

• Beste Regisseur: Steven Spielberg

• Beste Actrice in een Bijrol: Ariana DeBose

• Beste Productiedesign

• Beste Geluid

• Beste Kostuumdesign

• Beste Cinematografie

Waar kan ik kijken?

West Side Story is te zien op Disney+, en tegen betaling beschikbaar via Apple TV, Google Play en Rakuten TV.

King Richard

Waar gaat het over?

Nog voor de geboorte van zijn dochters Venus en Serena had papa Richard Williams al een 78 pagina’s tellend carrièreplan voor hen geschreven. Geen toeval dus dat de eigenzinnige man de spil is in deze biopic. King Richard is een opgeschoonde Hollywoodversie van de realiteit, waarin de scherpste kleine kantjes van Williams zijn afgevijld. Maar meeslepend is de film wel, met dank aan Will Smith die hier serveert voor een matchpunt op de Oscars.

Hoeveel nominaties?

King Richard maakt kans op 6 Oscars:

• Beste Film

• Beste Acteur: Will Smith

• Beste Actrice in een Bijrol: Aunjanue Ellis

• Beste Originele Scenario

• Beste Montage

• Beste Originele Nummer: ‘Be Alive’, Beyoncé en Dixson

Waar kan ik kijken?

King Richard speelt sinds 2/2 in de cinema, en is tegen betaling beschikbaar via Rakuten TV.

Drive My Car

Waar gaat het over?

Twee jaar na de onverwachte dood van zijn vrouw krijgt Yusuke Kafuku, een gerenommeerd toneelspeler en regisseur, een aanbod om een productie van Oom Vanya te regisseren op een theaterfestival in Hiroshima. Daar ontmoet hij een zwijgzame jonge vrouw die door het festival is aangesteld om hem rond te rijden. Uit een kortverhaal van Haruki Murakami puurt regisseur Ryûsuke Hamaguchi een geduldige mijmering over rouw, bedrog en aanvaarding.

Hoeveel nominaties?

Drive My Car maakt kans op 4 Oscars:

• Beste Film

• Beste Internationale Film

• Beste Regisseur: Ryûsuke Hamaguchi

• Beste Bewerkte Scenario

Waar kan ik kijken?

Drive My Car speelt sinds 2/3 in de cinema.

Don’t Look Up

Waar gaat het over?

Don’t Look Up is een niet bepaald subtiele, maar haast ondraaglijk accurate satire waarin twee wetenschappers ontdekken dat een gigantische asteroïde binnen een dik halfjaar de aarde zal verpulveren. Heldhaftige Armageddon-taferelen blijven uit. De president is meer begaan met haar herverkiezing dan met het lot van de planeet. Wanneer de waarheid toch naar buiten komt, haalt de wereldbevolking collectief de schouders op. Is er eigenlijk wel een komeet?

Hoeveel nominaties?

Don’t Look Up maakt kans op 4 Oscars:

• Beste Film

• Beste Originele Scenario: Adam McKay (scenario) en David Sirota (verhaal)

• Beste Montage

• Beste Originele Muziek: Nicholas Britell

Waar kan ik kijken?

Don’t Look Up is te zien op Netflix.

Nightmare Alley

Waar gaat het over?

Stanton Carlisle is een man op de vlucht voor een mysterieus verleden. Hij begint aan een nieuw leven als nederig hulpje in het circus. Maar onder de vleugels van Zeena en haar man Pete, die samen een helderziendenshow runnen, wordt hij buitengewoon goed in het bedotten van mensen. Hij drijft zijn nieuwe talent tot het uiterste, en gebruikt het om zijn miserabele bestaan te ontstijgen. Een karakterstudie van een overambitieuze circusillusionist, in een heerlijk doorrookt film-noirjasje.

Hoeveel nominaties?

Nightmare Alley maakt kans op 4 Oscars:

• Beste Film

• Beste Productiedesign

• Beste kostuumdesign

• Beste Cinematografie

Waar kan ik kijken?

Nightmare Alley is te zien op Disney+, en tegen betaling beschikbaar via Google Play en Rakuten TV.

Licorice Pizza

Waar gaat het over?

Het jaar is 1973, Gary is 15, en hij heeft net de tien jaar oudere Alana (Alana Haim) leren kennen. Zij lacht zijn avances weg, maar is ook gecharmeerd door zijn branie en het respect waarmee hij haar behandelt. Licorice Pizza is enerzijds een schelmenroman over een vroegrijpe kindacteur zonder scrupules, en anderzijds een bitterzoete coming-of-agekomedie à la The Worst Person in the World, over een jonge vrouw die probeert uit te vissen wat ze van het leven verwacht.

Hoeveel nominaties?

Licorice Pizza maakt kans op 3 Oscars:

• Beste Film

• Beste Regisseur: Paul Thomas Anderson

• Beste Originele Scenario: Paul Thomas Anderson

Waar kan ik kijken?

Licorice Pizza speelt sinds 5/1 in de cinema.

CODA

Waar gaat het over?

Als CODA (Child of Deaf Adults) is Ruby de enige horende persoon in haar doof gezin. Het leven van de 17-jarige draait grotendeels rond tolken voor haar ouders en werken op de vissersboot van de familie. Maar wanneer Ruby lid wordt van een koor, ontdekt ze haar talent voor zingen. Aangemoedigd door haar enthousiaste koordirigent om zich aan te melden bij een prestigieuze muziekschool, wordt Ruby verscheurd tussen de verplichtingen die ze voelt tegenover haar familie en het najagen van haar eigen dromen.

Hoeveel nominaties?

CODA maakt kans op 3 Oscars:

• Beste Film

• Beste Acteur in een Bijrol: Troy Kotsur

• Beste Bewerkte Scenario

Waar kan ik kijken?

CODA is te zien op Apple TV+.