‘De tattoo shop’: wat minder Kempische gemoedelijkheid zou dit programma ten goede komen

Ciska Hoet zet de blik op oneindig. Vandaag: De tattoo shop.

Voor de herfst definitief zijn intrede doet, gunt de Indian summer ons nog een laatste blik op de ontblote benen en armen van toevallige passanten. Sinds kort maken mijn lief en ik er een sport van om daarbij tatoeages te spotten. Niet alleen omdat we stilaan het idee hebben dat we over de laatste tattooloze lichamen van onze generatie beschikken, maar ook omdat er bijna altijd verhalen verbonden zijn aan die permanente huidinscripties. Bij onbekenden op straat verzinnen we ze er zelf bij, aan tafel met getatoeëerde vrienden levert het telkens verrassende verhalen op.

In dat licht had ik al veel eerder een televisieprogramma verwacht à la ‘het leven zoals het is in de tattoo shop’. Maar misschien was het simpelweg wachten op de perfecte host. Die heeft de VRT nu gevonden in de hoedanigheid van zanger-presentator-leraar-tatoeëur Tijs Vanneste.

Met zijn sappige Kempische accent ontvangt de immer goedaardige allemansvriend het al even Kempische cliënteel in zijn salon. Vanaf de eerste aflevering is meteen duidelijk hoe breed Vannestes publiek is: van een jonge kerel die lollige variaties van zijn naam op zijn been laat tekenen, over de biker met peperkoekenhart, tot een vrouw die via het tatoeëren een rouwperiode af wil ronden.

Dat levert een best aardig geheel op dat respect en mededogen uitstraalt voor alle verhalen die mensen met zich meedragen. Dat we Vanneste ook te zien krijgen bij hem thuis met zijn kroost op de achtergrond, of voor de deur van zijn zaak terwijl hij een praatje slaat met de buren: dergelijke scènes bezorgen de uitzending allemaal een extra laagje gemoedelijkheid.

Lees ook Tattoofans over het verhaal achter de inkt: ‘Door die tekening blijven we altijd verbonden’

Tegelijkertijd blijft De tattoo shop een beetje steken op precies dat elan van koetjes en kalfjes. Wanneer een grootmoeder tijdens het tatoeëren zomaar even vertelt dat ze het vorige week nog uitschreeuwde van pure eenzaamheid, staat dat haaks op het ritme en de toon van de hele docu. In die mate zelfs dat ik als kijker even terug moest spoelen om te checken of ik het wel goed gehoord had. De aflevering was na die hartverscheurende bekentenis immers rustig naar een volgende scène gekabbeld alsof er niks gebeurd was.

Nochtans doet Vanneste het op zich niet slecht. Net als in De Kemping zie je dat zijn interesse voor zijn klanten oprecht is. Bovendien kan hij niet alleen met mensen van allerlei slag door een deur, hij heeft ook de gave om schoonheid te zien in kwetsuren of in het niet-normatieve. Jammer dus dat de makers er zo’n oerbrave Iedereen beroemd-ondertoon aan hebben gegeven. Als de rauwe kanten van het leven meer plaats hadden mogen opeisen, zou De tattoo shop goede televisie geworden zijn.

De tattoo shop, elke woensdag op VRT Canvas en op VRT Max.