‘De studio’s’ zijn de fictie ver voorbij

De meeste dromen zijn bedrog, en al zeker de dromen die bij jongeren ontstaan tijdens het bekijken van De studio’s, een minireeks die ondergebracht is in de categorie fictie maar eerder fantasy is. Een serie waar Vlaamse rappers die naast de maat rappen ‘de nieuwe Black Eyed Peas’ worden genoemd en op een zucht staan van een cheque van 20.000 euro is de fictie ver voorbij.

Er is niets mis met ambitie die verder reikt dan de kerktoren, maar bepaalde verhaallijnen van De studio’s lijken uit een buitenwijk van Atlanta te komen, terwijl de reeks zich overduidelijk afspeelt in Antwerpen. Een dealer die de vader van een rapper afperst, nadat de rapper in kwestie eerder zijn vader had bewerkt met een wijnfles: het gaat er in de songteksten van stadstroubadour Tourist LeMC toch iets minder heftig aan toe.

De studio’s is vernoemd naar het complex op Linkeroever waar enkele bevriende rappers en hun rivalen aan de weg timmeren. Het doel: talenjacht The Battle winnen, langs de kassa passeren (de winnaar krijgt 20.000 euro) en zo de aandacht krijgen van Clara Cleymans, die de bazin van een belangrijk label speelt. Er wordt in De studio’s over platendeals gepraat alsof als beginnend artiest een krabbel onder zo’n contract zetten de vetpot oplevert, terwijl die tijd al ruim twintig jaar achter ons ligt.

Bepaalde elementen uit De studio’s zijn dus achterhaald, net zoals het beeld dat de muziekwereld de sector is waarin je snel doekoe (vertaald: geld) kan verdienen. Een nitwit kan door één virale TikTok op Pukkelpop belanden: dat is inderdaad een realiteit, maar de boodschap had beter geweest dat alles begint bij schrijven, schrappen, schaven, vallen en opstaan. Het is een cliché, maar een realistischer beeld had op z’n minst een inspirerende reeks kunnen opleveren, eerder dan het snel succes prijst.

Niet alles aan De studio’s is slecht. Het mooie is dat regisseur Sarah Kasmi haar hoofdrolspelers van de straat heeft geplukt. Black van Adil El Arbi en Bilall Fallah toonde eerder al dat je niet ervaren moet zijn om indruk te maken. Ook hier staan met Ahmed Boucharma Sabar en Frederique Figah talenten op die voortaan uitnodigingen voor castings in de bus mogen verwachten.

“Sorry, je bent nog wat jong om deze video te bekijken”, was de mededeling vooraf van VRT MAX. Ik ben 31 maar voel mij te oud voor De studio’s, waarin de leden van rapgroep Drerrieherrie niet praten maar ratelen. Kifesh, niffo, faka, doekoe, dreirries: bij wie het al begint te jeuken wanneer Sven De Leijer in tussentaal een programma presenteert, zal het gal beginnen borrelen door de jongerentaal – dat is wél realistisch aan de reeks – in De studio’s.

De studio’s is te bekijken op VRT MAX.