De strijd achter de ticketverkoop voor Taylor Swifts Europese tournee

The Great War: deze keer gaat het niet over gevechten in de loopgraven, maar over een strijd achter de laptop. De fans van Taylor Swift kunnen immers eindelijk een ticket kopen voor de Europese poot van haar Eras Tour. Maar de strijd is hevig en velen sneuvelen voor de eindmeet.

Wélke oorlog, vraagt u?

The Great War is niet alleen een songtitel van Swift, het verwijst ook naar het ellebogenwerk dat nodig is om een ticket te bemachtigen voor haar Eras Tour. Swift treedt wereldwijd maar liefst 131 keer op, en dat aantal blijft oplopen. Genoeg om alle fans tevreden te stellen, zou je denken, maar dat valt dik tegen. Er is een stormloop, met als gevolg: exuberante prijzen en diepe wanhoop bij wie ernaast grijpt. In De Verenigde Staten, waar de ticketverkoop eind vorig jaar van start ging, is The Great War zelfs al een politieke kwestie. Maar daarover straks meer, want deze week is het aan de Europese fans.

Hoe geraak ik aan een kaartje?

Omwille van onze geluidsnormen slaat de Eras Tour, goed voor drie uur en 44 hits, ons land over. De Belgische Swifties moeten dus noodgedwongen op reis. Voor Parijs begint de ticketverkoop dinsdag, in Amsterdam woensdag, in Groot-Brittannië volgende week. Maar als u zich nu pas bedenkt dat een Swift-concert wel leuk lijkt, dan bent u hopeloos te laat.

Fans moesten zich immers drie weken geleden al registreren, en algauw ontstonden lange wachtrijen om in die wachtrij te mogen staan. Wie inmiddels een unieke code kreeg, kan deze week een poging wagen bij de eigenlijke ticketverkoop. Het omslachtige systeem leidde tot groepjes vrienden die zich met zoveel mogelijk in zoveel mogelijk Europese steden registreerden.

“Ik ken een fan die mag meedoen in Parijs, Amsterdam en Dublin. Ze kent mensen die in zeven steden opgepikt zijn, maar ook vriendinnen die nergens zijn geselecteerd. Het is een loterij”, vertelt Katia Segers, Vlaams Parlementslid (Vooruit) en mediaprofessor aan de VUB.

Het vergt dus wel wat tijd, doorzettingsvermogen en vooral veel geld om een echte Swiftie te zijn, want het is volstrekt onduidelijk hoeveel een ticket precies kost: door de zogenaamde ‘dynamische prijszetting’ zou het aantal geïnteresseerden de prijs bepalen. En je moet er ook nog eens de reis bij rekenen.

“Ticketmaster drijft de spanning op zodat mensen het gevoel hebben iets uitzonderlijks gewonnen te hebben en niet meer nadenken over de prijs”, zegt Segers. Het bedrijf kan het zich ook permitteren: het heeft wereldwijd 70 procent van de ticketverkoop voor evenementen in handen en kan zo zelf de schaarste organiseren. Swift is daarvoor het perfecte product: door corona wachten fans al jaren op een liveshow. Dat levert de popster nu maar liefst 11,9 miljoen euro per avond op.

Yes, ik heb een toegangscode. Wat nu?

Allereerst: proficiat. Maar weet dat de buit nog niet binnen is.

Alvast een paar praktische tips: deze first come, first served-strijd wordt online bevochten, dus zorg ervoor dat uw internetverbinding snel en stabiel is en dat u tijdig klaar en aangemeld bent. Elke seconde vertraging wordt genadeloos afgestraft. Ververs ook zeker niet – we herhalen: niet – de pagina. Zelfs niet als het allemaal wat lang duurt of als uw leven ervan afhangt, want daarmee belandt u weer helemaal achteraan in de rij. Vul alle gegevens in uw account op voorhand in, want hoe trager de check-out, hoe groter de kans dat iemand anders met uw tickets gaat lopen.

Het heeft trouwens geen zin om in te loggen met verschillende browsers of tabbladen. Dat werkt niet en u riskeert het proces te vertragen. Geef bovenal niet te snel op, ook al bent u nummer 39.587 in de wachtrij. Het kan plots snel gaan, zeker als uw concurrenten last hebben van haperende betalingen of een wankele internetverbinding.

En tot slot: denk op voorhand goed na hoeveel u bereid bent te betalen voor u zich laat opjutten door de adrenaline van de jacht. Ja, het is Taylor Swift, maar wilt u er echt een maandloon doorjagen?

Ik heb geen code gekregen, is er dan echt geen hoop meer?

Tenzij u een getalenteerde hacker bent, vrezen we van niet. Er is officieel een wachtlijst, maar een verloren veldslag lijkt in deze wel degelijk een verloren oorlog. Voor wie stinkend rijk is, zijn er misschien wel nog opties: in de VS worden tickets doorverkocht voor waanzinnige prijzen, tot wel 76.000 dollar per stuk. Let wel op voor oplichters.

Is dit dan het nieuwe normaal?

Wellicht wel. “Live Nation Entertainement, het moederbedrijf van Ticketmaster, is de voorbije jaren uitgegroeid tot een verticaal geïntegreerd bedrijf, wat betekent dat ze elke stap tussen artiest en fan beheren”, legt Segers uit. Ze staan in voor het management en promotie van artiesten, baten concertzalen uit en regelen de sponsoring en ticketverkoop.

Vandaag is vooral de ticketverkoop de grote geldmaker, omdat het het bedrijf daarmee massa’s data verzamelt. “Elk jaar verkoopt Ticketmaster 500 miljoen tickets aan mensen die daarvoor een account aanmaken en een app met geolocatie downloaden. Dat levert hen een schat aan informatie op. Ticketmaster heeft er dan ook alle belang bij om je zo lang mogelijk bezig te houden.”

Maar er is ook tegenkanting: in de VS was de verkoop voor de Eras Tour een fiasco omdat de site crashte en opperbaas Joe Berchtold van Live Nation Entertainment mocht het komen uitleggen in de Senaat. Zijn bedrijf wordt beschuldigd van monopolievorming met peperdure tickets en overvolle zalen als gevolg. Maar echte Swifties laten zich niet tegenhouden: zij stressen nu al voor de komende week. Of het allemaal de moeite waard is, dat zullen we weten over een jaar, als Taylor Europa komt veroveren.