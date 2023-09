‘De stationsroman is geaccepteerd geraakt’: toppers en trends bij Standaard Boekhandel in Leuven

Wat verkoopt, wat niet? Bericht uit de boekhandel. Deze week: Kevin Valgaeren van de Standaard Boekhandel in Leuven.

Wat doet het goed bij jullie?

“Een paar maanden geleden hebben we een nieuwe verdieping geopend, speciaal voor young adult en fantasy. Het was een experiment, een knusse ruimte in de kelder met veel zitplaatsen, salonnetjes, spiegels, curieuze lampen, plastic planten aan het plafond en een bak platen. In korte tijd is die #YA-underground een enorm succes geworden, zelfs zonder de studenten die we pas de komende weken verwachten. Het YA-publiek bepaalt daardoor onze top tien, al is de absolute top toch nog wel echt literair, met Alkibiades op drie en Gabrielle Zevin op één, weliswaar in de Engelstalige versie. Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow is al een jaar uit en blijft lopen als een trein.”

Ziet u trends in de verkoop?

“Het stijgende succes van populaire fictie, bekend van auteurs als Santa Montefiore en Lucinda Riley. In zuiver literaire boekhandels zul je dergelijke auteurs misschien niet terugvinden, maar ze domineren iedere zomer onze top tien. De stationsroman is geaccepteerd geraakt, net zoals schlagers dat zijn en Tien om te zien opnieuw hip is. Het klinkt misschien wat denigrerend, maar het is niet zo bedoeld. Ik heb bijvoorbeeld wel al eens een Nora Roberts gelezen, gewoon uit nieuwsgierigheid, en die zat goed in elkaar.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Van Saskia De Costers Net echt. De verkoop was niet slecht, maar hij kon beter. Misschien had ze last van de slagschaduw van Pfeijffer.”

Naar welk boek kijkt u uit?

“Ook al staan zijn drie recentste boeken nog ongelezen in mijn kast, toch zal ik me op 5 september Stephen Kings Holly aanschaffen. Wat ik zeker ook wil lezen is Het ijzeren graf van Hendrik Conscience en Het huwelijk van juffrouw Bonvoisin van de Franstalige Gentenaar Jean Ray. Het valt me op hoe de voorbije jaren heel wat Vlaamse klassieken opnieuw uitgegeven zijn, zoals Felix Timmermans’ Boerenpsalm bijvoorbeeld, vier romans van Stijn Streuvels bij Lannoo of Erfelijk belast en Een revolverschot van Virginie Loveling. Die boeken doen het opvallend goed in de winkel, en terecht natuurlijk, want het beste is al lang geschreven, zoals de boutade wil.” (lacht)