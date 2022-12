De Staatsveiligheid mist in Eric Goens een goede rekruut

Pedro Elias loopt langs de boekenkast van Het huis en zucht. Hij heeft nog maar net zijn oude sportmasker gevonden en daar ziet hij al de medische encylopedie van Larousse staan waar zijn overleden vader dagelijks in las. “Ik heb nu kippenvel op kippenvel. Dat masker-kippenvel zit hier.” Hij wijst naar zijn nieren. “En dat papa-kippenvel zit hier.” Hij laat zijn handen over de voorkant van zijn lichaam gaan. “Dat gaat hier een emotionele rollercoaster worden.”

Dat laatste is een overbodige opmerking. Wie het huis van Eric Goens betreedt, hierna Het Huis, weet dat hij de volgende 24 uur minstens één keer zal volschieten. Niemand in Vlaanderen die beter weet hoe hij een ander zijn binnenste moet uitbenen tot de brokken angst, verlangen en kinderverdriet zo van elkaar vallen, klaar voor op de barbecue.

In deze tweede aflevering van het nieuwe seizoen begint het al bij het vertrek, als Elias voorstelt om zelf naar Het Huis te rijden. Goens vraagt of hij dat wel zou doen, want heeft zijn vader niet ooit een rally-ongeluk gehad? “Ah, jij wéét dat”: het is de meest voorkomende zin in het programma na “Dat méén jij niet!”

Natuurlijk weet Goens dat, hij weet álles over zijn gasten. Niet alleen de namen van hun kinderen, maar ook die van hun hond, boekhouder en maîtresse. Hun dromen, hun twijfels, hun kijkcijfers en hun frituurbestelling. Hij draait hun lievelingsplaat als ze binnenkomen, zet de boeken die ze als kind lazen in zijn kast en heeft de familiefoto’s die ze al jaren zoeken in zijn living hangen.

De Staatsveiligheid mist in hem een goede rekruut, alleen jaagt Goens op verhalen in plaats van op terroristen. Soms moet hij die eruit sleuren, zoals in een vorig seizoen bij Theo Francken, maar in Elias vindt hij niet alleen een man die graag praat, maar ook wat te vertellen heeft. Niet iedereen durft op tv te praten over zijn dwangneuroses of te bekennen dat hij het graf van zijn vader nog niet heeft durven te bezoeken.

De twee gaan naar de frituur en wie staat daar incognito Elias’ vuurvreter te bakken? Rik Verheye! Alleen Garry Hagger ontbreekt om er helemaal het mooiste moment van te maken. De gast is een vast onderdeel van Het huis, maar doet net als de sportproef meer voor de opbouw van het tv-programma dan voor de kwaliteit van het gesprek. Het mooist blijft dit programma als er gewoon wordt gepraat. Niet van onderwerp naar onderwerp, zoals zo vaak op tv, maar van mens tot mens. Het interview als ambacht, een kunst van geven en nemen. Open hart Elias geeft, researchmaniak Goens neemt met zachte hand aan. De chemie tussen de twee zorgt voor een van de betere afleveringen die we al van Het huis zagen.

Elke maandag om 20.56 uur op Eén en op VRT MAX.