De speelplaats als jungle waar je moet overleven: ‘Un monde’ is Belgische inzending voor Oscars

“Een Belgisch debuut van wereldklasse, met piepjonge acteurs die uitblinken in naturel.” In een viersterrenrecensie haalde De Morgen deze week nog de wierook boven voor het regiedebuut van Laura Wandel. Deze wereldklasse mag Wandel nu ook gaan bewijzen voor de jury van de Oscars. De film is aangeduid als de Belgische kandidaat in de categorie Beste internationale film. Een commissie, die evenwaardig samengesteld is met leden van de Vlaamse Gemeenschap en leden van de Waals-Brusselse Federatie, koos unaniem voor Un monde.

De film, die sinds deze week in de cinema te zien is, draait rond de zesjarige Nora (Maya Vanderbeque), die voor het eerst naar de lagere school gaat. Een school waar haar oudere broer Abel (Günter Duret) rondloopt, maar ook gepest wordt. Nora staat voor de onmogelijke keuze: als ze zwijgt - zoals haar broer wil -, gaan de pesterijen verder. Als ze dit aanklaagt en erover spreekt - zoals haar vader wil -, wordt haar broer misschien nog meer het mikpunt. Opmerkelijk is ook dat dit speelplaatsdrama vanuit het perspectief van Nora gefilmd is en de camera op die hoogte staat, wat de kijker dwingt om alles vanuit de blik van het kind te bekijken.

De film ging eerder dit jaar in première op het filmfestival van Cannes in de ‘Un certain regard’-sectie, waarna Wandel meteen een staande ovatie kreeg. Un monde kreeg er ook de Fipresci-prijs (International Federation of Film Critics). Vorig weekend won Un monde ook al de prijs voor het Beste debuut op het Londense Filmfestival BFI. Daarnaast is de film ook al genomineerd in de categorie European discovery op de European Film Awards.

Shortlist

En dan volgen misschien ook nog de Oscars. In februari wordt bekendgemaakt welke films op de shortlist komen voor Beste internationale film. Als Un monde deze selectie haalt, mag Laura Wandel een maand later naar Los Angeles trekken. De 94ste Oscarceremonie vindt plaats op 27 maart 2022.

In een persbericht reageert de 37-jarige Laura Wandel verheugd op de nominatie. “Ik ben ontzettend trots dat Un monde werd verkozen als Belgische inzending voor de Oscars. Deze selectie is voor mij des te belangrijker omdat de film volledig geproduceerd en gerealiseerd werd in België, met een 100 procent Vlaamse en Franstalige productie en filmcrew.” Hoofdproducent is Dragons Films en coproducent het Gentse productiehuis Lunanime.

Un monde is sinds deze week uit in de bioscoop. In Nederland komt de film uit op 25 november, Frankrijk volgt op 5 januari. De film is ondertussen al een vijftiental landen verkocht, waaronder ook de Verenigde Staten.