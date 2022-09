De sociale horror van ‘Speak No Evil’ is ondraaglijk maar geweldig ★★★★☆

Zeggen dat we hebben ‘genoten’ van het Deense Speak No Evil is de waarheid geweld aandoen. Dat neemt niet weg dat regisseur Christian Tafdrup een uitstekend opgebouwde en slim in beeld gebrachte horrorfilm heeft afgeleverd.

Op vakantie in Toscane ontmoet het Deense gezin van Bjorn (Morten Burian) het Nederlandse koppel Patrick (Fedja van Huêt) en Karin (Karina Smulders). Zelfs al zegt hun zoon Abel (geboren zonder tong) niets, hun Hollandse ongeremdheid staat in schril contrast met de bescheiden beleefdheid van Bjorn, zijn vrouw Louise (Sidsel Siem Koch) en hun dochter Agnes. “Wat is het ergste dat kan gebeuren?”, vraagt Bjorn zich af wanneer ze na hun vakantie bij hun nieuwe Nederlandse vrienden worden uitgenodigd. Als kijker voel je dan al de ironiemeter in het rood gaan.

De wijze waarop Christian Tafdrup de unheimliche spanning tussen de twee families opbouwt is bewonderenswaardig, maar het zijn de herkenbare sociale ongemakken die Speak No Evil echt ondraaglijk maken: het stukje wild vlees dat hij Louisa aanbiedt, bijvoorbeeld, goed wetend dat ze vegetariër is. Het stapelt zich op, tot je als kijker, net als Bjorn en Louise, dreigt te bezwijken.

De snerpende violen op de soundtrack en de ongemakkelijke douchescène zijn overduidelijke knipogen naar Alfred Hitchcock, maar er zit ook een flinke geut Michael Haneke in. Zoals de Oostenrijker in Funny Games zijn getergde hoofdpersonages even een uitweg biedt uit de horror om ze er nadien meedogenloos terug in te zuigen, zo lijken ook Bjorn en Louise te kunnen ontsnappen uit deze sociale gruwel vooraleer ze er genadeloos terug worden ingezogen.