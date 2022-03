De shockrocker, het voetbalongeluk en de zeepbel: de beste series van het moment op Netflix, Streamz, Disney+ en VRT NU

Actrice Evan Rachel Wood, bekend van Westworld, Mildred Pierce en The Wrestler, voert al jaren een juridische strijd om de verjaringstermijn van huiselijk geweld en seksueel misbruik te verlengen. In de HBO-docu Phoenix Rising legt ze uit waarom ze dat doet. Wood doet er gruwelijk gedetailleerd het verhaal van de toxische relatie die ze er jarenlang op nahield met shockrocker Marilyn Manson.

Phoenix Rising, nu op Streamz

Gecrashte voetbalsters

‘’Yellowjackets’. Beeld /

Een vliegtuig met een groep tienermeisjes - het voetbalteam van een middelbare school op weg naar een belangrijke match - stort neer in de wildernis van Canada. Daarna spoelt Yellowjackets twintig jaar verder naar het moment waarop de overlevenden gechanteerd worden door iemand die dreigt de waarheid te onthullen over wat er zich destijds in de Canadese bossen afspeelde. En dat komen we in de afleveringen die volgen met mondjesmaat te weten.

Yellowjackets, nu op VTM GO

Zeepbelbedrijf

Jared Leto een Anne Hathaway in ‘WeCrashed. Beeld /

De tiendelige reeks WeCrashed vertelt het waargebeurde verhaal van het Amerikaanse WeWork, dat zich toelegde op het verhuren van kantoorruimte voor tech start-ups. Stichters Adam en Rebekah Neumann - rollen voor Jared Leto en Anne Hathaway - hadden na amper tien jaar een bedrijf van 47 miljard dollar in handen. Maar dubieuze beslissingen en getuigenissen over de toxische bedrijfscultuur lieten de zeepbel uit elkaar spatten.

WeCrashed, nu op AppleTV+