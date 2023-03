De serie naar bestseller ‘Fleishman is in Trouble’ goochelt spectaculair met man-vrouwperspectief

Je kunt niet zeggen dat we er niet voor worden gewaarschuwd. “Dit is een verhaal over alles”, zegt de verteller van Fleishman is in Trouble al ergens in het begin van de achtdelige dramaserie. Fleishman is in Trouble heeft wel iets weg van een liefdesbaby van Aaron Sorkin en Nora Ephron, twee meesters van moderne drama’s met veel IQ-punten en met virtuoze dialogen. De verteller heet Libby (Lizzy Caplan), een alter ego van de scenarioschrijver van de serie (en van de bestseller waarop die werd gebaseerd). En die auteur heet op haar beurt Taffy Brodesser-Akner. Voordat we verdwijnen in deze Lizzy-Libby-Taffy-driehoek, is het goed om bij het begin te beginnen.

Taffy Brodesser-Akner is een succesvolle schrijver voor Amerikaanse publicaties, eerst de glossy GQ en tegenwoordig de statige krant The New York Times. Naast scenarioschrijver is Brodesser-Akner ook producent van de serie. Haar ‘Dit is een verhaal over alles’ ligt op een of andere manier dicht bij de omschrijving van dat andere New Yorkse monument: de comedyserie Seinfeld, ‘a show about nothing’.

Niets of alles, de personages van Fleishman is in Trouble hebben het er maar druk mee wanneer ze rond hun veertigste worden geconfronteerd met een midlifecrisis, die ook hun carrière raakt. Libby kan haar angst voor een leven in stilstand, met overigens een liefhebbende man en twee kinderen, projecteren op haar oude studievriend Toby Fleishman (Jesse Eisenberg, The Social Network). Hij is ogenschijnlijk het vrije leven ingestapt na de scheiding van zijn vrouw Rachel (Claire Danes, Homeland).

Als alleenstaande vader en succesvol internist ontdekt hij dat hij een populaire vangst is in de New Yorkse wereld van de datingapps, die hier wordt beschreven met volle inzet van het journalistieke instinct van de auteur.

De eerste dominosteen in het verhaal valt om als Rachel de kinderen midden in de nacht bij Toby achterlaat, naar een mysterieus yogaoord vertrekt en zich niet op de afgesproken tijd weer meldt. Daar beginnen de ‘moeilijkheden’ voor Toby Fleishman, waarvan in de titel sprake is.

Essentieel voor (het boek en) de serie is dat we het verhaal over Rachel en haar aandeel in het mislukken van hun huwelijk leren kennen via Libby, en vooral vanuit het perspectief van Toby. Als kijker word je snel medeplichtig, terwijl je een soort beeld krijgt van een vrouw die haar carrière als theateragent boven haar gezinsleven stelt. Je hebt er een fenomenale actrice als Claire Danes in de rol van Rachel voor nodig om dat beeld dan uiteindelijk in de spectaculaire zevende aflevering te laten kantelen.

Dan krijg je het hele verhaal nóg eens te zien, met net even een andere blikrichting, die alles over Toby Fleishman op losse schroeven zet, ook met dank aan de subtiel schakelende Eisenberg. En Libby-Lizzy-Taffy? Zij houdt er boek aan over dat een bestseller en een hitserie wordt.

Fleishman is in Trouble, nu op Disney+.