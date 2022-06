De scifi-koning die met ‘For All Mankind’ opnieuw focust op de mensen in de machines

De eerste aflevering van het zopas aangevatte derde seizoen van de Apple TV+-reeks For All Mankind speelt zich af in het jaar 1996. Maar ook de opzet van de serie voelt als een vaag anachronisme. Waar de meeste hedendaagse tv-reeksen één lange vertelling over een heel seizoen uitspreiden en uitdiepen, houdt de serie het bij het klassieke ruimtesores-van-de-weekverhaal. En waar andere seriemakers vandaag verbeten pogen de nieuwe Sopranos, Mad Men of Fargo neer te zetten, heeft For All Mankind eens niet de pretentie auteurs-tv te zijn.

De verhalen die worden verteld in de reeks, over astronauten in een alternatief universum waar de ruimtevaart zich veel verder heeft ontwikkeld dan in de onze, zijn vertelsels over ruimtebases op de maan en bemande missies naar Mars in de nineties. Maar ze gaan ook, op een vrij soapy manier zelfs, over de levens van de bemanning.

In de eerste aflevering van het derde seizoen bijvoorbeeld gaat het centrale verhaal over een ruimtehotel dat dreigt in te storten door een botsing met een ruimtebrokstuk. Terwijl in de controlekamer het koude zweet van het gelaat van de eigenaars drupt, voltrekt er zich in de passagiersruimtes een huwelijksfeest.

Moore tijdens de Comic-Con in San Diego. Beeld Wikimedia

Mens en tuig

Dat is altijd al het handelsmerk van Ronald D. Moore geweest, de 58-jarige showrunner van de reeks. Al sinds hij in de nineties Star Trek hielp te maken, geeft hij de mens een centrale plaats in het tuig. “Het was iedere week een zinnespel, over een ensemble van personages”, zei Moore een jaar of tien geleden in een interview met de officiële Star Trek-website. “Er werden sciencefictionideeën in verkend, maar ook sociologische en morele ideeën.”

In 1990 werd Moore een van de vaste scenaristen van tv-reeks Star Trek: The Next Generation (1987-1994), waarna hij een van de showrunners werd van opvolgers Star Trek: Deep Space Nine (1993-1999) en Star Trek: Voyager (1995-2001). Maar eerst had zijn scenario voor een Next Generation-aflevering, die de jongeling ongevraagd had geschreven en via een netwerkje van kennissen bij de makers van de reeks was beland, zeven maanden op de slush pile gelegen, de stapel ongevraagde manuscripten waarnaar de vaste schrijvers pas eens gaan kijken als ze écht zonder ideeën zitten.

Gelukkig gebeurde dat, en Moores scenario werd de aflevering The Bonding. Waarna de carrière van de man, een kwarteeuw eerder geboren in het 4.500 inwoners tellende dorpje Chowchilla, California, meteen gelanceerd was. Het was het soort leven waarvan hij als nerdy kind en tiener al droomde, zei Moore in een interview met The Hollywood Reporter: “Ik bouwde modellen van alle mogelijke Amerikaanse ruimtetuigen. Ik stuurde brieven naar NASA met suggesties en tekeningen van ruimtetuigen.”

Battlestar Galactica

Die tien jaar Star Trek waren nog maar een aanloopje voor de vele andere genrereeksen die de sciencefictionnerd naar het scherm zou brengen. Zoals Roswell (2000-2002), een tienersoap waarin de jongeren van dienst toevallig aliens waren. In 2003 hielp hij ook HBO-reeks Carnivàle maken, een serie met in volkswijsheden gewortelde bovennatuurlijk elementen.

De reeks waarmee hij écht naam maakte, was de reboot van Battlestar Galactica. Die bracht hij tussen 2003 en 2009 naar het scherm. Moore vertelde opnieuw het verhaal van de ruimtevloot die de laatste telgen van het menselijke ras transporteerde en het vlaggenschip dat hen moest beschermen tegen aanvallen van het vileine Cylon-ras. Hij maakte komaf met het campy sfeertje van de oorspronkelijke reeks (1978-1980) en zette een duistere vertelling neer.

“Ik wilde iets wat iets meer geworteld was in de realiteit”, vertelde Moore destijds tegen Wired. “Ik wilde er een commentaar mee maken op de samenleving, op een veel agressievere manier dan in het werk dat ik hiervoor had gemaakt.”

Die poging om ‘ware’ sciencefiction naar een tv-reeks te brengen, de soort die iets zegt over onze huidige wereld via een toekomstige of alternatieve versie ervan, kenmerkt het volledige werk van Moore. Ook wat hij na Battlestar Galactica deed, zoals de scifi-horrorserie Helix (2014-2015), de Philip K. Dick-verfilming Electric Dreams (2017-2018) en de alt-historyserie Outlander (2014-2022). Hij is vandaag een merk op zich onder scifi-nerds.

Synthese

In zekere zin is For All Mankind een synthese van alles wat hij ervoor heeft gedaan. De reeks heeft de technologische bravoure en de wat brave persoonlijke vertellingen van een Star Trek, maar graaft ook diep in de ideeën die ze exploreert. En het is nog niet afgelopen: Moore had een plan klaar voor een reeks van minstens zeven seizoenen, waarbij er iedere jaargang een sprong van tien jaar vooruit in de tijd wordt gemaakt.

“Ik wilde dit altijd aanpakken als een generationeel verhaal”, vertelde hij aan Apple Insider. “Als ik echt een verhaal wilde vertellen over de uitbreiding van de ruimteprogramma’s, dan moest het decennia overspannen. Het leek me interessant om een groep personages te volgen, sommige van hen te zien opgroeien en andere ook oud te zien worden en te zien sterven.”

