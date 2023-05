De schoonheid van een wereld in chaos: concertfilm van Lou Reeds album ‘Berlin’ heruitgebracht

‘Vaarwel, Lou’, schreef Rolling Stone in 1973 in een vernietigende recensie van Lou Reeds Berlin. Drieëndertig jaar later speelde Reed het album – het verhaal van een drugsverslaafd koppel in Berlijn – integraal live, om de klassiekerstatus van Berlin te cementeren. Julian Schnabels concertfilm toont waarom.

“Een ramp die de luisteraar meeneemt in een gestoorde en ontaarde wereld van paranoia, schizofrenie, achteruitgang, door pillen veroorzaakt geweld en zelfmoord”, schreef Rolling Stone vijftig jaar geleden. “Reeds enige excuus voor dit soort performance kan alleen maar zijn dat dit zijn laatste kans was op een ooit zo beloftevolle carrière. Vaarwel, Lou.”

Rolling Stone was lang niet het enige medium dat in 1973 Berlin met de grond gelijkmaakte. Lou Reeds derde soloalbum verscheen nauwelijks een jaar na het door David Bowie geproduceerde Transformer, dat hits als ‘Walk on the Wild Side’ en ‘Perfect Day’ herbergde. Wie de twee albums na elkaar beluistert, is geen getuige van een onomkeerbare stijlbreuk, maar de heldere melodieën van Transformer moeten op Berlin wel plaats ruimen voor giftige, rauwe, soms hoekige songs over Jim en Caroline, een drugsverslaafd koppel in Berlijn.

Luister naar ‘How Do You Think It Feels’: de opening brengt heel even ‘Walk on the Wild Side’ in herinnering, maar dwarse drums en een groteske gitaar sturen de song meteen een andere kant uit. Dat verrassingseffect komt nog duidelijker naar voren in Julian Schnabels concertfilm Lou Reed: Berlin, uit 2008, waarin de gitaarsolo nog langer en nog scherper klinkt dan op plaat.

Lou Reed: Berlin, dat tien jaar na Reeds overlijden en vijftig jaar na de release van Berlin opnieuw in de bioscoop komt, toont de concertreeks van Reed in St. Ann’s Warehouse in Brooklyn uit 2006: het was de eerste keer dat hij Berlin integraal live bracht. (Later op de tournee zou hij ook in Vorst Nationaal passeren.) Reed en producent Bob Ezrin – die live dienstdeed als dirigent van het Brooklyn Youth Chorus – hadden al tijdens de opnames van Berlin plannen voor een voorstelling op basis van de plaat, maar de harde kritieken en tegenvallende verkoopresultaten (in de VS) deden hen daarvan afzien.

De concertreeks in Brooklyn is geen musical, maar maakt wel gebruik van impressionistische kortfilms die Lola Schnabel, de dochter van kunstenaar-regisseur Julian, draaide. Met actrice Emmanuelle Seigner als de gedoemde Caroline. Die woordeloze, droomachtige beelden treden nu en dan op de voorgrond in Lou Reed: Berlin, maar in de eerste plaats blijft dit een concertregistratie: de focus ligt op Reed zelf, op zijn band, en nu en dan op de backingvocalisten, in de gedaante van Sharon Jones (van The Dap-Kings), die in ‘Oh, Jim’ een glansrol krijgt, en Anohni Hegarty (van Antony & The Johnsons), die in ‘Caroline Says (II)’, mag schitteren.

Catharsis

Ook live opent Berlin met de jazzy piano uit de titeltrack, maar de songs klinken nog iets potiger. De plaat, die in Londen en New York werd opgenomen, creëert de sfeer van een rokerig Berlijns cabaret (Lola Schnabels beelden knipogen nu en dan ook naar Cabaret, de verfilming van Christopher Isherwoods The Berlin Stories), en als luisteraar lijk je achteraan in de zaal te staan alvorens steeds meer in het verhaal van Jim en Caroline te worden gezogen. Het concert is directer: minder sfeervol, maar wel krachtiger. In ‘The Kids’, waarin Carolines kinderen bij haar worden weggenomen, klonk Reed in 1973 eerder gelaten, bijna fatalistisch. In Brooklyn spreekt hij de tekst venijnig uit, als een aanklacht, terwijl het geschrei van baby’s, dat het nummer zo typeert, nog steeds doorklinkt op de achtergrond.

Ook songs als ‘Men of Good Fortune’, met een lange gitaarsolo die Reed uit zijn snaren trekt en drums die zich buiten het keurslijf van de melodie meppen, worden op het podium van St. Ann’s Warehouse grootser. De finale van afsluiter ‘Sad Song’ klinkt live zelfs nog extatischer, als de verlossende catharsis na Carolines zelfdoding in voorganger ‘The Bed’. Het is een song die je het gevoel geeft dat het personage, na haar ellendige leven, alsnog rust en vrede heeft gevonden in de dood.

Dertig jaar na de release van Berlin zou toenmalig burgemeester Klaus Wowereit van Berlijn zijn stad typeren als “arm, aber sexy”, en dat is eigenlijk ook al het portret dat Reed van de Duitse hoofdstad schetst. Berlin speelt zich af in volle Koude Oorlog – de eerste woorden zijn “In Berlin, by the Wall” – en het decor is een stad in verval, maar het is net die decadentie die Reed zo lijkt te fascineren. “De grootste culturele extravaganza die je je kunt inbeelden”, zou David Bowie de stad later omschrijven, nadat hij en Iggy Pop er enkele jaren na de release van Berlin naartoe verhuisden en er enkele van de beste hoofdstukken uit hun oeuvre – Low en “Heroes” (allebei 1977) in het geval van Bowie, Lust for Life (1977) in het geval van Iggy – zouden produceren.

De vernietigende kritieken van Rolling Stone en Creem (“Het verhaaltje is beroerd”, vatte recensent Robert Christgau samen) doen vermoeden dat Reed met Berlin, zoals zijn gewoonte was, voorliep op de rest van de wereld: hij zag schoonheid waar de rest van de wereld chaos zag, menselijkheid in wat critici niets meer dan monsterlijke ellende vonden. Op de planken van St. Ann’s Warehouse, drieëndertig jaar later, leek iedereen het eindelijk te hebben begrepen: Berlin is een avant-gardistisch meesterwerk.

Lou Reed: Berlin, vanaf 17 mei in de bioscoop.