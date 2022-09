‘De schaal van Pascale’: voor ik me verder kon laten betoveren, klonk het: ‘Vier, drie, twee, één… Stop!’

Ik was benieuwd naar het nieuwe programma van Pascale Naessens. Sinds ik haar ooit als beginnend journalist moest opbellen met een risqué vraag die ik hier niet zal herhalen, en ze daarop met zo veel humor en zelfrelativering reageerde, heb ik haar voor eeuwig in mijn hart gesloten. Toen ik haar jaren later opnieuw aan de lijn had, was ze nog altijd vriendelijk: dat maak je niet met elke BV mee. Zoals de Amerikaanse schrijfster Maya Angelou zei: “I’ve learned that people will forget what you said, people will forget what you did, but people will never forget how you made them feel.” Die uitspraak is niet voor niets een inspirational quote geworden.

In De Morgen Magazine vertelde Pascale Naessens dat ze VTM had gevraagd om alleen te bellen voor een programma over keramiek. En kijk, De schaal van Pascale is een realitywedstrijd van de sympathiekste soort geworden. Het doel: de beste pottenbakker van Vlaanderen worden. Het gaat om een vooralsnog onverdachte ambacht – tenzij je iets tegen beendermeel hebt in porselein, maar gisteren werd er met klei gewerkt. Er is geen achterbaks gedoe, want het zijn alleen maar aardige deelnemers. Allemaal hebben ze een persoonlijke reden om mee te doen en zijn ze bereid die te delen met de kijker.

Zelfs de jury is mild. Om een idee te geven, de vileinste uitspraak in deze aflevering kwam van meester-keramist Rudie Delanghe: “Als het kapot is, is het voor mij: vuilbak.” Ook de Deense Amerikaan Tortus is een en al vriendelijkheid. Wel zorgde presentator-lieverik Kürt Rogiers even voor een cringe momentje, toen hij kiele-kiele deed bij de blote voeten van een kandidate. Aller-aller-liefste Kürt, ik zal altijd een boon voor je hebben en snap dat je er niets mee bedoelde, maar iemand moet het zeggen: denk aan je voorbeeldfunctie en doe dat nou niet.

Net als in Bake Off Vlaanderen werken de kandidaten naarstig aan hun tafels, in een even mooie groene, idyllische omgeving om in uit te blazen als ze een moeilijk momentje krijgen – en reken maar dat er altijd iemand het even lastig krijgt, het blijft tenslotte een afvalrace. Deze keer was dat Jean-Yves. Zijn vaas brak tijdens het bakken in de oven. Klei op klei is een risico, zo weet ik nu.

Dankzij De schaal van Pascale leerde ik ook dat je de klei moet centreren op de draaitafel vooraleer je goed en wel aan het draaien kan. Ik genoot verder van de beelden waarop zo’n hompje draait en draait en stilaan vorm krijgt, of gewoon weer in elkaar stuikt. Zoals je kan blijven kijken naar filmpjes over hoe dingen gemaakt worden. Maar voor ik me verder kon laten betoveren, klonk het: “Vier, drie, twee, één… Stop!” Want geen bakwedstrijd zonder aftelmomenten. Ik snap dat het tv-format ervoor zorgt dat je supportert voor je favoriet en zo blijft kijken. Toch wil ik ook een ander programma over potten bakken, nu de keramiek nog hot is. Met Pascale Naessens, zonder afvalrace.

De schaal van Pascale, elke dinsdag om 20.35 uur op VTM