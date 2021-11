De scenaristen van ‘Undercover’ staan op een dieet van Amerikaanse crimi’s, met een snuifje Jef Geeraerts

In populaire Amerikaanse tv-fictie is het bijna vaste canon geworden dat de held, ergens in de loop der seizoenen, op een gegeven moment zal moeten samenwerken met de slechterik. Mulder moest met zijn nemesis Krycek op schok in The X-Files. Voormalig booswicht Negan werd gelouterd tot antiheld in de recentste seizoenen van The Walking Dead. En kijkers die ooit de actiereeks 24 hebben gevolgd, zullen zich wellicht herinneren dat Jack Bauer tot twee keer toe, in de tweede en derde jaargang, moest samenwerken met Nina Myers, de dubbelspion die aan het einde van seizoen één zijn vrouw had vermoord.

Het is een Amerikaans cliché en dus moest het ook in Undercover zitten: is undercoveragent Bob Lemmens (Tom Waes), zoals we in deze rubriek al eerder hebben vastgesteld, immers niet gewoon de Jack Bauer van de Lage Landen, alleen met een hemeltergend saaie naam? Natúúrlijk moesten de twee tegenpolen dus met elkaar samenwerken, we zitten namelijk alweer in het derde seizoen van de reeks.

Het was, om de schwung er een beetje in te houden, zowat de beste beslissing die de scenaristen konden maken: xtc-pillenbaas Ferry Bouman (Frank Lammers), de ware spilfiguur van de reeks, bleef vorig jaar wat te ver op de achtergrond terwijl de cameralens inzoomde op een niet bijster opwindende clan van West-Vlaamse keuterboertjes die ook meedogenloze internationale wapenhandelaars waren.

De criminele bende waarin Bob en Ferry deze keer samen moeten infiltreren, Turkse drugsmaffia ergens in het noorden van de provincie Antwerpen, is alvast een pak boeiender. En dankzij Lammers’ explosieve vertolking van Ferry komt het bijna onmiddellijk tot een clash der ego’s, zowel verbaal als ter hoogte van de in de twee eerste afleveringen al meerdere keren bijna botsende voorhoofden. Nieuw target Leyla Bulut (de Nederlandse actrice Nazmiye Oral) straalt een priemende, meedogenloze, intelligente kalmte uit, die dreiging binnenbrengt in iedere scène waarin ze verschijnt.

Naast het dieet van Amerikaanse crimi’s waaraan de scenaristenploeg van showrunner Nico Moolenaar een pak motieven in hun vertelling hebben ontleend, durf ik er gif op innemen dat ze ook wel eens iets van Jef Geeraerts hebben gelezen. Met name de Vincke en Verstuyft-misdaadromans van de in 2015 overleden schrijver waren bevolkt met onaffe, door hun ervaringen gezandstraalde karakters, die gebukt liepen onder hun eigen falen. En dus nog meer op het spel zetten in hun gedrevenheid om die echecs weer goed te maken.

Die kwaliteit schuilt in dit derde seizoen van Undercover ook in de premisse van het verhaal: zowel Lemmens zelf als zijn voormalige baas Patrick Dierickx (Jeroen Van der Ven) is zo met een bijna misdadige verbetenheid een pad naar verlossing ingeslagen. Het verleent de reeks, die in de afgelopen twee seizoenen de kwaliteiten van Amerikaanse actiecrimi’s naar de heidegrond bracht, weer een welgekomen ‘Vlaamser’ cachet.

Undercover, elke zondagavond op Eén.