De saboteur treedt steeds verder in het voetlicht: dit was aflevering vijf van ‘De Mol’

Stuntvliegtuigen, hotdogs en digitale bezoekers. De Morgen speurt mee naar de saboteur in het nieuwe seizoen van De Mol. Dit zijn de markantste momenten en theorieën uit aflevering vijf. Opgelet: spoilers!

Het molboekje van De Morgen: Favoriete quote: ‘Met kerekewere ben ik niets.’ Net voor de eliminatie maakt Thomas duidelijk dat West-Vlamingen onderling ook weleens een Babylonische spraakverwarring ervaren. De woordenschat van zijn streekgenot Lieselot is hem in het heetst van de strijd niet altijd even helder. Vogel van de week: de hespmus. Een ingenieuze taalconstructie die Comfort in het leven roept wanneer ze probeert om geblinddoekt een rebus op te lossen. Het juiste antwoord, hummus, komt pas later. De mol: Thomas. Toegegeven, de hamvraag in deze rubriek had de voorbije weken zoveel verschillende antwoorden dat het molboekje even aanvoelde als een bingoformulier. Maar een slimme speler als Thomas die lang op de achtergrond bleef en het vertrouwen van zijn reisgenoten won, is een ideale mol.

“We zijn over halfweg. Ik denk dat het nu een fase is waarin je stilaan moet weten wie de mol is.” Net voor hij zijn vijfde eliminatietest invult, slaakt twintiger Ruben een zucht. Al 12 dagen doet een gewiekste reiziger zijn uiterste best om alle groepsspelen ongemerkt in het honderd te doen lopen. Dat lukt aardig: van de 64.600 euro die tot op heden te verdienen viel, belandde slechts 16.820 euro effectief in de pot.

Ruben beweert dat hij geen idee heeft wie de mol is en heropent daarmee het debat over welke groep het makkelijker heeft om de saboteur te ontmaskeren. Kandidaten gaan wekenlang samen op reis en krijgen daardoor veel meer informatie, maar ze missen wel het zorgvuldig gemonteerde overzicht dat de televisiekijkers op zondag voorgeschoteld krijgen. Hoewel de vraag geen sluitend antwoord kent, is de ongefilterde blik van de kandidaten in de vijfde aflevering wel degelijk jaloersmakend.

Beeld Play

Voor de eerste proef krijgen alle deelnemers versterking vanuit België. Hun geliefden verschijnen op tablets die op rondrijdende robots gemonteerd zijn en volgen het spel zo via een videoverbinding. Het ziet er wat uit als een bètaversie van Westworld, maar veel tijd voor hilariteit over de knullig aangeklede robots is er niet. Thomas, Ruben en Lieselot worden geblinddoekt en moeten met behulp van hun digitale geliefden een eetfestijn in goede banen leiden. Per vijf hotdogs die ze naar een hongerige Amerikaan brengen, verdienen ze 500 euro.

Dat is minder evident dan het lijkt. De ingrediënten kunnen enkel vrijgespeeld worden door kleine opdrachten tot een goed einde te brengen. Zo moeten ze dilemma’s oplossen, het juiste vlees uit een pan vissen en morsecodes herkennen. Hoe de spreekwoordelijke worst precies gemaakt wordt, krijgt de kijker niet echt te zien. In de montage lijkt vooral Lieselot het moeilijk te hebben om met haar bezoeker te communiceren, maar het is niet helder wie de meeste fouten maakt en het grootste deel van de tijd verspeelt. Uiteindelijk belanden slechts vier hotdogs in de maag van de hongerige Amerikaan. Een pover resultaat in een haalbare opdracht, al maalt de mol daar waarschijnlijk niet om.

Terwijl het eetfestijn aan de gang is, tasten Comfort, Lancelot en Toos verderop in Tucson eveneens in het duister. Zij doen geblinddoekt inkopen in een lokale supermarkt en laten zich door hun gerobotiseerde bezoekers langs de winkelrekken gidsen. De weg naar een mogelijke opbrengst van 4.000 euro ligt alleen bezaaid met communicatieproblemen en dwaalsporen. Om te ontdekken welke ingrediënten ze nodig hebben, moeten ze allereerst rebussen oplossen. Dat levert taalkundig ingenieuze constructies als ‘hespmus’ op, maar ondertussen gaat wel een aanzienlijk deel van het batterijniveau van de robots verloren.

Beeld Play4

Kandidaten in het nauw maken overigens gekke sprongen. In een onbezonnen poging om 1.000 euro extra te scoren, stoot Lancelot een toren met cornflakesdozen om. Daardoor ligt hij uit het spel en gaat 2.000 euro van de inzet in rook op. Lancelots jeugdige en schijnbaar ondoordachte bravoure zou ook een dekmantel voor een sabotageactie kunnen zijn, maar doorgaans gaat de mol iets minder opzichtig te werk. Comfort verdoet bijvoorbeeld opvallend veel tijd door haar robot kwijt te spelen en kan uiteindelijk slechts 400 euro verzilveren. Toos behaalt eenzelfde score.

In het tweede grote spel van de aflevering is het evidenter om de prestaties van de kandidaten te beoordelen. Thomas, Lieselot en Lancelot krijgen de grootste verantwoordelijkheid en kunnen 4.500 euro verdienen door drie filmtitels te raden. Ze kunnen drie tips vrijspelen door een hindernissenparcours met een drone af te leggen. Voor een vierde en doorslaggevende tip moeten ze beroep doen op de hulp van Comfort, Toos en Ruben. Zij zitten achterin een sportvliegtuig en beschrijven aan hun medekandidaten welke stunts de piloot uitvoert. Als de spelers op de grond de opeenvolging van de stunts herkennen, kunnen ze een deel van de film bekijken. Als ze fout gokken, krijgen ze een fragment uit een willekeurige film te zien.

Het is een spel waarin vooral Thomas de aandacht naar zich toe trekt. Hij heeft het erg moeilijk om de drone te besturen en laat later cruciale informatie over het juist gekozen filmfragment uit Hook achterwege. Uiteindelijk wordt slechts één film correct geraden, enkel omdat Lieselot en Lancelot even de lakens uitdelen.

Net voor de vijfde eliminatie wordt nog een laatste keer geld verbrast. De kandidaten op de grond krijgen te horen dat een van de andere groepsleden mogelijk helemaal niet in het sportvliegtuig zat. Als ze juist kunnen inschatten of dat klopt, verdienen ze pasvragen en 1.500 euro voor de groepspot. Voor de mol is het opnieuw interessanter om op de grond te staan en zo mee op de beslissing in te kunnen wegen. Misschien is het dan ook niet zo opvallend dat Lieselot, Lancelot en Thomas een verkeerde keuze maken. Laatstgenoemde ‘kandidaat’ geeft daarbij de doorslag.

Beeld Play4

Aan het eind van de aflevering krijgt Lieselot het rode scherm te zien. Na een misser in de eerste aflevering liet de altruïstische slager uit West-Vlaanderen pasvragen en vrijstellingen systematisch links liggen, maar met sympathiepunten koop je geen overwinning in De Mol. Wie Lieselot volgende week mist, kan zich troosten met de gedachte dat het spel alleen maar interessanter wordt naarmate er kandidaten afvallen. Want de mol eist steeds meer schermtijd op en treedt verder in het voetlicht.