‘De roman is nog maar een kort leven gegund’: toppers en tegenvallers bij boekhandel Scheltema

Wat doet het goed bij jullie?

“Je kunt op verschillende manieren kijken, op kortere of langere termijn. De best verkochte roman van het voorbije halfjaar is Aleksandra van Lisa Weeda. Wat het ook ongelooflijk goed doet is het werk van Édouard Louis, met meest recentelijk Veranderen: methode, net als Wormmaan van Mariken Heitman, omdat ze net de Libris heeft gewonnen natuurlijk. Wanneer we het over non-fictie hebben, is dit het jaar van De zeven vinkjes van Joris Luyendijk, waarin hij het heeft over de privileges van de witte man. Iedereen heeft er wel een mening over, en daardoor is het nog steeds in trek.”

En wat met de Vlaamse auteurs?

“Dimitri Verhulsts nieuwe roman Hebben en zijn werd in eerste instantie niet zo goed gerecenseerd, maar daar trekken zijn fans zich niets van aan. Die willen het sowieso lezen. David Van Reybroucks Revolusi is inmiddels anderhalf jaar uit, heeft meer dan een half jaar in onze top 10 gestaan, en verkopen we ook de komende maanden nog dagelijks, verwacht ik. En Paul Verhaeghe uiteraard, diens Intieme vreemden viel erg goed in de smaak tijdens de Maand van de Filosofie in april.”

Ziet u bepaalde trends?

“Toch vooral dat er steeds meer in het Engels gelezen wordt, ­zeker ook young­adult­literatuur. En het succes van alles wat met diversiteit te maken heeft. Ik noemde Heitman en Louis al, maar denk ook aan Komijnsplitsers van Marieke Lucas Rijneveld, waardoor we voor het eerst sinds lange tijd een poëziebundel als ­bestverkopende boek hadden. In de non-fictie zie je dat terug in het succes van Het begin van alles van David Graeber en David ­Wengrow, die anders naar de geschiedenis aankijken.”

Van welk boek had u meer verwacht?

“Het valt me op dat de roman nog maar een heel kort leven gegund is. Dat vind ik jammer. A.F.Th. van der Heijdens Stemvorken is vorig jaar rond deze tijd verschenen. Dat heeft drie maanden redelijk goed verkocht, en toen was het gedaan. Het boek lag op een grote stapel, maar niemand die het nog meenam.”

Waar kijkt u naar uit?

“Naar Het gouden uur van Wytske Versteeg, een auteur om in de gaten te houden. Tom Hoflands De menseneter ligt ook klaar. Ik las een voorpublicatie die alvast naar meer smaakte.”

Top 10 best verkochte boeken bij Scheltema

FICTIE

1. Mariken Heitman, Wormmaan

2. Édouard Louis, Veranderen: methode

3. Mieko Kawakami, Borsten en eitjes

4. Dimitri Verhulst, Hebben en zijn

5. Splinter Chabot, Als de hemel genoeg ruimte heeft

NON-FICTIE

1. Hannah Bakx en Roos Hamelink, Amsterdam in 10.000 stappen

2. Roxane van Iperen, Eigen welzijn eerst

3. Eva Rovers, Nu is het aan ons

4. David Graeber en David Wengrow, Het begin van alles

5. Iwan Driessen, Stephanie Lücken en Pieter Smits, Rijsel – Het kookboek