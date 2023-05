De reis van een held met groene pinnenmuts: waarom ‘The Legend of Zelda’ zo’n belangrijke videogame is

Een nieuwe Zelda-game, een nieuwe mijlpaal in de branche: zo is het al 36 jaar lang. Dat bewijst ook Tears of the Kingdom, de nieuwste, creatiefste aflevering tot nog toe. Wat verklaart de populariteit van de heldfhaftige knaap met groene pinnenmuts?

Wanneer geestesvader Shigeru Miyamoto, tevens bedenker van Mario, een nieuwe aflevering in de langlopende Zelda-reeks lost, geldt dat als hoogdag in videogameland. De 70-jarige Japanner deed als kind niets liever dan de velden, bossen en grotten rond thuisstad Kyoto te verkennen, zónder kaart. Dat gevoel van avontuur en ontdekking wou de videogamemaker vatten in een virtuele omgeving.

In 1986 kwam het ervan: het debuut van een heroïsche zwaardvechter in groene tuniek en beige leggings voor het Nintendo Entertainment System (NES). Sindsdien is iedere daaropvolgende aflevering geroemd om haar innovatieve, non-lineaire spelontwerp, memorabele personages en iconische deuntjes. En dus deden ze de kassa’s rinkelen met in totaal zo’n 140 miljoen verkochte exemplaren, inclusief spin-offs en kleinere titels.

Hoewel iedere game een eigen uniek universum en plot bevat, volgen ze inhoudelijk telkens eenzelfde stramien. Hoofdpersonage Link – zo destijds genoemd omdat hij een ‘link’ vormt tussen game en realiteit – krijgt steevast de penibele taak om prinses Zelda te redden uit de greep van Ganon, zeg maar een allegorie van het kwaad, en in één adem ook koninkrijk Hyrule.

In ‘Tears of the Kingdom’ kan je zelf voertuigen allerlei ineenflansen, zoals een zeilbootje. Beeld Nintendo

Ook gameplay-technisch zijn er telkens parallellen. Tijdens Links queeste dien je naast het obligate hak- en kapwerk met je Master Sword ook breinbrekers op te lossen in een van de vele, thematisch aangeklede kerkers, die altijd een labyrintstructuur hebben. Klinkt intimiderend voor beginnelingen, niet het minst door zijn altijd imposante schaalgrootte, maar Zelda-games streven naar toegankelijkheid. “Iedereen moet ervan kunnen genieten, ongeacht je vaardigheidsniveau”, maakt Miyamoto zich sterk.

Beste game ooit

Het in 1998 verschenen Ocarina of Time voor de Nintendo 64 voert vandaag nog steeds de Metacritic-lijst aan, een website die scores van diverse media bijhoudt, en mag zich dus officieus de beste game ooit noemen. In een tijdperk waar 3D-graphics zich nog in een eerder primitief stadium bevinden, springt deze titel ver boven de concurrentie uit met zijn even rijke als boeiende spelwereld en gedurfde keuzes rond tijdreizen.

Beeld uit Ocarina of Time': volgens velen nog altijd de beste 'Zelda'-game en mogelijk een van de beste games ooit tout court. Beeld Nintendo

De afleveringen die het komende decennium volgen, borduren met brio voort op datzelfde patroon, maar voegen telkens interessante twists toe. The Wind Waker (2003), geprezen om zijn schijnbaar gehandtekende looks, ruilt de weidevlakten in voor wilde wateren die je op de rug van een sprekende zeilboot dient af te varen. Skyward Sword (2011) verkiest dan weer het luchtruim en maakt hevig gebruik van de bewegingsgevoelige Nintendo Wii-afstandbediening: zo bootst Link jouw gezwabber na op het scherm – met gemengd succes.

Het is pas in 2017, wanneer Nintendo zijn succesvolle draagbare Switch-console lanceert, dat het alle registers opentrekt met Breath of the Wild. In dit actie-avontuur poten de Japanners Link neer in een overweldigend, van schoonheid vergeven spelgebied zonder grenzen, waarin je al te gemakkelijk verloren kan lopen. En dat voor honderden uren.

Kies je eigen avontuur

Op zich is zo’n open wereld niets nieuws, wel integendeel. Steeds meer gamehuizen opteren voor zo’n aanpak, daarbij prat gaand op immersie en vrije keuze. Maar in de praktijk bulkt dat type game vaak van de repetitieve taakjes, waardoor de ervaring meer wegheeft van een to-dolijst afvinken dan een groots avontuur. Kwantiteit boven kwaliteit, dus. Bij Breath of the Wild laat Nintendo de speler ongebreideld exploreren zonder daarbij diens handje vast te houden, en dat gaat met vallen en opstaan. Maar het resultaat is wel dat iedere speler een totaal unieke ervaring kan voorleggen, als is het een Choose Your Own Adventure-boek.

'Tears of the Kingdom' speelt zich goeddeels af in het luchtruim op zwevende platformen. Beeld Nintendo

Los van die gigantische, diverse open wereld, introduceert Nintendo nog enkele opvallende nieuwigheden, zoals de mogelijkheid om te kokkerellen met bijeengesprokkelde ingrediënten om Link allerlei voordelen te bieden. De ingrijpendste toevoegingen zijn dan weer de op fysica geënte puzzels of manieren om vijanden te verschalken, waardoor er nooit één juiste manier is om een obstakel te overwinnen, au contraire: creativiteit en strategisch denken worden te allen tijde beloond.

Extra dimensie

Vandaag, zes jaar na Breath of the Wild, lost Nintendo het hoogst geanticipeerde Tears of the Kingdom, een vervolg dat een extra ingenieuze dimensie toevoegt aan de bestaande formule. Waar die eerste vooral de ontdekkingsreiziger vrij spel geeft, mikt die laatste meer op uw innerlijke Bob de Bouwer. Gaandeweg speelt Link enkele vaardigheden vrij waarbij de enige beperking je eigen verbeelding is. Zo is de protagonist in staat om allerhande voertuigen en wapens ineen te flansen met rondslingerende voorwerpen, een beetje zoals in het vooral bij de jeugd hyperpopulaire Minecraft.

Iedere Zelda-titel uit de hoofdreeks vormt op de een of andere manier een mijlpaal in de videogame-annalen, zoveel is zeker. Dat Nintendo met Tears of the Kingdom opnieuw nieuwe hoogtes verkent – ook letterlijk, want de de game speelt zich goeddeels in de hemel af, op grote zwevende platformen – en van een speeltuin een heus pretpark maakt, zet vooralsnog geen rem op een haast feilloos parcours.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom is verschenen voor de Nintendo Switch.