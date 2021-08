‘De redders’ zou in tijden van Vlaamse Televisie Sterren armworstelen met ‘Instafamous’ om de ‘crap van het jaar’-award

Ik weet niet hoe het is kunnen gebeuren, maar het valt niet goed te praten. Het moet zijn dat de hoge piefen van de zender die 70-plussers halsstarrig VT4 blijven noemen extreem mild zijn. Misschien kampt de kwaliteitscontroleur met een paddoverslaving of is de kat van de producer tijdens het telewerken op een verkeerde knop gaan staan, waarna De redders op televisie is gekomen, wat nooit had mogen gebeuren.

De eerste aflevering van De redders, een nieuwe soapserie, was een brute aanslag op mijn wenkbrauwen. Ik heb mij een recordaantal keer een kramp gefronst tijdens wat aangekondigd was als Bondi Rescue op z’n Vlaams, als Baywatch in Mariakerke. Dat laatste is een verdienstelijke poging van een marketeer om bagger te verpatsen, terwijl De redders gewoon de strandreddervariant van De buurtpolitie is.

Andy Peelman speelt er niet in mee. Tot daar het goede nieuws. De redders is een fictieve docusoap met acteurs die je bezwaarlijk acteurs kunt noemen. Julie Vermeire en Laurins Dursin zijn gescout op TikTok en spelen redders die actief zijn op het strand van Oostende-Mariakerke, “klaar om vakantiegangers uit benarde situaties te redden op het strand of op zee”. Héél erg spannend allemaal, al zou ik vooral de acteerkwaliteiten van Julie Vermeire een reddingsboei willen toewerpen.

De redders is één groot cringefest, een tv-show die in tijden van Vlaamse Televisie Sterren zou armworstelen met Instafamous om de ‘crap van het jaar’-award. In de eerste aflevering zat er een kind vast tussen de rotsen en kwam er een mand met croissants in beeld. Dat was het. Ik heb oprecht medelijden met de veelal jonge, onbekende gezichten die bij hun eerste grote opdracht een script onder de neus kregen dat geschreven is op maat van lagereschoolkinderen.

Ik heb evenzeer medelijden met al wie met goede intenties naar De redders zal kijken, maar daar mogelijk een trauma aan zal overhouden en nooit meer Oostende zal willen bezoeken, hoewel dat best een mooie stad is. Of het kan keren. Misschien wordt het programma doorheen de weken wel educatiever, misschien wordt het script realistischer, misschien ontpoppen Silvio Migliore, Kato Haes, Joni Ceusters, Charlotte Goyvaerts, Laurins Dursin en Julie Vermeire zich alsnog tot de Hollywood-sterren van morgen.

Misschien maak ik wel deel uit van een verborgen-camerashow en komt Adriaan Van den Hoof mij straks, verkleed als zeemeermin en met een plateau vol garnaalkroketten, vertellen dat ik de test met glans heb doorstaan. “Proficiat, jij bent de enige kandidaat die De redders heeft kunnen uitkijken! Hier is een cheque van 3 miljard!”

Zo nee, dan zie ik deze show snel (en graag) een stille dood sterven.

De redders, van maandag tot donderdag om 19.55 uur op Play4 en op GoPlay.