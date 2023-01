‘De rechtbank’: omdat wijn en chips niet toegelaten zijn op een openbare zitting

Ik ben van het pedagogische principe ‘doe wat ik zeg, niet wat ik doe’, dus m’n nageslacht mag dit gerust meelezen: ooit heb ik voor twee weken mijn rijbewijs moeten inleveren wegens overdreven snelheid (op een verlaten, nachtelijke autosnelweg, pleit ik er snel bij), en heb ik me toen ook bij verstek laten veroordelen op de Leuvense politierechtbank. Twaalf jaren in een katholieke school, en de omgang met een handvol ploegbazen, een paar armen der wet en één hoofdredacteur, hebben me namelijk geleerd dat het altijd wat wringt tussen mezelf en figuren met autoritaire inclinatie.

Het was vanuit die aangeleerde balorigheid dat, toen ik enkele afleveringen van het twaalfde seizoen van realityreeks De rechtbank doorkeek, de haren op m’n onderarmen toch een paar keer verticaal neigden. Maar dat gebeurde, warempel, véél minder vaak dan ik had verwacht. En tout court bleken de lui die achter de balie zetelden in de verste verte niet het soort benepen klepzeikers dat ik mezelf altijd voor ogen had gehouden. Wel een enkele flauwe opmerking van een politierechter, of een lid van een probatiecommissie dat iets te pedant zijn gemandateerde gezag liet gelden, maar kom: meestal moest er van de lui die vóór de toog stonden wel wat meer worden verdragen.

Boven eender wat bevestigde De rechtbank mijn besef dat ik mezelf zielsgelukkig mag prijzen te leven in dat deel van de wereld waar er een werkende rechtsstaat is. Want zeker in de scènes die zich op de correctionele rechtbank afspelen ben je getuige van soms schrijnende gebeurtenissen. Zoals het koppel wiens enkele maanden oude baby wellicht als een plant (niet mijn woorden, die van de procureur) door het leven zal moeten gaan door geweldpleging van hunnentwege. Of de jongeman van ongeveer dezelfde leeftijd als een statistische dwarsdoorsnede van mijn eigen (plus)kroost, maar dan opgegroeid in een ellendiger milieu, die tot een gevangenisstraf werd veroordeeld voor slagen en verwondingen bij meerdere slachtoffers. Met vanzelfsprekend méér sympathie voor die laatsten: vergun me ook de naïviteit om te hopen dat dit gastje de juiste begeleiding krijgt daar in de petoet, zodat hij tenminste zijn volwassen leven een beetje op de rails zal kunnen doorbrengen.

Dat hele gerechtelijke raderwerk wordt in De rechtbank – bijgeolied of niet, want de makers hebben natuurlijk maar een handvol rechtsgedingen op de lens genomen, uit een totaal van ongeveer een miljoen vers ingeleide zaken per jaar - op een toegankelijke én serene manier gedemonstreerd in uw huiskamer. Natuurlijk zijn álle zittingen van een rechtbank in principe openbaar, maar het valt te betwijfelen of ze u er graag zien aankomen met een fles primitivo en een zak geribbelde zoute chips.

De rechtbank, iedere zondag- en dinsdagavond op Play 4.