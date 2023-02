De radio staat steeds aan, de ratio gaat uit: in het hoofd van Sarah Neutkens ★★★★☆

Ze is eigenwijs. Compromisloos. Noemt kwetsbaarheid een kracht, en lijkt al haar kunst als een hartenkreet te zien. Geen wonder dat de Eindhovense Sarah Neutkens, die vandaag in Antwerpen woont, even graag over de landsgrenzen als de eigen grenzen heen walst.

“Geef mij maar direct, rauw en zonder franje”, liet Sarah Neutkens een tijdje geleden optekenen. Dat lijkt meteen ook het leidmotief in al haar werk. Zo was haar debuutroman even grillig als strak, en haar nieuwe dubbelalbum gaat steeds intuïtief naar de kern. Elke noot moet doel treffen, tierelantijnen zijn uit den boze.

De onrust die van kinds af aan woedt in haar, legt ze al jaren aan banden door kunst te maken die haar innerlijke wereld vormt moet geven, en mooier dient te maken. De 24-jarige Nederlandse studeerde af als kunsthistorica, en werkt als beeldend kunstenaar. Maar net zo goed debuteerde dit multitalent vorig jaar succesvol als romanschrijfster en componeert ze al langer hedendaags klassiek. Daarnaast was ze op een blauwe maandag ook al eens acteur en verdient ze haar kost als fotomodel. Ze laat zichzelf duidelijk liever niet inkapselen door hokjes, regels of dogma’s.

Niets moet

Haar album September (2020) werd genomineerd voor de Matthijs Vermeulenprijs 2021, een prestigieuze Nederlandse compositieprijs. Datzelfde jaar vertegenwoordigde ze ook Nederland tijdens het 67e International Rostrum of Composers in Belgrado. Niet kwaad voor een eigengereide nieuwlichter die na de muziekschool met opzet vertikte om naar het conservatorium te gaan. Ze is doelbewust autodidact. Want als iets moet, vergaat haar meteen de zin. Bovendien wilde ze ook altijd volledig zuiver componeren: “Ik hoor van alles in mijn hoofd, en dat wil ik zo echt en puur mogelijk weergeven”, zei Neutkens daar eens over. Ze leeft dan ook zo intuïtief mogelijk en probeert keuzes te maken vanuit het eerste, eerlijkste gevoel dat ze ergens over heeft. Toen Neutkens gevraagd werd voor een grote rol in een toneelstuk had ze naar eigen zeggen geen flauw idee hoe dat moet, acteren. Desondanks zegde ze gewoon toe. Voor de ervaring. Dat ze op die manier weleens roemloos op haar gezicht zou kunnen gaan, deert haar niet.

Radio aan, ratio uit

De radio in haar hoofd staat ook steevast aan, gelooft ze zelf. Maar de ratio, die gaat onverbiddelijk uit. Wie afstemt op haar nieuwe langspeler What is Sarah Neutkens Thinking?, stoot op de frequentie van haar hersengolven, maar vooral op de hartslag van haar ziel. In haar muziek voel je tijdloos liefdesverdriet, woelig verlangen, onweerstaanbare drang en ingetogen hoop. Uitgedrukt in uitgebeende klanken. Neutkens is een hopeloze romantica, die droom in daad omzet: “Diep vanbinnen ben ik een realist, maar één die zichzelf graag voor de gek laat houden.”

Zeven composities schreef ze solo op piano voor de ene plaat. Composities voor een strijkkwartet staan op de andere. Het Alma Quartet gaf ze daarbij carte blanche voor een interpretatie van haar bladmuziek. Die composities schreef ze naar eigen zeggen uit noodzaak. Een aandrang die niet viel in te tomen. “Er zijn gevoelens en gedachten in het leven die je niet onder woorden kunt brengen. Die komen er bij mij via de muziek uit”, vertelt ze zelf.

Niet dat ze zich geen weg met woorden weet. Haar roman Een blote man beminnen, die in januari vorig jaar verscheen, werd in onze krant nog vol lof binnengehaald als “het meest onorthodoxe maar ook meest compromisloze debuut van het jaar”. Die ridderslag kwam evenwel met een prijs. Neutkens schreef non-stop aan haar boek, in een roes van drie maanden. Toen de roman af was, viel ze flauw bij de dokter. Een burn-out. Toch blijft ze in het kwade volharden: een nieuw boek zou alweer in de maak zijn. De rem vindt ze niet. Die zoekt ze ook niet. Haar karretje op de rollercoaster blijft onvermoeibaar denderen. Want: “Als ik niets kan maken, waarom bén ik er dan? Waar leef ik dan voor?”

What is Sarah Neutkens Thinking? verschijnt vrijdag 10/2 bij Universal.

Sarah Neutkens speelt op Best Kept Secret in Hilvarenbeek.