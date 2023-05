De proeven die alles bepaalden in ‘De mol’: een blik in de molboekjes van de finalisten

De saboteur is ontmaskerd, de prijzenpot verdeeld maar het elfde seizoen van De mol heeft nog niet al zijn geheimen prijsgegeven. De drie protagonisten doen aan de hand van een aantal bepalende proeven nog een laatste keer hun molboekje open. ‘Voor het geld moet je niet meedoen aan De mol.’

1. Bingo met zoodieren

Commy: “De proef waar ik zelf het meest tevreden over was omdat mijn sabotages perfect liepen zoals gepland. In de weken voor vertrek heb ik bij me thuis met de redactie samengezeten om alle proeven te overlopen en te bekijken waar ik als mol mijn ding zou kunnen doen. Zij geven wat ideeën, ik heb zelf ook voorstellen gedaan en we hebben een aantal zaken ook geoefend.

“Maar dan begint het spel echt en loopt alles toch helemaal anders dan je vooraf had ingeschat. Behalve bij die proef in de zoo dus. Ik had het grondplan uit mijn hoofd geleerd, wist waar de verschillende dieren zich in de zoo bevonden en heb er voor gezorgd ik zoveel mogelijk voor het bord stond om vragen te kiezen. Zo kon ik het regelen dat we telkens van de ene uithoek van de zoo naar de andere moesten rennen om vragen te beantwoorden. Daardoor bleef er amper tijd over om het juiste antwoord te zoeken.”

'De mol', aflevering 4, de proef in de zoo die Commy perfect wist te saboteren. Beeld Play4

Lancelot: “Er wordt vaak gezegd dat je de mol kan ontmaskeren door goed in de gaten te houden wie moeite doet om bij opdrachten op een sleutelpositie te raken. Maar Commy slaagde er steeds in om met een heel grote naturel de plek te veroveren die ze wou. Ze heeft zich nooit moeten opdringen.”

Toos: “Ze was heel goed in het op voorhand droppen van subtiele hints. Door te vertellen dat ze vroeger nog geturnd had bijvoorbeeld bombardeerde ze zich tot uitgesproken kandidaat om in aflevering twee de slackline op te gaan en daar de proef in het honderd te doen lopen.”

2. Balanceren boven het ravijn

Commy: “Het plan was oorspronkelijk om gewoon wat te klungelen boven dat ravijn en een paar munten naar beneden te laten vallen. Ik wou niet te zot doen. Het spel was immers nog maar pas begonnen. Maar alle drie mijn voorgangers deden het zo goed boven dat ravijn dat ik als laatste niet zomaar kon gaan klungelen. Ik had al 26 keer over mijn turnverleden verteld. Het zou keihard opvallen mocht ik het plots verknoeien terwijl mijn medekandidaten net een foutloos parcours hadden afgelegd. Gelukkig was ik als laatste de enige die het spaarvarken moest meebrengen. Ik heb dan maar gedaan alsof ik te klein was om die spaarpot los te koppelen.”

Toos: “Dat was het moment waarop Commy voor het eerst op mijn radar kwam. Ik klim geregeld en heb dus wel vaker zo’n musketon vast. Of je nu klein of groot bent, je kan zo’n ding altijd wel losklikken. Ik heb nog met handen en voeten geprobeerd haar dat uit te leggen, maar tevergeefs. Dat vond ik meteen verdacht.”

Commy: “Ik schrok toen ik die proef en dan vooral mijn val op tv terugzag. Het zag er heel dramatisch en fake uit, terwijl ik op het moment zelf vond dat ik heel geloofwaardig naar beneden viel.” (lacht)

Toos: “Commy stond dan wel op mijn radar, ik ben nog heel lang mijn antwoorden bij de eliminatieproef over verschillende kandidaten blijven spreiden. Honderd procent zeker ben je bij een programma als De mol eigenlijk nooit.”

‘De mol’, aflevering 4 met links Commy, Lancelot en Toos. Beeld Play4

Lancelot: “Ik had Commy ook al vroeg op mijn lijstje van hoofdverdachten staan. Maar zoals Toos zegt, zeker ben je nooit. Maar toen ik zag dat Samya, die toch haar bestie was, afviel en daarna ook Leila en Lieselot moesten vertrekken werden mijn vermoedens steeds sterker. Dat waren allemaal kandidaten die met Commy op de kamer sliepen en die haar volledig vertrouwden.

“Zij zagen haar dus niet als de mol en moesten net daarom een na een vertrekken. Maar net als Toos ben ik bij de eliminatieproeven wel steeds over meerdere kandidaten blijven spreiden. Hoe zeker je ook bent, het blijft altijd een risico om vol voor één mol te gaan. Je hoeft ook geen twintig op twintig te halen bij zo’n eliminatie. Je moet gewoon zorgen dat je genoeg punten scoort om er niet uit te vliegen.”

3. Terug in de tijd met de DeLorean

Commy: “Misschien wel de meest besproken proef van dit seizoen. Blijkbaar beschikken mol-puristen over een reglementenboek waarin staat dat een mol geen rood scherm kan krijgen. (lacht) Onzin natuurlijk. Er zijn maar twee regels: er is maar één mol en de mol kan niet naar huis gestuurd worden. Meer staat er niet in dat boek. Wat niet wegneemt dat we met de productie op voorhand wel over die proef hebben gediscussieerd. Ik wou als mol in die auto terechtkomen, dat was immers de plaats waar je geld uit de pot kon halen. Maar tegelijk moest het eerlijk blijven. Het feit dat je na de eliminatieproef een kans kreeg om toch in het spel te blijven gaf de andere kandidaten de kans om een risico te nemen. Zij moesten dus ook de kans krijgen om in die auto te belanden.”

Lancelot: “Ik heb die proef gebruikt om Toos uit te sluiten. Door er voor te zorgen dat geen van mijn antwoorden op hem van toepassingen was. Een gok. Kreeg ik een groen scherm dan wist ik dat hij de mol zeker niet was. Had ik verkeerd gegokt en kleurde mijn scherm rood, dan had ik in de auto nog een kans om terug in het spel te komen.”

Commy: “Ik heb uiteindelijk een score van 6 op 20 behaald op die test, maar ik wist dus niet of dat voldoende zou zijn om in de auto te raken. Dat was dus de enige keer dat ik niet wist welk kleur mijn scherm zou krijgen.

‘Na de proef met de DeLorean heb ik een lastige avond gehad’, zegt mol Commy. Beeld Play4

“Ik vond heel die proef heel dubbel. Het is ook het enige moment waarop ik heb gedacht: waar ben ik eigenlijk mee bezig. Ik had nooit verwacht dat de andere kandidaten me zouden helpen om opnieuw in het spel te raken. Dat zou ook niet slim zijn. Toen Leila en Lieselot dat toch deden en dat ervoor zorgde dat Leila naar huis moest, was dat wel een klap. Ik heb toen een lastige avond gehad.”

Lancelot: “Het probleem is dat er als mol ook amper tijd is voor feedback. Je bent echt op jezelf aangewezen.”

Commy: “Enkel tijdens de opnames van het dagelijkse dagboekfragmentje is er even tijd om met de redactie te praten. Maar dat mag niet te lang duren, anders wordt dat verdacht. Veel meer dan het snel overlopen van de proeven voor de volgende dag is dat overleg meestal niet.”

Toos: “Dat maakt het hele mol-zijn nog zotter. En de prestatie van Commy nog straffer.”

Commy: “Ik snap nu ook wel dat de vorige mollen het hadden over een eenzaam bestaan. Want dat is het als mol ook wel. Je ervaart stress op momenten dat de andere kandidaten dat niet voelen. Wanneer je een proef moet saboteren bijvoorbeeld. En omgekeerd geldt hetzelfde. Wanneer de hele groep met klamme handjes naar de eliminatie gaat, weet jij dat er je niks kan overkomen. Maar ik had mezelf op voorhand ingeprent: we doen mee omdat we dit tof vinden en we zijn hier vooral om ons te amuseren. Het blijft tenslotte een spel.

“Ik heb ook steeds geprobeerd mezelf te blijven en geen rolletje te spelen. Dat leek me de enige manier om het drie weken vol te houden. Waar ik op voorhand het meest bang voor was was niet de druk en de stress maar wel de heimwee. Het was de eerste keer dat ik mijn dochtertje zo lang niet zou zien. Om die periode te overbruggen heb ik een hele reeks filmpjes gemaakt waarvan ze er elke dag een paar mocht bekijken. Het hielp wel dat ze nog te klein is om mij actief te missen. Ik wist dat het voor haar wel oké zou zijn. Mocht ze ouder zijn geweest dan had ik dit waarschijnlijk niet gedaan. Alhoewel. Misschien moet je me dat binnen een paar jaar nog eens vragen.”

4. Shoppen met digitale assistentie

Commy: “Een van de meest stresserende sabotages omdat Sam – die me vanuit België moest assisteren – niet wist dat ik de mol was. Ik kon dus niks te opvallends doen. Gelukkig had hij te laat door dat de batterij van zijn robot langzaam leegliep. Ik hoefde dus alleen te wachten, de robot viel stil en het was opgelost. Ik had vooraf ook nog het plan in mijn hoofd om de superpromo omver te stoten maar dat had Lancelot al voor me gedaan. (lacht)

Een proef in aflevering 5: shoppen met een iPad als winkelassistent. Beeld Play

Lancelot: “Ik ben gewoon nogal competitief. Zet me in een wedstrijdcontext en ik ga er volledig voor. En omdat ik niet altijd even handig ben, komt dat soms nogal klungelachtig over. Zoals bij dat shoppen. Ik had op voorhand goed rondgekeken in die winkel dus ik wist wel ongeveer alles staan. Ik dacht dat het safe was om er op volle snelheid doorheen te buffelen. Maar die superpromo hebben ze pas op het laatste moment geplaatst waardoor ik er domweg tegenaan gelopen ben. Mijn geklungel was – in tegenstellig tot wat sommige mensen blijkbaar dachten – geen bewuste strategie om mezelf verdacht te maken.”

Commy: “Het was oprechte lompigheid.” (lacht)

Lancelot: “Ik ben gewoon soms iets té enthousiast. Niet alleen tijdens zo’n spel trouwens. Ook in mijn communicatie naar anderen kan ik soms té direct zijn. Ik heb bovendien een dragende stem, leg de dingen graag uit en ben daardoor nogal aanwezig in zo’n groep. Dat was niet alleen voor de andere kandidaten, maar blijkbaar ook voor de kijkers even wennen. Na de eerste aflevering is er op social media behoorlijk wat commentaar gekomen. Ik ben die comments beginnen te lezen maar na twee dagen heb ik voor mezelf beslist: dit hoeft niet meer en heb ik mijn Twitter-app verwijderd.

“Ik kan alleen zeggen dat de gretigheid waarmee mensen online anderen bashen en door het slijk halen in de hoop op een paar likes totaal niet strookt met de manier waarop ik in het leven sta. Na die eerste afleveringen is het sentiment tegenover mij wel gekeerd. Maar ik ben consequent gebleven. Ik heb mijn Twitter-app niet opnieuw geactiveerd.” (lacht)

5. Eierenraap

Commy: “Het plan was om nog voor die proef echt begon al een paar eieren kapot te helpen. Maar iedereen hield zijn persoonlijke ei angstvallig in de gaten. Behalve Conny dan. Ik ben naast haar gaan zitten en heb tijdens ons gesprek gewoon een paar keer hard tegen haar rugzak getrapt. Het ei van Lancelot pikken was tricky. Gelukkig waren we toen nog met een grote groep. Wanneer we naar een opdracht moesten vertrekken was er altijd chaos. Daar heb ik gretig misbruik van gemaakt. Ik wou per se op voorhand al saboteren omdat ik niet wist of ik tijdens de proef zelf, wanneer we heel dicht bij elkaar zaten, nog eitjes kapot zou kunnen helpen.”

Toos: “Dat is anders wel behoorlijk goed gelukt. Op televisie kon je zien hoe Commy gewoon eitjes uit het pak van Thomas gooit terwijl ze recht voor me zat. En ik heb dat niet gezien. Echt zot.”

De proef met de eieren in aflevering 3 van 'De mol'. Beeld Play4

Commy: “Het enige nadeel van die sabotage was dat er per ei maar heel weinig uit de groepspot ging. Als je dan ziet dat Lennart in een van de vorige seizoenen in één keer 10.000 euro uit de pot kon halen, dan wordt het moeilijk om beter te doen. Al ben ik nooit echt bezig geweest met het bedrag in die pot. Ik ben trots op hoe ik gesaboteerd heb en hoe ik als mol in het spel stond. Dat is belangrijker dan het eindbedrag en hoe hoog of laag dat is.”

Lancelot: “Hetzelfde geldt, denk ik, ook voor de kandidaten. Ik wou winnen, dat wel, maar ik heb pas na de finale beseft dat daar ook geld bij kwam kijken. Voor het geld moet je niet meedoen aan De mol. Dan kies je beter voor een van die andere programma’s waar ze je duizenden euro’s naar je kop smijten wanneer je erin slaagt een koprol te doen.”

Commy: “Ik denk niet dat er ook maar iemand zich voor De mol inschrijft omdat hij of zij nog wat centen nodig heeft. Dat zou ook een heel slecht idee zijn.”

Toos: “Het gaat hem bij De mol toch vooral om de ervaring. Dat is motivatie genoeg om er alles aan te doen om zo lang mogelijk in het spel te blijven.”